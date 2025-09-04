Döbbenetes részletek derültek ki a miskei gyermekgyilkossággal kapcsolatban

A Mandiner is meghívást kapott a rendőrség csütörtök délelőtti sajtótájékoztatójára, ahol részletesen beszámoltak a kábítószerkereskedelem visszaszorításáért létrehozott Delta program féléves eredményeiről. Horváth László kábítószerfelszámolásért felelős kormánybiztos elmondta, az adatok igazolják, hogy a folyamatos és intenzív rendőri jelenlét a Delta program keretében indokolt és megkerülhetetlen.

Az adatokra áttérve a politikus kijelentette, a lefoglalt kábítószer mértéke meghaladta az egy tonnát, pontosan 1025 kg. drogot foglaltak le, melynek értéke megközelíti a 900 millió forintot. A Delta program keretében 22 ezer rendőr vett részt és 7000 fokozott ellenőrzést hajtottak végre.

A miskei gyerekgyilkosság ügyében Horváth László elmondta, egy ilyen eset a legnagyobb fájdalom, amit egy szülő átélhet, nem véletlen, hogy az egész ország megdöbbent és felháborodott a történteken. Úgy fogalmazott, bár a toxikológiai eredményekre várni kell, az egyértelműsíthető, hogy összefüggés van a kábítószerterjesztés, a fogyasztás és a mostani gyilkosság elkövetője között, hiszen