„Befutott a szokásos Tölgyessy Péter-interjú a Partizánon, és szolgál néhány meglepetéssel. Bár ez relatív persze

Először is: Gulyás Márton aligha szívesen, Magyar Péter és az ellenzéki véleménybuborék pedig alighanem felháborodottan hallgathatta a legendás elemzőtől, hogy Orbán Viktor bizony VILÁGPOLITIKAI TÉNYEZŐ. Pláne az ország méretéhez képest nagy a hatása nemzetközi szinten. És ez nem semmi

De kapott a messiás is! Tölgyessy látja, hogy szabályos extázisban van az ellenzéki közeg, közvetlen a napirenden levőnek látja Orbán Viktor bukását. Csakhogy neki ezzel sajnos ellent kell mondania

Magyar Péter felhajtóereje ugyanis szerinte elfogyóban,