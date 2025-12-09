Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kiszelly Zoltán Jólértesült Optimista

Mozgásban az egész front – mit kell tudni az orosz téli offenzíváról? (VIDEÓ)

2025. december 09. 16:20

Az ukrajnai helyzetről, az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról, a kecskeméti háborúellenes gyűlésről és a közelgő uniós csúcstalálkozóról is beszél a Jólértesült Optimista legújabb részében Kiszelly Zoltán.

2025. december 09. 16:20
null
Mandiner
Mandiner

A nyári orosz offenzíva megtörte az ukrán hadsereg azon képességét, hogy ellentámadást tudjon indítani; az oroszok most Zaporizzsja irányában támadnak, és 

a front egésze mozgásban van.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója műsorában alaposan körüljárja a harctéri eseményeket, elemzi a várható végkifejletet. Kitér arra is, hogy 

az amerikai–orosz tárgyalásokba továbbra sem vonják be érdemben sem az ukránokat, sem az EU-t.

A Jólértesült Optimista nézői-hallgatói mindent megtudhatnak az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról, amely – az elemzési igazgató szerint –  egy új transzatlantipaktum-ajánlat Európának.

Kiszelly Zoltán műsorában felidézi a kecskeméti háborúellenes gyűlést és a Tisza Párt rendezvényét, de fontos információkat oszt meg a jövő heti uniós csúcstalálkozóval kapcsolatban is, amelynek egyik fő témája az Ukrajnának nyújtandó új hadikölcsön lesz.

A Jólértesült Optimista a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

 

Fotó: Mandiner

akitiosz
2025. december 09. 16:44
"mit kell tudni az orosz téli offenzíváról?" Ezt mind, ami ebben a cikkben van? Ennyit még as Mandiner szakértői is tudnak.
2
gullwing
2025. december 09. 16:40
mit kell tudni az orosz téli offenzíváról? Azt hogy az uki továbbra is hátrálnak...mint eddig.
Obsitos Technikus
2025. december 09. 16:35
Négy éve lassan jönnek a mocsárral a faggyal, a meleggel, a hideggel, aztán mi van? Szépen nyugodtan előre.. Az van.
