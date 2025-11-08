Óriási razziát tartott a rendőrség egy belvárosi szórakozóhelyen – az egyik népszerű előadó megjelenése után

Péntek este a budapesti rendőrség nagyszabású akciót hajtott végre egy ismert belvárosi szórakozóhelyen, miután lakossági bejelentések és hírszerzési adatok alapján célzottan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítására koncentráltak – számolt be a Blikk.

A portál információi szerint a razzia helyszíne az V. kerületi Zrínyi utcában található Dojo Boutique Club volt, amelyet a saját weboldala „Budapest első boutique klubjaként” emleget, prémium belső terekkel, közösségi funkcióval és magas színvonalú kikapcsolódással. A hely könnyen felismerhető a Horváth László drogügyi kormánybiztos által megosztott fotókon látható karakteres fekete-fehér csempéjéről.

A klub házirendje szerint kizárólag 25 év felettiek léphetnek be igazolvány felmutatásával, és a személyzet megtagadhatja a belépést, ha valaki alkohol vagy drog hatása alatt áll.

Így az akció éppen egy olyan intézményben zajlott, ahol papíron szigorú előírások érvényesek.

Horváth László tájékoztatása szerint a helyszínen 211 embert igazoltattak, közülük 49-et klinikai tünetek miatt mintavételre állítottak elő. A drogteszt végül 16 személynél mutatott pozitív eredményt, ellenük büntetőeljárás indult.