Tudatát vesztett, őrjöngő gyilkossá válhat bárki egyetlen tablettától – Horváth László a drog elleni háborúról a Kontextusban (VIDEÓ)

A kábítószeripart – legyen szó bármilyen drogról – a szervezett bűnözés működteti; a világméretű kábítószeripar pedig minden erejével azon van, hogy a drog iránti keresletet, a piacot szélesítse – mondta el a Kontextusban Megadja Gábornak Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.
Az úgynevezett dizájnerdrogok – azonnal ható mérgek – mára ipari méretben árasztották el Európát, de Magyarországot is.
Ez utóbbi jelentette a vörös vonalat a kormányzat számára, amikor néhány hónappal ezelőtt bejelentette a kábítószer-kereskedők elleni hajtóvadászatot.
Nemrég a főváros XI. kerületében nyolc kamasz fiú a mosdóban magához vett egy-egy dizájnerdrog-tablettát. Közülük heten megúszták a balhét – úgymond’ flash-élményük volt –, de a nyolcadik fiú a helyszínen meghalt. „Tehát soha nem tudhatod, hogy mit kapsz” – kommentálta az általa felidézett szomorú esetet a Kontextus műsorában Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.
Beszélt arról is:
a kormány által meghirdetett zéró toleranciát az első hónapok után már igazolják a számok is, a „kőkemény” törvényi szigorítással megtették az első, nélkülözhetetlen lépést a kábítószer-kereskedelem felszámolása felé.
Karácsony Gergely főpolgármester droggal kapcsolatos megjegyzésére – tanuljunk meg vele együtt élni – azzal reagált:
Ez a szer gyilkol. Engedjem be a gyilkost a portámra, és tanuljak meg vele együtt élni? Hát hogyan lehet megtanulni együtt élni egy gyilkossal, a szervezett bűnözéssel?”
– tette fel a kérdést.
Horváth László Megadja Gábor műsorában kitért arra is: a magyarok 90 százaléka támogatja a kábítószer-kereskedelemmel szembeni kemény fellépést. A helyzet – fogalmazott – nem úgy néz ki, ahogy azt Budapesten egyes körökben elképzelik, hogy békésen szívják a spanglit az emberek. „Az a helyzet, hogy ahol a kábítószer megjelenik, ott jön a bűnözés, a fegyverkereskedelem, az emberkereskedelem, a prostitúció. (…) Nagyon sok esetet tudnék mondani, amikor egyedülálló vagy idős embereket raboltak ki, mert kellett pénz a kábítószerre. (…) A kábítószer nem csak gyilkol, hanem gyilkossá is tehet”. Egy másik tragikus esetet felemlítve – ahol két ártatlan asszony halt meg – felhívta a figyelmet arra:
vannak olyan drogok, amelyektől a használó „tudatát vesztett őrjöngő gyilkossá válthat egy negyedóra alatt.”
Horváth László az elborzasztó példák közé sorolta a miskei gyermekgyilkosságot is, ahol ugyancsak drogfogyasztás állt a háttérben. Elmondta azt is: egyes helyeken már 10-11 éves gyerekeket is behálózzák a terjesztők.
Hogy a drog a legszegényebbek vagy a jómódúbbak között terjed-e inkább; hogy a közösség kivonhatja-e magát a felelősség alól; hogy mi lehet a mezőőrök szerepe a megelőzésben és hogy mit lehetne elérni a drogliberalizációval – az kiderül a teljes beszélgetésből a Kontextus-csatornán.
