Reform helyett adóemelés: így sodródik Románia, és vele együtt Erdély a válságba

Óriási gödörbe került Románia – innen pokolian nehéz lesz visszajönnie
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint Románia fenntarthatatlan gazdasági pályán van.
Száz nap után kifulladt a Bolojan-kormány lendülete: a megszorítások és a koalíciós viták leginkább az erdélyi magyar közösségeket sújtják, ahol a fejlesztések leálltak és a források apadnak.
Száz nap telt el Ilie Bolojan miniszterelnökségéből, és Románia lakossága – különösen Erdélyben – máris érzi az új kormány intézkedéseinek következményeit.
A korábban sikeres váradi polgármester és megyei tanácselnök országos szinten jóval nehezebb terepre tévedt.
A négypárti (a magyar RMDSZ, valamint a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség) koalíció élén egy olyan politikai és gazdasági válságot kellett kezelnie, amelyben a reformok ígéretei hamar megszorításokká silányultak.
A Bolojan-kormány első száz napja alatt hat felelősségvállalás, öt sikertelen bizalmatlansági indítvány és két elbukott egyszerű indítvány jelzi a politikai instabilitást.
Eközben fiskális szigorítások sújtják a lakosságot, az állami alkalmazottak jövedelme csökkenhet, és újabb adóemeléseket lebegtetnek. Mindezt azzal magyarázza a miniszterelnök, hogy az országot a fizetésképtelenség szélére sodorta
a 9 százalékot meghaladó költségvetési hiány.
Bolojan „felelősségteljes intézkedésekről” beszél, de az erdélyi magyar közösségek számára a valóság inkább megszorításokat, elmaradó fejlesztéseket és a helyi önkormányzatok forrásainak szűkülését jelenti. Ez különösen érzékenyen érinti azokat a magyar többségű településeket, ahol a fejlesztési programok uniós forrásokra támaszkodnak, és minden leállított pályázat vagy elhalasztott projekt közvetlenül a közösségi életet bénítja meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint Románia fenntarthatatlan gazdasági pályán van.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke már a kormány első intézkedései után figyelmeztetett: „A kiadások csökkentése vagy az adók emelése nem reform.” A politikus szerint Románia nem megszorításokat, hanem valódi szerkezeti átalakítást igényelne – olyat, amely a közszféra hatékonyságát növeli, nem pedig az állampolgárok zsebét üríti ki.
Az RMDSZ tagja a kormánynak, mégis az erdélyi magyar választók érdekeit szem előtt tartva bírálja a kabinet fiskális politikáját, amely a kisebb települések túlélését is veszélyezteti.
A koalíció belső válsága sem segíti a stabilizációt: a szociáldemokraták többször fenyegetőztek kilépéssel, miközben a liberális miniszterelnököt a saját pártján belül is bírálják. A helyi önkormányzatokban, ahol a liberális PNL és a szocialista PSD a legtöbb pozíciót birtokolja, nyíltan ellenállnak a központi megszorításoknak – hiszen ezek saját bázisukat gyengítik.
Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet szerint Bolojan kényszerpályán mozog: „A költségvetési helyzete miatt Románia a legdrágábban jut hitelhez Európában. Az, hogy ezt megszorításokkal próbálja kezelni, érthető, de nem biztos, hogy igazságos. Az ösztöndíjak, önkormányzati támogatások vagy kulturális források megvágása nem reform, hanem rövid távú tűzoltás.” Erdélyben ez különösen fájó, hiszen a magyar kulturális intézmények, iskolák, civil szervezetek gyakran az önkormányzati költségvetésekből élnek.
Az elemző a Maszolnak azt nyilatkozta, hogy Bolojan polgármesterként valóban határozott és sikeres volt, de országos szinten más logika érvényesül.
Egy jó polgármesterből nem feltétlenül lesz jó kormányfő. A pozíció súlyát és korlátait Bolojan alábecsülte”
– fogalmazott Pászkán.
Ezt is ajánljuk a témában
Ilie Bolojan román miniszterelnök szerint az első száz napban csak a gyors és kemény lépések mentették meg az országot a fizetésképtelenségtől.
George Rîpă, a Right Politics elemzője a kormány gazdaságpolitikáját tartja a legnagyobb gyengeségnek: „Megemelték az adókat, és ezzel még több pénzt vontak ki a valós gazdaságból, átadva azt egy pazarló államnak. A miniszterelnök nem magyarázta el világosan, mitől lennének ezek a lépések liberálisak. Eddig inkább egy tisztességes szocialistának tűnik, mint reformernek.”
Rîpă szerint a legnagyobb kihívás az lenne, ha Bolojan felismerné:
Románia nem csupán reformra, hanem újraalapításra szorul.
„Ha valóban be akarja írni magát a történelembe, meg kell értenie, hogy az állam jelenlegi formájában soha nem fogja tiszteletben tartani a polgárok jogait. Egy új társadalmi szerződésre van szükség” – véli a román szakember.
A szakértők ugyanakkor két pozitívumot is elismernek: a miniszterelnök személyes elszántságát és azt, hogy végre egy integritásra építő politikusi modellt képvisel.
Bolojan nem fél konfliktusba kerülni a saját pártjával, és hajlandó volt szembeszállni még az államfővel is, ha a reformok keresztülviteléről van szó.
Az erdélyi magyar közösség szempontjából azonban a kérdés ennél sokkal gyakorlatiasabb: lesznek-e uniós fejlesztések, folytatódnak-e a beruházások, és maradnak-e működőképesek a helyi intézmények?
A válasz ma még bizonytalan. A válság enyhébb, mint 2008-ban, de a pénzügyi mozgástér minimális, és a koalíciós viszályok nem ígérnek gyors javulást.
Ilie Bolojan száz nap után talán stabilizálta a pénzügyi összeomlás küszöbén álló országot, de a bizalom – különösen Erdélyben – gyorsan fogy. A politikai jövője attól függ, képes lesz-e valóban kormányozni, nem csupán adminisztrálni.
Ezt is ajánljuk a témában
A szomszédunk gazdasága súlyos válságba került, miután a politikai elit évtizedeken át hitelre osztogatta az állami pénzt.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP
Egy rövid videó Orbán Viktor találkozásáról a román kormányfővel itt nézhető meg: