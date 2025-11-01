Megfagyott a levegő a Partizán stúdiójában: Tölgyessy Péter egy újabb kétharmadra készítette fel Gulyás Mártont (VIDEÓ)

***

A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy újabb interjút adott Tölgyessy Péter politológus a Partizánban Gulyás Mártonnak. Tölgyessy az interjúban kifejtette, hogy

Magyar Péter az alapvető dolgokról nem beszél, amik nélkül lehetetlen kormányozni”.

Tölgyessy úgy véli, hogy „szabályos extázisban van ellenzéki közeg”. Hozzátette, hogy Magyar Péter „felhajtóereje elfogyóban van, és nincs benne új elem”. „Az az érzésem, hogy Magyar Péter kampánya is elakadóban van, a felhajtóereje nem olyan, mint egy éve volt” – fűzte hozzá.