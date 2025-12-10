Toplista készült Magyar Péter ballépéseiről – Lomnici Válaszol a Kontextuson (VIDEÓ)

Itt vannak a legújabb bizonyítékok, hogy miért valódi a brutális tiszás megszorítócsomag (VIDEÓK)
Már hosszú hónapok óta beszéltek erről.
A hét legfontosabb politikai-közéleti témáin kívül ezúttal egy szubjektív(ebb) toplistával is szolgál a nézőknek podcast-sorozatában ifj. Lomnici Zoltán. A Lomnici Válaszol legújabb részéből kiderül, hogy az alkotmányjogász mit gondol Magyarország EU-tagságáról, mi a helyzet a kukacos csokimikulásokkal.
A nézők-hallgatók kérdéseire reagált e heti műsorában is ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Nézői felvetésre válaszul bemutatott egy (szubjektív)
toplistát Magyar Péter legnagyobb ballépéseiről,
és beszélt arról is, miért köti az emberek többsége – Magyar Péterék minden tiltakozása ellenére – a Tisza Párthoz annak megszorítócsomagját.
A tiszás adócsomagot az alkotmányjogász „brüsszeli kottából játszónak” nevezte,
és azt is kifejtette, miért gondolja így.
Határozott választ fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy hazánknak „kell-e” ez a fajta uniós tagság, és kiemelte azt is: az EU-nak vissza kell térnie az alapokhoz. A hajdúböszörményi kukacos csokimikulások botrányával kapcsolatban pedig kifejtette, ki tehető felelőssé a történtek miatt.
A Lomnici Válaszol legújabb része a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető.
Nyitókép: Mandiner