„Nem ismerem az ellenfelét, Orbán Viktort támogatom” – Trump végérvényesen elsüllyesztette a Tisza Párt hajóját
Két gátlástalan politikus bábjává vált Orbán.
„Látom, hogy a jobboldalon megy Orbán és Trump dicsőítése. A Fidesz Orbánt dicsőíti, Magyar Péter Trumpot. Tegnap Washingtonban nem Magyarország győzött.
Tegnap Washingtonban nem történt semmi olyan, ami nekünk, magyaroknak könnyebbé tenné az életünket.
Az orosz gázt drágábban vásároljuk, és a felárat magyar adófizetők pénzéből utaljuk Putyinnak. Ebből is finanszírozza a háborút. Orbán tegnap is Putyin érdekében lobbizott, nem a magyarokéban.
Mi, magyarok fizetjük meg ennek az árát. Amikor Putyinnak udvarolt, minden számítás nélkül hazajött egy atomerőmű-projekttel, Paks 2-vel a zsebében. Ez ezermilliárdokba kerül nekünk. Közben széthullik az egészségügy, az oktatás — de az oroszok viszik a pénzt.
Most Orbán Trumpnak udvarol, annak az embernek, akit nem érdekelnek az elvek, a béke, nem érdekel semmi — csak az üzlet és a pénz, de az is csak akkor, ha a milliárdos barátainak megy. És most Orbán hirtelen amerikai atomerőművekkel jött haza.
Láttunk bármilyen számítást? Versenytárgyalást? Biztos, hogy az amerikai a legjobb? Mi van, ha a brit vagy a francia lenne olcsóbb?
Két gátlástalan politikus bábjává vált Orbán. Putyin is és Trump is arra tartják, hogy belülről gyengítse az EU-t. Úgy rángatják és használják, ahogy nekik tetszik. Ő meg örömmel eljátssza a hasznos idióta szerepét, hiszen a családjának, szomszédainak ez hatalmas üzlet.
És az árát Magyarország fizeti meg. Ha Orbán marad, újabb ezermilliárdokat fizetünk ki — most már nem csak Putyinnak, hanem a Trump-közeli multiknak is.”
Magyar Péternek lőttek.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
