Ellenzéki adóhorror: kutyákra, cicákra, autókra 32 százalékos adó – Kiszelly Zoltán a Kontextuson (VIDEÓ)

Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot
Egyre közeledik a megállapodás az amerikai és az orosz elnök részéről a háború lezárására. Ugyanakkor az EU-nak nem osztottak lapot.
A tiszás szakértők által kidolgozott „adóhorrort" vizsgálja podcastsorozatának legújabb részében Kiszelly Zoltán. A Jólértesült Optimista extra kiadásában a Századvég politikai elemzési igazgatója ismerteti az adócsomag részleteit, párhuzamokat keres – és talál – a múltból, illetve felhívja a figyelmet a lehetséges következményekre is.
A Tisza Párt – ahogy azt alelnöke korábban ki is jelentette – titkolja a programját, mert ha elmondanák, mire készülnek, hát megbuknának.
Ezt a vákuumot töltik be a párt köreiből kiszivárgott anyagok, amelyek hitelességét – derül ki Kiszelly Zoltán elemzéséből – a fő ellenzéki erő rendre megkérdőjelezi, miközben
a kormánypártok az ilyen szakértői anyagokban szereplő intézkedések várható hatását tárgyalják.
Műsorában a Századvég politikai elemzési igazgatója sorra veszi a kiszivárgott tiszás tervek fő pontjait és azt a meglepő hasonlóságot, ami ezen tervek és a globalista elit(ek) tervei, valamint azok 2010 előtti megvalósítása között mutatkozik.
A Jólértesült Optimista extra kiadása a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető.
