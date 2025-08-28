Nem csak az oktatás indul szeptember elsején: új szintre lép a rendőrség drogellenes harca

Elárulta, hogy az idén indult Delta cselekvési program által nagy méretű, offenzív szakmai fellépés történt a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére. Kiemelte, hogy ezres számban indultak eljárások, jelentős mennyiségű kábítószert foglaltak le, ezzel együtt pedig jelentős anyagi eszközöket és vagyoni elemeket foglaltak le a bűncselekmények lekövetőitől. A program hat hónapja tart, Töreki Sándor szerint most zajlanak a szakmai értékelések, a közeljövőben mutatják be az eredményeket.

A vezérőrnagy szerint az offenzív rendőri fellépés mellett a prevenció is fontos szerepet kap, amihez egy szakmai programot dolgoztak ki.

Nem csak a tanév indul szeptember elsejével, de a drogprevenció is”

– jegyezte meg.

Az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese szerint ezzel szeretnék hangsúlyozni, hogy a drogprevenciós tevékenységnek a rendőrség szeretne a motorja lenni. Létrejött a REDP – azaz a rendőrségi drogprevenció, amihez szeretnék, ha civilek is csatlakoznának, mivel természetes személyekkel és civil szervezetek bevonásával szeretnék a drogprevenciót végezni az iskolai intézményekben. A rendőrségi állományból 3049 fő vesz részt a REDP programban, amihez csatlakoznak az iskolaőrök is.

A prevencióra több mint 200 millió forint áll rendelkezésre, Töreki Sándor elmondta, hogy a programban a tanulók, az oktatók és a szülők azok, akiket célközönségnek tekintenek. Szakmai workshopokon fognak részt venni, ahol bemutatják a kábítószer-használat káros hatásait. A vezérőrnagy kiemelte, hogy a hatékonyság növelésének érdekében folyamatosan monitorozzák az oktatási intézményekben végzett munkát, kérdőívvel mérik a hatékonyságot.

A rendőrség szakembere elárulta, hogy az online térben végzett prevenciós tevékenységben volt lemaradása a rendőrségnek, amit most pótolnak be. Új elem, hogy a jövőben a büntetésvégrehajtási intézményekkel is együttműködnek, szeptembertől indulnak a közös programok. A rendőrség vizsgálja, hogy a környező országokban milyen drogprevenciós programok vannak, ezek megismerése fontos, a tapasztalatokat beillesztik a hazai programba.

Nem szégyen másoktól tanulni”

– jegyezte meg Töreki Sándor, majd hozzátette, folyamatosan képzik majd a bűnmegelőzési szakembereket, több vármegyei kapitányságon van saját prevenciós tevékenység, összesen 56 ilyen kapitányság van, ezeket kiajánlják azoknak a kapitányságoknak, ahol nem végeztek ilyet.

Az ORFK-n belül munkacsoport alakul, amely koordinálja majd a szakmai feladat végrehajtását és felügyeli, valamint értékeli a szakmai eredményeket.

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint több területen kell helytállni, hiszen a kábítószer egy társadalmi problémahalmaz, elengedhetetlen a szigorú fellépés és szükség van a szigorú jogszabályokra. Mint elmondta, a cél ugyanaz: