Ellenzéki adóhorror: kutyákra, cicákra, autókra 32 százalékos adó – Kiszelly Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

A Tisza Párt – ahogy azt alelnöke korábban ki is jelentette – titkolja a programját, mert ha elmondanák, mire készülnek, hát megbuknának.

Ezt a vákuumot töltik be a párt köreiből kiszivárgott anyagok, amelyek hitelességét – derül ki Kiszelly Zoltán elemzéséből – a fő ellenzéki erő rendre megkérdőjelezi, miközben