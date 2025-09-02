Hajtóvadászat indult: ő lehet a 22 hónapos kislány gyilkosa

A rendőrség kedd reggel közölte a honlapján, hogy a gyanú szerint a kislányt Jakab Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene.

A majdnem 2 éves kislány eltűnése ügyében a Kalocsai Rendőrkapitányság hétfőn adott ki körözést. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. Holttestét hétfőn, az esti órákban találták meg.

Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.

(MTI)

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség