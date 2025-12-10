Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ifj Lomnici Zoltán csokimikulás Kontextus

Toplista készült Magyar Péter ballépéseiről – Lomnici Válaszol a Kontextuson (VIDEÓ)

2025. december 10. 10:25

A hét legfontosabb politikai-közéleti témáin kívül ezúttal egy szubjektív(ebb) toplistával is szolgál a nézőknek podcast-sorozatában ifj. Lomnici Zoltán. A Lomnici Válaszol legújabb részéből kiderül, hogy az alkotmányjogász mit gondol Magyarország EU-tagságáról, mi a helyzet a kukacos csokimikulásokkal.

2025. december 10. 10:25
Lomnici Válaszol
Mandiner
Mandiner

A nézők-hallgatók kérdéseire reagált e heti műsorában is ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Nézői felvetésre válaszul bemutatott egy (szubjektív) 

toplistát Magyar Péter legnagyobb ballépéseiről,

és beszélt arról is, miért köti az emberek többsége – Magyar Péterék minden tiltakozása ellenére – a Tisza Párthoz annak megszorítócsomagját

A tiszás adócsomagot az alkotmányjogász „brüsszeli kottából játszónak” nevezte, 

és azt is kifejtette, miért gondolja így.

Határozott választ fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy hazánknak „kell-e” ez a fajta uniós tagság, és kiemelte azt is: az EU-nak vissza kell térnie az alapokhoz. A hajdúböszörményi kukacos csokimikulások botrányával kapcsolatban pedig kifejtette, ki tehető felelőssé a történtek miatt.

A Lomnici Válaszol legújabb része a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető.

Nyitókép: Mandiner

Összesen 2 komment

Burg_kastL71-C
•••
2025. december 10. 10:44 Szerkesztve
Ha valaki mintát és mértékegységet keres egy hitvány emberi csődtömegre, azt benne megtalálja.
Válasz erre
0
0
hlaci83
2025. december 10. 10:31
Lehallgatta azt, aki megbízott benne, a családtagja, a gyermekei anyja. Zsarolta, majd feljelentette az ügyészségen. Egy hányinger, egy köpedelem. Nem kell semmilyen lista, ez a tett kimeríti bármilyen lista első 100 helyét. Külön beszédes, hogy az ellenzék erre az emberre alapoz, jól mutatja, hova süllyednek!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!