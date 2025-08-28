Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
prevenciós program kábszer rendőrség munka drogprevenció kereskedelem

Nem csak az oktatás indul szeptember elsején: új szintre lép a rendőrség drogellenes harca

2025. augusztus 28. 12:22

A társadalom biztonságát rombolja a drog, a cél egyértelmű: a gyermekek védelme és fejlődésének biztosítása.

2025. augusztus 28. 12:22
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Töreki Sándor vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese a csütörtök délelőtti, drogprevenciós sajtótájékoztatóját azzal kezdte, hogy a kábítószerfogyasztás és a drogterjesztés a társadalom szövetét rombolja, emberi közösségeket szed szét a drog, továbbá rombolja az össztársadalom biztonságát. Mint elmondta, a közepes méretű, valamint a kistelepüléseken dizájnerdrog tömeges fogyasztása jelent meg, amihez szorosan kapcsolódott a hagyományos bűncselekmények megjelenése is.

Ezt is ajánljuk a témában

Elárulta, hogy az idén indult Delta cselekvési program által nagy méretű, offenzív szakmai fellépés történt a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére. Kiemelte, hogy ezres számban indultak eljárások, jelentős mennyiségű kábítószert foglaltak le, ezzel együtt pedig jelentős anyagi eszközöket és vagyoni elemeket foglaltak le a bűncselekmények lekövetőitől. A program hat hónapja tart, Töreki Sándor szerint most zajlanak a szakmai értékelések, a közeljövőben mutatják be az eredményeket. 

A vezérőrnagy szerint az offenzív rendőri fellépés mellett a prevenció is fontos szerepet kap, amihez egy szakmai programot dolgoztak ki. 

Nem csak a tanév indul szeptember elsejével, de a drogprevenció is”

– jegyezte meg. 

Az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese szerint ezzel szeretnék hangsúlyozni, hogy a drogprevenciós tevékenységnek a rendőrség szeretne a motorja lenni. Létrejött a REDP – azaz a rendőrségi drogprevenció, amihez szeretnék, ha civilek is csatlakoznának, mivel természetes személyekkel és civil szervezetek bevonásával szeretnék a drogprevenciót végezni az iskolai intézményekben. A rendőrségi állományból 3049 fő vesz részt a REDP programban, amihez csatlakoznak az iskolaőrök is.

A prevencióra több mint 200 millió forint áll rendelkezésre, Töreki Sándor elmondta, hogy a programban a tanulók, az oktatók és a szülők azok, akiket célközönségnek tekintenek. Szakmai workshopokon fognak részt venni, ahol bemutatják a kábítószer-használat káros hatásait. A vezérőrnagy kiemelte, hogy a hatékonyság növelésének érdekében folyamatosan monitorozzák az oktatási intézményekben végzett munkát, kérdőívvel mérik a hatékonyságot. 

A rendőrség szakembere elárulta, hogy az online térben végzett prevenciós tevékenységben volt lemaradása a rendőrségnek, amit most pótolnak be. Új elem, hogy a jövőben a büntetésvégrehajtási intézményekkel is együttműködnek, szeptembertől indulnak a közös programok. A rendőrség vizsgálja, hogy a környező országokban milyen drogprevenciós programok vannak, ezek megismerése fontos, a tapasztalatokat beillesztik a hazai programba. 

Nem szégyen másoktól tanulni”

– jegyezte meg Töreki Sándor, majd hozzátette, folyamatosan képzik majd a bűnmegelőzési szakembereket, több vármegyei kapitányságon van saját prevenciós tevékenység, összesen 56 ilyen kapitányság van, ezeket kiajánlják azoknak a kapitányságoknak, ahol nem végeztek ilyet. 

Az ORFK-n belül munkacsoport alakul, amely koordinálja majd a szakmai feladat végrehajtását és felügyeli, valamint értékeli a szakmai eredményeket. 

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos szerint több területen kell helytállni, hiszen a kábítószer egy társadalmi problémahalmaz, elengedhetetlen a szigorú fellépés és szükség van a szigorú jogszabályokra. Mint elmondta, a cél ugyanaz: 

a gyerekek védelme és fejlődésének biztosítása. 

Ezt is ajánljuk a témában

A politikus szerint a kábítószer mára az ifjúsági korosztály valamennyi korcsoportjára jelent közvetlen veszélyt, a terjesztők az iskolák környékét is célba vették. Mint elmondta, az utóbbi időben változott a hazai kábítószerhelyzet és szükség van új programra, mint kiemelte:

a kulcs a gyors cselekvés. 

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement-4
2025. augusztus 28. 12:50
Ez program olyan, mint a kocsmaprogram, vagy más?
Válasz erre
0
0
Locomotive
2025. augusztus 28. 12:34
Ja, persze, ismerjük a szöveget :-)) Tetszettek már járni az Illés vagy a Práter utcában is? Na ugye :D
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!