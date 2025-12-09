Mozgásban az egész front – mit kell tudni az orosz téli offenzíváról? (VIDEÓ)

Itt a legújabb felvétel: hatalmasat bukott Kecskeméten Magyar Péter!
Szinte senki sem kíváncsi a 110 ezer lakosú városban a Tisza elnökére.
Az ukrajnai helyzetről, az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról, a kecskeméti háborúellenes gyűlésről és a közelgő uniós csúcstalálkozóról is beszél a Jólértesült Optimista legújabb részében Kiszelly Zoltán.
A nyári orosz offenzíva megtörte az ukrán hadsereg azon képességét, hogy ellentámadást tudjon indítani; az oroszok most Zaporizzsja irányában támadnak, és
a front egésze mozgásban van.
Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója műsorában alaposan körüljárja a harctéri eseményeket, elemzi a várható végkifejletet. Kitér arra is, hogy
az amerikai–orosz tárgyalásokba továbbra sem vonják be érdemben sem az ukránokat, sem az EU-t.
A Jólértesült Optimista nézői-hallgatói mindent megtudhatnak az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról, amely – az elemzési igazgató szerint – egy új transzatlantipaktum-ajánlat Európának.
Kiszelly Zoltán műsorában felidézi a kecskeméti háborúellenes gyűlést és a Tisza Párt rendezvényét, de fontos információkat oszt meg a jövő heti uniós csúcstalálkozóval kapcsolatban is, amelynek egyik fő témája az Ukrajnának nyújtandó új hadikölcsön lesz.
A Jólértesült Optimista a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:
