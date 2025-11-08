„Látom, hogy a jobboldalon megy Orbán és Trump dicsőítése. A Fidesz Orbánt dicsőíti, Magyar Péter Trumpot. Tegnap Washingtonban nem Magyarország győzött.

Tegnap Washingtonban nem történt semmi olyan, ami nekünk, magyaroknak könnyebbé tenné az életünket.

Az orosz gázt drágábban vásároljuk, és a felárat magyar adófizetők pénzéből utaljuk Putyinnak. Ebből is finanszírozza a háborút. Orbán tegnap is Putyin érdekében lobbizott, nem a magyarokéban.

Mi, magyarok fizetjük meg ennek az árát. Amikor Putyinnak udvarolt, minden számítás nélkül hazajött egy atomerőmű-projekttel, Paks 2-vel a zsebében. Ez ezermilliárdokba kerül nekünk. Közben széthullik az egészségügy, az oktatás — de az oroszok viszik a pénzt.

Most Orbán Trumpnak udvarol, annak az embernek, akit nem érdekelnek az elvek, a béke, nem érdekel semmi — csak az üzlet és a pénz, de az is csak akkor, ha a milliárdos barátainak megy. És most Orbán hirtelen amerikai atomerőművekkel jött haza.

Láttunk bármilyen számítást? Versenytárgyalást? Biztos, hogy az amerikai a legjobb? Mi van, ha a brit vagy a francia lenne olcsóbb?