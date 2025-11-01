Ft
Tölgyessy Péter Partizán Magyar Péter

Befutott a szokásos Tölgyessy Péter-interjú a Partizánon, és szolgál néhány meglepetéssel

2025. november 01. 13:30

Tölgyessy szerint valószínűtlen az is, hogy a Tisza ígéretei teljesíthetőek lennének – bezzeg a 14. havi nyugdíj alighanem jövőre megérkezik majd az érintettekhez valamilyen formában...

2025. november 01. 13:30
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Befutott a szokásos Tölgyessy Péter-interjú a Partizánon, és szolgál néhány meglepetéssel. Bár ez relatív persze

Először is: Gulyás Márton aligha szívesen, Magyar Péter és az ellenzéki véleménybuborék pedig alighanem felháborodottan hallgathatta a legendás elemzőtől, hogy Orbán Viktor bizony VILÁGPOLITIKAI TÉNYEZŐ. Pláne az ország méretéhez képest nagy a hatása nemzetközi szinten. És ez nem semmi

De kapott a messiás is! Tölgyessy látja, hogy szabályos extázisban van az ellenzéki közeg, közvetlen a napirenden levőnek látja Orbán Viktor bukását. Csakhogy neki ezzel sajnos ellent kell mondania

Magyar Péter felhajtóereje ugyanis szerinte elfogyóban,

kampánya elakadóban van,

nincs benne igazán új elem.

»Bármi lehet a verseny, bármi lehet.«

Aztán: úgy látja, Orbán Viktor furcsamódon nagyon őszintén beszélt október 23-án, és összehasonlíthatatlanul koncentráltabb volt, mint a Tisza-vezér, aki lényegében félperces/egyperces internetes poénok sorozatát adta elő. »Nem láttam benne az államférfiúi koncepciót Magyarország bajainak megoldására« – szól a verdikt!

Tölgyessy szerint valószínűtlen az is, hogy a Tisza ígéretei teljesíthetőek lennének – bezzeg a 14. havi nyugdíj alighanem jövőre megérkezik majd az érintettekhez valamilyen formában...

Hát így. Szerintetek most igaza van az elemzőnek?”

Nyitókép: Partizán YouTube-csatornája

 

Összesen 5 komment

domdodom-3
2025. november 01. 14:49
Mondott mást is. Például hogy a világ szégyene, ahogy Ukrajnához viszonyulunk. Például hogy tarthatatlanok a Fidesz osztogatásai, és vissza fogja szedni. Csak erről danika nem kotyog :)
Válasz erre
1
0
csulak
2025. november 01. 14:23
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. november 01. 14:09
Amikor elfogy a fű, a jamaikaiak felkiáltanak: Mi ez a szar zene? Tőgynek elfogyott a füve.
Válasz erre
0
0
pugacsov-0
2025. november 01. 13:49
Tölgyessy valószínűleg egy netes analfabéta és nincs fészbukja, úgyhogy Poloska Péter nem tud neki kommentelni, mint NAT-nak. De lehet hogy ír neki levelet mint Tatjána Anyeginnek... Я к вам пишу – чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле Меня презреньем наказать.
Válasz erre
1
0
