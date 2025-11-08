Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Romániában ügyelet tragédia főorvos halál

Tragédia Romániában: újabb orvosnő halt meg ügyelet közben

2025. november 08. 13:09

A kolozsvári Gyermekklinika 66 éves főorvosa, Kiss Éva ügyelet közben esett össze és halt meg – két héten belül ez a második hasonló tragédia Romániában.

2025. november 08. 13:09
null

Szomorú tragédia rázta meg a kolozsvári egészségügyi közösséget: Kiss Éva, a Gyermekklinika 66 éves főorvosa ügyelet közben vesztette életét

A doktornőt eszméletlen állapotban találták meg a kórház folyosóján, és bár kollégái azonnal megkezdték az újraélesztést, már nem tudták megmenteni az életét

 – írja a Maszol.

A Kolozs megyei rendőrség közlése szerint a bejelentés november 7-én, hajnali fél hétkor érkezett. Az orvosnő halálának pontos okát orvosszakértői vizsgálat állapítja majd meg, a hatóságok pedig nyomozást indítottak a körülmények tisztázására, beleértve a gondatlan emberölés lehetőségét is. 

A kórház szóvivője elmondta, hogy az orvosnő korábban is küzdött egészségügyi problémákkal, ugyanakkor kiemelte, hogy kiváló szakember és megbecsült kolléga volt.

Rendkívül elkötelezett és tisztelt orvos volt, mindig adott egy jó tanácsot vagy biztató szót mindenkinek”

 – mondták róla munkatársai. 

A tragédia különösen megrázó, mivel alig két héttel ezelőtt Ștefania Szabo, a buzăui megyei sürgősségi kórház orvosigazgatója is ügyelet közben vesztette életét.

A két eset rávilágít arra, hogy Románia kórházaiban súlyos problémát jelent az orvoshiány és a túlterheltség. 

Számos osztályon nincs elegendő ügyeletes orvos, így a dolgozók gyakran kimerülésig teljesítenek szolgálatot – olykor saját egészségüket is kockáztatva.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Potymog
2025. november 08. 14:10
Sajnálatos esetek, de nagyon jó példa arra, hogy nem szabad emelni a nyugdíjkorhatárt.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. november 08. 14:02
66 évesen ügyelni. Gyalázat.
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. november 08. 13:57
Toxikus légkör...?!
Válasz erre
0
0
chiron
2025. november 08. 13:47
Lelkiismeretes magyar orvosok belehalnak abba, hogy Romániát működtessék.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!