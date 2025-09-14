Ft
vasárnap
Nemzeti Drogellenes Stratégia Horváth László Kontextus Megadja Gábor

Tudatát vesztett, őrjöngő gyilkossá válhat bárki egyetlen tablettától – Horváth László a drog elleni háborúról a Kontextusban (VIDEÓ)

2025. szeptember 14. 15:05

A kábítószeripart – legyen szó bármilyen drogról – a szervezett bűnözés működteti; a világméretű kábítószeripar pedig minden erejével azon van, hogy a drog iránti keresletet, a piacot szélesítse – mondta el a Kontextusban Megadja Gábornak Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

2025. szeptember 14. 15:05
null
Mandiner
Mandiner

Az úgynevezett dizájnerdrogok – azonnal ható mérgek – mára ipari méretben árasztották el Európát, de Magyarországot is. 

Ez utóbbi jelentette a vörös vonalat a kormányzat számára, amikor néhány hónappal ezelőtt bejelentette a kábítószer-kereskedők elleni hajtóvadászatot.

Nemrég a főváros XI. kerületében nyolc kamasz fiú a mosdóban magához vett egy-egy dizájnerdrog-tablettát. Közülük heten megúszták a balhét – úgymond’ flash-élményük volt –, de a nyolcadik fiú a helyszínen meghalt. „Tehát soha nem tudhatod, hogy mit kapsz” – kommentálta az általa felidézett szomorú esetet a Kontextus műsorában Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Beszélt arról is:

a kormány által meghirdetett zéró toleranciát az első hónapok után már igazolják a számok is, a „kőkemény” törvényi szigorítással megtették az első, nélkülözhetetlen lépést a kábítószer-kereskedelem felszámolása felé.

Karácsony Gergely főpolgármester droggal kapcsolatos megjegyzésére – tanuljunk meg vele együtt élni – azzal reagált: 

Ez a szer gyilkol. Engedjem be a gyilkost a portámra, és tanuljak meg vele együtt élni? Hát hogyan lehet megtanulni együtt élni egy gyilkossal, a szervezett bűnözéssel?” 

– tette fel a kérdést.

Horváth László Megadja Gábor műsorában kitért arra is: a magyarok 90 százaléka támogatja a kábítószer-kereskedelemmel szembeni kemény fellépést. A helyzet – fogalmazott – nem úgy néz ki, ahogy azt Budapesten egyes körökben elképzelik, hogy békésen szívják a spanglit az emberek. „Az a helyzet, hogy ahol a kábítószer megjelenik, ott jön a bűnözés, a fegyverkereskedelem, az emberkereskedelem, a prostitúció. (…) Nagyon sok esetet tudnék mondani, amikor egyedülálló vagy idős embereket raboltak ki, mert kellett pénz a kábítószerre. (…) A kábítószer nem csak gyilkol, hanem gyilkossá is tehet”. Egy másik tragikus esetet felemlítve – ahol két ártatlan asszony halt meg – felhívta a figyelmet arra: 

vannak olyan drogok, amelyektől a használó „tudatát vesztett őrjöngő gyilkossá válthat egy negyedóra alatt.”

Horváth László az elborzasztó példák közé sorolta a miskei gyermekgyilkosságot is, ahol ugyancsak drogfogyasztás állt a háttérben. Elmondta azt is: egyes helyeken már 10-11 éves gyerekeket is behálózzák a terjesztők.

Hogy a drog a legszegényebbek vagy a jómódúbbak között terjed-e inkább; hogy a közösség kivonhatja-e magát a felelősség alól; hogy mi lehet a mezőőrök szerepe a megelőzésben és hogy mit lehetne elérni a drogliberalizációval – az kiderül a teljes beszélgetésből a Kontextus-csatornán.

Nyitókép: Kontextus

 

vamonos-4
2025. szeptember 14. 16:43
15 ev kormanyzas utan a fityiszt elkezdte zavarani a kabszi.... xdd hat akkor en meg vagy elhiszem, vagy nem
packó_
2025. szeptember 14. 16:17
Szerintem a súlyos, bántalmazó alkoholistákat kell gyógyítani, nem azokat, akik este isznak egy pohár bort. Ezzel párhuzamban nem azokat kell üldözni, akik időnként elszívnak egy mari...cigit. A súlyos hatásokban viszont igaza van, de azért tegyünk különbséget.
canadian-deplorable
2025. szeptember 14. 15:57
Ez a cikk sok féligazságot tartalmaz és nem tesz különbséget a lágy és kemény drogok között. Az alkohol is veszélyes drog, de már évezredek óta civilizációnk része, ezért megtanultunk élni vele. Kanada 7 éve legalizálta a marijuanát, amit akkor keményen elleneztem. Az alapötlet az volt, hogy a marijuana annyira enyhe drog, és amúgy is olyan sokat szívják, hogy nincs értelme a rendőrség idejét azzal vesztegetni, hogy fiatalokat pár gramm fűért letartóztassanak és hivatalosan bűnözők legyenek. A legalizációval kiiktatták a dílerek egy részét. Nincs értelme az utcán megvenni, amikor boltban is lehet, civilizált körülmények között. Szal 7 éve legális, és még egyszer se szívtam. Soha nem voltam marijuana boltban. Aki meg akarja, az megszerzi így is, úgy is, tehát a kormány döntése végül is véletlenül helyes volt.
somfas
2025. szeptember 14. 15:40
Küldenél egyet legalább nekem? Mindkét hatása tetszik ,mert 1. jó volna nem tudni mi van itt... 2. meg tenni is kellene már valamit ellene.... ?-) 😊
