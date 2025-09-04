Ft
delta program rendőrség bűncselekmény Horváth László

Döbbenetes részletek derültek ki a miskei gyermekgyilkossággal kapcsolatban

2025. szeptember 04. 13:18

A drogellenes kormánybiztos azt is elmondta, mennyi kábítószert foglaltak le a Delta-program keretében.

2025. szeptember 04. 13:18
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

A Mandiner is meghívást kapott a rendőrség csütörtök délelőtti sajtótájékoztatójára, ahol részletesen beszámoltak a kábítószerkereskedelem visszaszorításáért létrehozott Delta program féléves eredményeiről. Horváth László kábítószerfelszámolásért felelős kormánybiztos elmondta, az adatok igazolják, hogy a folyamatos és intenzív rendőri jelenlét a Delta program keretében indokolt és megkerülhetetlen. 

Az adatokra áttérve a politikus kijelentette, a lefoglalt kábítószer mértéke meghaladta az egy tonnát, pontosan 1025 kg. drogot foglaltak le, melynek értéke megközelíti a 900 millió forintot. A Delta program keretében 22 ezer rendőr vett részt és 7000 fokozott ellenőrzést hajtottak végre. 

A miskei gyerekgyilkosság ügyében Horváth László elmondta, egy ilyen eset a legnagyobb fájdalom, amit egy szülő átélhet, nem véletlen, hogy az egész ország megdöbbent és felháborodott a történteken. Úgy fogalmazott, bár a toxikológiai eredményekre várni kell, az egyértelműsíthető, hogy összefüggés van a kábítószerterjesztés, a fogyasztás és a mostani gyilkosság elkövetője között, hiszen 

a helyiek a gyilkossággal gyanúsított férfit aktív kábítószerfogyasztóként ismerték. 

A kormánybiztos szerint, aki egy ilyen brutális tettet végre tud hajtani, annak egy életre a börtönben a helye. Mivel a kormány jelentősen szigorított a büntető törvénykönyvön, szigorodtak a büntetések a kábítószerrel kapcsolatos, valamint a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknél, így minden adott, hogy a bíró a miskei gyerekgyilkosnak életfogytiglani börtönt szabjon ki. 

Számos családban a kábítószer súlyosan és közvetlenül veszélyezteti a gyermekeket, a családtagokat és az egész közösséget”

– mondta Horváth László.

A sajtótájékoztatón elmondták, a Delta program keretében eddig is és ezután is folyamatosan az ellenőrzések, a hajtóvadászatok a terjesztők ellen, de szeptembertől megindult a rendőrség prevenciós programja is. 

Horváth László elsőrendű fontosságúnak nevezte, hogy a helyi védekezőképesség és a rendőrség közösen, megerősödve tudjon fellépni a kábítószerrel szemben. A védelem fontos pillére, hogy gátat szabjanak a kábítószerhasználat és a kábítószeres életmódot népszerűsítő médiatartalmaknak.

Minden kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll, nincs kivétel. Aki a kábítószer használatot népszerűsíti, az a kereskedőknek teremt piacot”

– jelentette ki a kormánybiztos, aki szerint egy jól behatárolható kör népszerűsíti a kábítószert a fiatalok tömegei előtt. 

Szavai szerint egyesek menő, divatos, a sikeres élet velejárójaként mutatják be a kábítószert, miközben a valóság az, hogy a kábítószeres életmód nem az élet, hanem a halál velejárója. 

Nem cenzúrázni akarunk, a felelős és jogkövető magatartást kell érvényre juttatni. A drogpromóció nem tolerálható semmilyen médiatartalomban sem. A kábítószer nem csak rendészeti és társadalmi probléma”

– emelte ki.

Töreki Sándor vezérőrnagy a sajtótájékoztatón részletes adatokat is közölt, a legtöbb rendőrség eljárást a BRFK, a Pest Vármegyei Rendőrkapitányság, valamint a szabolcsi és a borsodi rendőrök végezték el. 

A főrendőr szerint az elmúlt időszakban 589 százalékkal nőtt meg a bűnösen szerzett vagyon visszaszerzésének száma. 

Az anyagi javakat elvontuk, a szakértői kirendelések száma 160 százalékkal emelkedett”

– tette hozzá.

Töreki Sándor elmondta, a szlovák és a magyar rendőrök között széleskörű munkakapcsolat jött létre, hogy felderítsék a két államot érintő kokainkereskedelmet, míg az olasz-magyar relációban is jó az együttműködés, ott a kábítószerkereskedelemből szerzett pénz tisztára mosását kutatják fel. A vezérőrnagy megköszönte a lakosság támogatását is, hiszen háromezer lakossági bejelentés érkezett hat hónap alatt, amelyek többsége hasznos volt, így sikerült fogyasztókat és terjesztőket is elfogni. 

Bejelentette, hogy az elterelés jogintézménye is bevált, hasznos, hiszen sorra buknak le a drogkereskedők. Mint elmondta, szüntelen a drogellenes munka a Liszt Ferenc Repülőtéren is, csak az elmúlt időszakban két nagy fogás is volt: egyik esetben 6,5 kiló kokaint akartak orvosi segédanyagnak álcázva bejuttatni hazánkba, míg egy másik alkalommal ugyanannyi drogot próbáltak bútor kárpitja mögé rejtve becsempészni. 

Nyitókép: Bors

