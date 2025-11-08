Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Putyin Orbán Paks II. trump

Tegnap Washingtonban nem Magyarország győzött

2025. november 08. 09:56

Két gátlástalan politikus bábjává vált Orbán.

2025. november 08. 09:56
null
Dobrev Klára
Dobrev Klára
Facebook

„Látom, hogy a jobboldalon megy Orbán és Trump dicsőítése. A Fidesz Orbánt dicsőíti, Magyar Péter Trumpot. Tegnap Washingtonban nem Magyarország győzött.
Tegnap Washingtonban nem történt semmi olyan, ami nekünk, magyaroknak könnyebbé tenné az életünket.

Az orosz gázt drágábban vásároljuk, és a felárat magyar adófizetők pénzéből utaljuk Putyinnak. Ebből is finanszírozza a háborút. Orbán tegnap is Putyin érdekében lobbizott, nem a magyarokéban.

Mi, magyarok fizetjük meg ennek az árát. Amikor Putyinnak udvarolt, minden számítás nélkül hazajött egy atomerőmű-projekttel, Paks 2-vel a zsebében. Ez ezermilliárdokba kerül nekünk. Közben széthullik az egészségügy, az oktatás — de az oroszok viszik a pénzt.

Most Orbán Trumpnak udvarol, annak az embernek, akit nem érdekelnek az elvek, a béke, nem érdekel semmi — csak az üzlet és a pénz, de az is csak akkor, ha a milliárdos barátainak megy. És most Orbán hirtelen amerikai atomerőművekkel jött haza.

Láttunk bármilyen számítást? Versenytárgyalást? Biztos, hogy az amerikai a legjobb? Mi van, ha a brit vagy a francia lenne olcsóbb?

Két gátlástalan politikus bábjává vált Orbán. Putyin is és Trump is arra tartják, hogy belülről gyengítse az EU-t. Úgy rángatják és használják, ahogy nekik tetszik. Ő meg örömmel eljátssza a hasznos idióta szerepét, hiszen a családjának, szomszédainak ez hatalmas üzlet.

És az árát Magyarország fizeti meg. Ha Orbán marad, újabb ezermilliárdokat fizetünk ki — most már nem csak Putyinnak, hanem a Trump-közeli multiknak is.”

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

***

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
neszteklipschik
2025. november 08. 10:32
"Tegnap Washingtonban nem történt semmi olyan, ami nekünk, magyaroknak könnyebbé tenné az életünket." TE MIÓTA VAGY MAGYAR?????
Sróf
2025. november 08. 10:31
Ez már Kabulrózsája-színvonal.
namégmitnem
2025. november 08. 10:28
"Mi, magyarok"?? Rosszul hangzik ez a te szádból, ladino nyelvű bolgár háttélrből:P (aki érti, érti..) előkecmergett komcsi ősiség.
ördöngös pepecselés
2025. november 08. 10:27
"Orbán tegnap is Putyin érdekében lobbizott, nem a magyarokéban." ja a magyar import tán meg is közelíti az orosz export 0,2%(vagy 0,02?)-át. Ha Putyin erre épít akkor ott tart a háborújával mint az apró villa a választásokra való szavazógyűjtéssel
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.