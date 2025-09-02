Hajtóvadászat indult: ő lehet a 22 hónapos kislány gyilkosa

Emberölés miatt nyomoznak egy kétéves magyar kislány ügyében
Megtalálták a holttestet.
A rendőrség kedd reggel közölte a honlapján, hogy a gyanú szerint a kislányt Jakab Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a miskei kislány feltételezett gyilkosát, a 22 hónapos gyermek holttestét hétfőn, az esti órákban találták meg.
A majdnem 2 éves kislány eltűnése ügyében a Kalocsai Rendőrkapitányság hétfőn adott ki körözést. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. Holttestét hétfőn, az esti órákban találták meg.
Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.
(MTI)
Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség