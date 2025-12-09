Mozgásban az egész front – mit kell tudni az orosz téli offenzíváról? (VIDEÓ)

A nyári orosz offenzíva megtörte az ukrán hadsereg azon képességét, hogy ellentámadást tudjon indítani; az oroszok most Zaporizzsja irányában támadnak, és

a front egésze mozgásban van.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója műsorában alaposan körüljárja a harctéri eseményeket, elemzi a várható végkifejletet. Kitér arra is, hogy