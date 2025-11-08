Tragédia Romániában: újabb orvosnő halt meg ügyelet közben

Szomorú tragédia rázta meg a kolozsvári egészségügyi közösséget: Kiss Éva, a Gyermekklinika 66 éves főorvosa ügyelet közben vesztette életét.

A doktornőt eszméletlen állapotban találták meg a kórház folyosóján, és bár kollégái azonnal megkezdték az újraélesztést, már nem tudták megmenteni az életét

– írja a Maszol.

A Kolozs megyei rendőrség közlése szerint a bejelentés november 7-én, hajnali fél hétkor érkezett. Az orvosnő halálának pontos okát orvosszakértői vizsgálat állapítja majd meg, a hatóságok pedig nyomozást indítottak a körülmények tisztázására, beleértve a gondatlan emberölés lehetőségét is.

A kórház szóvivője elmondta, hogy az orvosnő korábban is küzdött egészségügyi problémákkal, ugyanakkor kiemelte, hogy kiváló szakember és megbecsült kolléga volt.