mandiner kiszelly zoltán jólértesült optimista Kontextus

Ellenzéki adóhorror: kutyákra, cicákra, autókra 32 százalékos adó – Kiszelly Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

2025. december 16. 16:25

A tiszás szakértők által kidolgozott „adóhorrort" vizsgálja podcastsorozatának legújabb részében Kiszelly Zoltán. A Jólértesült Optimista extra kiadásában a Századvég politikai elemzési igazgatója ismerteti az adócsomag részleteit, párhuzamokat keres – és talál – a múltból, illetve felhívja a figyelmet a lehetséges következményekre is.

2025. december 16. 16:25
null

A Tisza Párt – ahogy azt alelnöke korábban ki is jelentette – titkolja a programját, mert ha elmondanák, mire készülnek, hát megbuknának.

Ezt a vákuumot töltik be a párt köreiből kiszivárgott anyagok, amelyek hitelességét – derül ki Kiszelly Zoltán elemzéséből – a fő ellenzéki erő rendre megkérdőjelezi, miközben 

a kormánypártok az ilyen szakértői anyagokban szereplő intézkedések várható hatását tárgyalják.

Műsorában a Századvég politikai elemzési igazgatója sorra veszi a kiszivárgott tiszás tervek fő pontjait és azt a meglepő hasonlóságot, ami ezen tervek és a globalista elit(ek) tervei, valamint azok 2010 előtti megvalósítása között mutatkozik.

A Jólértesült Optimista extra kiadása a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető.

Nyitókép: Mandiner/Kontextus

 

Chekke-Faint
2025. december 16. 18:52
Egyébként a tiszásokra majd nem vonatkozik? Mert itt így éltetik...DDD
haxima
2025. december 16. 18:46
Egyébként tényleg milyen beteg fasznak jut eszébe, hogy macskánként have 1500 ft majd megváltja a világot, az adórendszert meg a költségvetést
Türelem
2025. december 16. 18:45
Keresem a magyar hozzászólókat, de csak gyökértelen, hatosztályos tiszásokat találok......
states-2
2025. december 16. 18:35
A komcsi csürhe élén a pszichopatával már megint megspórolja Orbánnak a kampányt, akárcsak 4 éve, csak a pszichopatát cserélték egy másikra.
