Tölgyessy Péter Partizán Magyar Péter Orbán Viktor

Gulyás Márton arcára fagyott a mosoly: Tölgyessy olyat mondott a Partizánban, hogy ebbe beleremeghet Magyar Péter pozíciója (VIDEÓ)

2025. november 01. 11:33

Tölgyessy hosszú monológban méltatta Orbán Viktor világpolitikai szerepét. Főhet a feje Magyar Péternek...

2025. november 01. 11:33
null

Újabb interjút adott Tölgyessy Péter politológus a Partizánban Gulyás Mártonnak. Tölgyessy az interjúban kifejtette, hogy 

Magyar Péter az alapvető dolgokról nem beszél, amik nélkül lehetetlen kormányozni”.

Tölgyessy úgy véli, hogy „szabályos extázisban van ellenzéki közeg”. Hozzátette, hogy Magyar Péter „felhajtóereje elfogyóban van, és nincs benne új elem”

„Az az érzésem, hogy Magyar Péter kampánya is elakadóban van, a felhajtóereje nem olyan, mint egy éve volt” – fűzte hozzá.

Tölgyessy Péter az idei október 23-ai beszédekre is kitért, szerinte Orbán Viktor sokkal koncentráltabb volt, mint Magyar Péteré . Tölgyessy szerint Orbán Viktor őszintén beszélt és hatásos is volt. Magyar Péter beszédét úgy jellemezte, hogy „egy perces poénok sora volt, amik csengtek, bongtak”.

Azt is kiemelte Tölgyessy Péter, hogy a Tisza Párt igéretei nem teljesíthetőek. A 14. havi nyugdíjra is kitért: „valós lépés lesz”.

A politológus szerint magyar miniszterelnöknek lenni az egyik legnehezebb hivatás

Tölgyessy Péter úgy érzi, hogy Magyar Péter a miniszterelnöki pozíció „átlátása elől menekül”

A politológus szerint a világpolitikát illetően megjegyezte: „egy nagy kicsi ország vagyunk, de Orbán Viktor ebben a palettában számottevő tényező”. „Nagyjából 2015 óta Magyarország vezető helyen van” – tette hozzá. 

Majd arra is kitért Tölgyessy, hogy az amerikai lapokban Magyarország és Orbán Viktor említése a brit, francia és német alatt van, de nem sokkal.

Majd az egyiptomi békecsúcsra is kitért és ott idézte Donald Trumpot, aki Orbánt „nagyszerű vezetőnek” nevezte.

A teljes beszélgetést itt nézheti vissza:

 

Nyitókép: Partizán YouTube-csatornája

SzkeptiKUSS
2025. november 01. 13:09
Bosszúra nem lehet ütőképes politikai formációt létrehozni. Ez majdnem a teljes Tisza első sorára igaz.
rorshock
2025. november 01. 12:59 Szerkesztve
Péter rájött, hogy péter bukott alak. Újrapozícionál, nem először.
maximalista
2025. november 01. 12:48
A Magyar Péter-paradoxon: azt hiszi, alkalmasabb Orbán Viktornál – és ezzel bizonyítja, hogy nem az.
Robert-N
2025. november 01. 12:48
Esperanza 2025. november 01. 12:43 „Nagyjából 2015 óta Magyarország vezető helyen van” Az biztos. Elsok vagyunk korrupcioban...Micsoda buszkeseg... --- Te majom mutass bárhol a világon bármilyen formációt aki az ellenségét pénzeli.
