Reform helyett adóemelés: így sodródik Románia, és vele együtt Erdély a válságba

A koalíció belső válsága sem segíti a stabilizációt: a szociáldemokraták többször fenyegetőztek kilépéssel, miközben a liberális miniszterelnököt a saját pártján belül is bírálják. A helyi önkormányzatokban, ahol a liberális PNL és a szocialista PSD a legtöbb pozíciót birtokolja, nyíltan ellenállnak a központi megszorításoknak – hiszen ezek saját bázisukat gyengítik.

Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet szerint Bolojan kényszerpályán mozog: „A költségvetési helyzete miatt Románia a legdrágábban jut hitelhez Európában. Az, hogy ezt megszorításokkal próbálja kezelni, érthető, de nem biztos, hogy igazságos. Az ösztöndíjak, önkormányzati támogatások vagy kulturális források megvágása nem reform, hanem rövid távú tűzoltás.” Erdélyben ez különösen fájó, hiszen a magyar kulturális intézmények, iskolák, civil szervezetek gyakran az önkormányzati költségvetésekből élnek.

Az elemző a Maszolnak azt nyilatkozta, hogy Bolojan polgármesterként valóban határozott és sikeres volt, de országos szinten más logika érvényesül.

Egy jó polgármesterből nem feltétlenül lesz jó kormányfő. A pozíció súlyát és korlátait Bolojan alábecsülte”

– fogalmazott Pászkán.