Tudatát vesztett, őrjöngő gyilkossá válhat bárki egyetlen tablettától – Horváth László a drog elleni háborúról a Kontextusban (VIDEÓ)

Karácsony Gergely főpolgármester droggal kapcsolatos megjegyzésére – tanuljunk meg vele együtt élni – azzal reagált:

Ez a szer gyilkol. Engedjem be a gyilkost a portámra, és tanuljak meg vele együtt élni? Hát hogyan lehet megtanulni együtt élni egy gyilkossal, a szervezett bűnözéssel?”

– tette fel a kérdést.

Horváth László Megadja Gábor műsorában kitért arra is: a magyarok 90 százaléka támogatja a kábítószer-kereskedelemmel szembeni kemény fellépést. A helyzet – fogalmazott – nem úgy néz ki, ahogy azt Budapesten egyes körökben elképzelik, hogy békésen szívják a spanglit az emberek. „Az a helyzet, hogy ahol a kábítószer megjelenik, ott jön a bűnözés, a fegyverkereskedelem, az emberkereskedelem, a prostitúció. (…) Nagyon sok esetet tudnék mondani, amikor egyedülálló vagy idős embereket raboltak ki, mert kellett pénz a kábítószerre. (…) A kábítószer nem csak gyilkol, hanem gyilkossá is tehet”. Egy másik tragikus esetet felemlítve – ahol két ártatlan asszony halt meg – felhívta a figyelmet arra: