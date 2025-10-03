Megérkezett a román őszödi beszéd: beismerte a román miniszterelnök, az összeomlás szélén táncolt az ország

Száz nappal hivatalba lépése után sajtóhírek szerint Ilie Bolojan román miniszterelnök összegzést adott a kormány intézkedéseiről, és azt mondta, a legnagyobb eredmény, hogy Románia pénzügyileg nem omlott össze. Szerinte az ország a csőd szélére sodródott, ezért azonnali és szigorú lépésekre volt szükség. A kormányfő úgy fogalmazott, nem népszerűséget hajszolt, hanem a működőképességet védte.

Ha nem léptünk volna azonnal, összeomlunk”

– mondta.

Bolojan három pillért emelt ki az elmúlt időszakból. Állítása szerint elkerülték a fizetésképtelenséget, újraindították az uniós pénzek kifizetését, és megszületett a megállapodás a brüsszeli SAFE alappal kapcsolatban. A PNRR következő részletének kifizetését is újraaktiválták az elmaradt mérföldkövek újratárgyalása után.

A kormányfő szerint az állam hosszú távú stabilitása akkor biztosítható, ha egyszerre javul az adóbehajtás hatékonysága, csökkennek a felesleges kiadások, és célzott beruházások indulnak stratégiai ágazatokban. Ide sorolta az energetikát, az agráriumot és a védelmet, amelyekben a SAFE program keretében infrastrukturális és hadiipari fejlesztések készülnek elő.