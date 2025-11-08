Ft
11. 08.
szombat
rendőrség drog Budapest

Óriási razziát tartott a rendőrség egy belvárosi szórakozóhelyen – az egyik népszerű előadó megjelenése után

2025. november 08. 16:13

Célzottan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt mentek a rendőrök.

2025. november 08. 16:13
null

Péntek este a budapesti rendőrség nagyszabású akciót hajtott végre egy ismert belvárosi szórakozóhelyen, miután lakossági bejelentések és hírszerzési adatok alapján célzottan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítására koncentráltak – számolt be a Blikk. 

A portál információi szerint a razzia helyszíne az V. kerületi Zrínyi utcában található Dojo Boutique Club volt, amelyet a saját weboldala „Budapest első boutique klubjaként” emleget, prémium belső terekkel, közösségi funkcióval és magas színvonalú kikapcsolódással. A hely könnyen felismerhető a Horváth László drogügyi kormánybiztos által megosztott fotókon látható karakteres fekete-fehér csempéjéről.

A klub házirendje szerint kizárólag 25 év felettiek léphetnek be igazolvány felmutatásával, és a személyzet megtagadhatja a belépést, ha valaki alkohol vagy drog hatása alatt áll.

Így az akció éppen egy olyan intézményben zajlott, ahol papíron szigorú előírások érvényesek.

Horváth László tájékoztatása szerint a helyszínen 211 embert igazoltattak, közülük 49-et klinikai tünetek miatt mintavételre állítottak elő. A drogteszt végül 16 személynél mutatott pozitív eredményt, ellenük büntetőeljárás indult.

Mint a cikk írja, a közösségi médiában terjedő információk szerint a rendőrök nem sokkal azután jelentek meg, hogy egy népszerű sztár is megérkezett a szórakozóhelyre.

Nyitókép forrása: MTI/Csudai Sándor

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasdi1
2025. november 08. 17:17
Csak a "szórakoztató hely"-jel kapcsolatban. Nem egyes szórakoztató helyekkel van a baj, hanem az egész korszellemmel. Nyelvi szempontból szinte rosszabb a helyzet, mint volt a XIX. szd. elején. Akkor aki "valamit számított" csak németül vagy latinul beszélt, ma pedig nem lehet mozdulni korunk "lingua franca"-ja, az angol nélkül. Tele vagyunk angol rövidítésekkel, és ha végig megyünk a belváros utcáin vagy akár a Rákóczi úton, szinte csak angol üzletfeliratokat látni. Itt volna az ideje valóban egy Második Reformkornak - csak akik ezt vették a nevükre, azokban nem bízom. ( (A nemzeti radikalizmust először Csurkának sikerült kisiklatnia, amikor a II. választási forduló előtt beígérte jelöltjeinek a visszaléptetését, Vonának pedig a "néppártosodással", ami a felhígítást jelentette.)
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
2025. november 08. 16:29
Drogot szigorúan tilos bevinni, mert akkor miből él a hely.
Válasz erre
16
0
Paplacs
2025. november 08. 16:27
"49-et klinikai tünetek miatt mintavételre állítottak elő. A drogteszt végül 16 személynél mutatott pozitív eredményt," 33 ember csak simán idióta volt, akik úgy viselkedtek, mint, akik be vannak lőve?
Válasz erre
14
0
