Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Tölgyessy Péter Magyarország jobboldal Magyar Péter interjú Fidesz Gulyás Márton Orbán Viktor baloldal

Megfagyott a levegő a Partizán stúdiójában: Tölgyessy Péter egy újabb kétharmadra készítette fel Gulyás Mártont (VIDEÓ)

2025. november 01. 20:03

„Magyar Péter felhajtóereje elfogyóban van” – állapította meg a politológus.

2025. november 01. 20:03
null

***

A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy újabb interjút adott Tölgyessy Péter politológus a Partizánban Gulyás Mártonnak. Tölgyessy az interjúban kifejtette, hogy

Magyar Péter az alapvető dolgokról nem beszél, amik nélkül lehetetlen kormányozni”.

Tölgyessy úgy véli, hogy „szabályos extázisban van ellenzéki közeg”. Hozzátette, hogy Magyar Péter „felhajtóereje elfogyóban van, és nincs benne új elem”. „Az az érzésem, hogy Magyar Péter kampánya is elakadóban van, a felhajtóereje nem olyan, mint egy éve volt” – fűzte hozzá.

Tölgyessy Péter az idei október 23-ai beszédekre is kitért, szerinte Orbán Viktoré sokkal koncentráltabb volt, mint Magyar Péteré.

Tölgyessy szerint Orbán Viktor őszintén beszélt és hatásos is volt. Magyar Péter beszédét úgy jellemezte, hogy „egy perces poénok sora volt, amik csengtek, bongtak”.

A HVG a beszéd a beszélgetés kapcsán még néhány fontosabb gondolatot szemlézett. „Nagyon szépen meg lehetett tapsolni Magyar Péter szavait,

de nem láttam bennük az államférfiúi koncepciót Magyarország bajainak a megoldására”

– állapította meg Tölgyessy.

Gulyás Márton felvetésére, miszerint Magyar Péter a beszédeiben gyakran állítja párhuzamba Orbán Viktort Kádár Jánossal, Tölgyessy így reagált: „Ez tetszetős hasonlat, de téves. Orbán Viktor nem az öreg Kádár.

Ő nagyon is hisz abban, hogy az ő rendszere a jövő.

Kádár utódai ezzel szemben már nem hittek a saját rendszerükben.”

Teljesen elbizonytalanodott Tölgyessy

Végül ezt mondta: 2026 még teljesen nyitott, és nem érdemes egyik oldalnak sem győzelmet hirdetnie. „Alapvetően egy nyílt kimenetelű helyzet van. Bármi megtörténhet. Akár kétharmada is lehet bármelyik félnek.”

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elbert-0
•••
2025. november 01. 20:28 Szerkesztve
Garantált meghívás a Karmelitába. Tölgyessyt hallgatni Flow.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. november 01. 20:18
Megfagyott, megfagyott. Hát nem lehet mindenki meleg!
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. november 01. 20:09
A bukott pártelnök ehhez sem ért. Sikertelen politikusok alkalmatlanok politológusnak is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!