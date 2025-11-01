Megfagyott a levegő a Partizán stúdiójában: Tölgyessy Péter egy újabb kétharmadra készítette fel Gulyás Mártont (VIDEÓ)

Gulyás Márton arcára fagyott a mosoly: Tölgyessy olyat mondott a Partizánban, hogy ebbe beleremeghet Magyar Péter pozíciója (VIDEÓ)
Tölgyessy hosszú monológban méltatta Orbán Viktor világpolitikai szerepét. Főhet a feje Magyar Péternek...
„Magyar Péter felhajtóereje elfogyóban van” – állapította meg a politológus.
A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy újabb interjút adott Tölgyessy Péter politológus a Partizánban Gulyás Mártonnak. Tölgyessy az interjúban kifejtette, hogy
Magyar Péter az alapvető dolgokról nem beszél, amik nélkül lehetetlen kormányozni”.
Tölgyessy úgy véli, hogy „szabályos extázisban van ellenzéki közeg”. Hozzátette, hogy Magyar Péter „felhajtóereje elfogyóban van, és nincs benne új elem”. „Az az érzésem, hogy Magyar Péter kampánya is elakadóban van, a felhajtóereje nem olyan, mint egy éve volt” – fűzte hozzá.
Tölgyessy Péter az idei október 23-ai beszédekre is kitért, szerinte Orbán Viktoré sokkal koncentráltabb volt, mint Magyar Péteré.
Tölgyessy szerint Orbán Viktor őszintén beszélt és hatásos is volt. Magyar Péter beszédét úgy jellemezte, hogy „egy perces poénok sora volt, amik csengtek, bongtak”.
A HVG a beszéd a beszélgetés kapcsán még néhány fontosabb gondolatot szemlézett. „Nagyon szépen meg lehetett tapsolni Magyar Péter szavait,
de nem láttam bennük az államférfiúi koncepciót Magyarország bajainak a megoldására”
– állapította meg Tölgyessy.
Gulyás Márton felvetésére, miszerint Magyar Péter a beszédeiben gyakran állítja párhuzamba Orbán Viktort Kádár Jánossal, Tölgyessy így reagált: „Ez tetszetős hasonlat, de téves. Orbán Viktor nem az öreg Kádár.
Ő nagyon is hisz abban, hogy az ő rendszere a jövő.
Kádár utódai ezzel szemben már nem hittek a saját rendszerükben.”
Végül ezt mondta: 2026 még teljesen nyitott, és nem érdemes egyik oldalnak sem győzelmet hirdetnie. „Alapvetően egy nyílt kimenetelű helyzet van. Bármi megtörténhet. Akár kétharmada is lehet bármelyik félnek.”
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd