09. 02.
kedd
Jakab Dávid rendőrség kislány gyermek ügy gyanú

Hajtóvadászat indult: ő lehet a 22 hónapos kislány gyilkosa

2025. szeptember 02. 10:39

A rendőrség kedd reggel közölte a honlapján, hogy a gyanú szerint a kislányt Jakab Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene.

2025. szeptember 02. 10:39
null

A rendőrség nagy erőkkel keresi a miskei kislány feltételezett gyilkosát, a 22 hónapos gyermek holttestét hétfőn, az esti órákban találták meg.

A rendőrség kedd reggel közölte a honlapján, hogy a gyanú szerint a kislányt Jakab Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene.

A majdnem 2 éves kislány eltűnése ügyében a Kalocsai Rendőrkapitányság hétfőn adott ki körözést. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. Holttestét hétfőn, az esti órákban találták meg.

Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.

(MTI)

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

 

