Megérkezett a román őszödi beszéd: beismerte a román miniszterelnök, az összeomlás szélén táncolt az ország

2025. október 03. 21:35

Ilie Bolojan román miniszterelnök szerint az első száz napban csak a gyors és kemény lépések mentették meg az országot a fizetésképtelenségtől.

2025. október 03. 21:35
null

Száz nappal hivatalba lépése után sajtóhírek szerint Ilie Bolojan román miniszterelnök összegzést adott a kormány intézkedéseiről, és azt mondta, a legnagyobb eredmény, hogy Románia pénzügyileg nem omlott össze. Szerinte az ország a csőd szélére sodródott, ezért azonnali és szigorú lépésekre volt szükség. A kormányfő úgy fogalmazott, nem népszerűséget hajszolt, hanem a működőképességet védte.

Ha nem léptünk volna azonnal, összeomlunk”

– mondta.

Bolojan három pillért emelt ki az elmúlt időszakból. Állítása szerint elkerülték a fizetésképtelenséget, újraindították az uniós pénzek kifizetését, és megszületett a megállapodás a brüsszeli SAFE alappal kapcsolatban. A PNRR következő részletének kifizetését is újraaktiválták az elmaradt mérföldkövek újratárgyalása után.

A kormányfő szerint az állam hosszú távú stabilitása akkor biztosítható, ha egyszerre javul az adóbehajtás hatékonysága, csökkennek a felesleges kiadások, és célzott beruházások indulnak stratégiai ágazatokban. Ide sorolta az energetikát, az agráriumot és a védelmet, amelyekben a SAFE program keretében infrastrukturális és hadiipari fejlesztések készülnek elő.

A koalíciós együttműködésről a kormányfő elismerte, hogy nehézkes, de működik. A PSD, a PNL, az USR és az RMDSZ együttműködése eddig nem bomlott fel. A nyugdíjak és fizetések halmozását tiltó „3-as csomag” októberben kerülhet napirendre, ha megszületik a megállapodás. Javaslatot tett a pártfinanszírozás csökkentésére is azzal az érveléssel, hogy válság idején a politikai elit sem lehet kivétel.

A reformok átláthatóságát firtató kritikákra Bolojan a rendszeres sajtótájékoztatásokkal válaszolt, szerinte ez mutatja a nyitottságot. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a változások lassan haladnak, és sok mindent más sorrendben csináltak volna, ha több idő áll rendelkezésre. „A valóság diktálta a ritmust” – fogalmazott.

A kormányfő jelezte, hogy 2026-ra nem terveznek újabb adóemelést sem az áfa, sem a jövedelemadó terén. A hangsúly az adóbeszedés hatékonyságán lesz. A cél, hogy 2026-ra olyan államszerkezet jöjjön létre, amely kevesebbet költ, jobban működik, és nem szorul tartós külső segítségre.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

***

