Gulyás Márton arcára fagyott a mosoly: Tölgyessy olyat mondott a Partizánban, hogy ebbe beleremeghet Magyar Péter pozíciója (VIDEÓ)
Tölgyessy hosszú monológban méltatta Orbán Viktor világpolitikai szerepét. Főhet a feje Magyar Péternek...
Tölgyessy szerint valószínűtlen az is, hogy a Tisza ígéretei teljesíthetőek lennének – bezzeg a 14. havi nyugdíj alighanem jövőre megérkezik majd az érintettekhez valamilyen formában...
„Befutott a szokásos Tölgyessy Péter-interjú a Partizánon, és szolgál néhány meglepetéssel. Bár ez relatív persze
Először is: Gulyás Márton aligha szívesen, Magyar Péter és az ellenzéki véleménybuborék pedig alighanem felháborodottan hallgathatta a legendás elemzőtől, hogy Orbán Viktor bizony VILÁGPOLITIKAI TÉNYEZŐ. Pláne az ország méretéhez képest nagy a hatása nemzetközi szinten. És ez nem semmi
De kapott a messiás is! Tölgyessy látja, hogy szabályos extázisban van az ellenzéki közeg, közvetlen a napirenden levőnek látja Orbán Viktor bukását. Csakhogy neki ezzel sajnos ellent kell mondania
Magyar Péter felhajtóereje ugyanis szerinte elfogyóban,
kampánya elakadóban van,
nincs benne igazán új elem.
»Bármi lehet a verseny, bármi lehet.«
Aztán: úgy látja, Orbán Viktor furcsamódon nagyon őszintén beszélt október 23-án, és összehasonlíthatatlanul koncentráltabb volt, mint a Tisza-vezér, aki lényegében félperces/egyperces internetes poénok sorozatát adta elő. »Nem láttam benne az államférfiúi koncepciót Magyarország bajainak megoldására« – szól a verdikt!
Tölgyessy szerint valószínűtlen az is, hogy a Tisza ígéretei teljesíthetőek lennének – bezzeg a 14. havi nyugdíj alighanem jövőre megérkezik majd az érintettekhez valamilyen formában...
Hát így. Szerintetek most igaza van az elemzőnek?”
Nyitókép: Partizán YouTube-csatornája