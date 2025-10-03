Ft
hitelintézet EXIM Magyarország vállalat pénz keret forint kérelem

Fogynak a milliárdok a dübörgő Demján-programból – sietnie kell, aki még vinne pénzt

2025. október 03. 19:24

A program egyaránt támogatja a vállalatok hazai és nemzetközi terveit.

2025. október 03. 19:24
null

Az EXIM Magyarország tájékoztatása szerint január óta már több mint hétszáz hazai vállalkozás jutott összesen 520 milliárd forintnyi támogatott finanszírozáshoz, a 600 milliárdos keretből pedig kevesebb mint 100 milliárd forint maradt – írta meg a Világgazdaság.  A program a cégek belföldi és külpiaci terveit egyaránt segíti, a finanszírozás a terjeszkedést és a mindennapi működést is támogatja.

A januári indulás óta a hitelintézet több mint hétszáz kérelmet fogadott be, amelyek összértéke eléri az 520 milliárd forintot. 

A vállalkozások folyamatos érdeklődése mellett a benyújtott igénylések összege meghaladja az 500 milliárd forintot, így a rendelkezésre álló 600 milliárdos keret gyors ütemben apad. A konstrukció stabil és kiszámítható forrást kínál, elsősorban forgóeszköz és beruházási hitelekkel, valamint lízingmegoldásokkal. 

A szektorok közül a feldolgozóipar viszi a prímet 29 százalékos aránnyal, az ingatlanfejlesztés és az építőipar 25 százalékot képvisel, a kereskedelem részesedése 19 százalék. A pénzintézet közlése szerint a finanszírozások 54 százaléka forintban, 46 százaléka euróban történik, ami rugalmasságot ad a beruházások pénznemének megválasztásában.

A program iránt továbbra is élénk az érdeklődés, mivel a források egyszerre támogatják a hazai bővülést és a külpiaci jelenlét erősítését. A fennmaradó keret tekintetében a vállalkozásoknak érdemes mielőbb lépniük, ha élni kívánnak a kedvező feltételekkel.

A program iránti figyelem folyamatos, ami azt mutatja, hogy a hazai vállalkozásoknak valóban szükségük van stabil, kiszámítható, kedvező feltételű forrásokra. Különösen örömteli, hogy már több mint 700 vállalkozás számára tudtunk támogatást nyújtani

– mondta Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója.

Hozzátette, hogy a még rendelkezésre álló mintegy 80 milliárd forintos keret gyors és biztonságos finanszírozást kínál a vállalatoknak beruházásaikhoz, zöld fejlesztéseikhez és külpiaci bővülésükhöz. A Demján Sándor Program célzott és átlátható konstrukciói a magyar cégek hazai és nemzetközi üzleti terveit egyaránt segítik, hosszú távon erősítve a hazai kis és középvállalkozások piaci pozícióját.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

***

