„Itt egy Duna-híd épül” – történelmi mérföldkőhöz érkezett a mohácsi gigaberuházás (VIDEÓ)

A 756 méteres mohácsi Duna-híd építése látványos szakaszába ért, a négysávos úttal és kerékpárúttal kiegészülő átkelő mellett közel 30 kilométernyi új út és körforgalom alakítja át a térség közlekedését.
A mohácsi Duna-híd építése látványos szakaszához érkezett. A négysávos útpályával és kerékpárúttal kiegészített átkelő mellett új utak és körforgalmak is készülnek, amelyek teljesen átalakítják a térség közlekedését – írta meg a Világgazdaság.
A beruházást a Duna Aszfalt Zrt. végzi, és a projekt egy újabb mérföldkőhöz jutott el. A 756 méter hosszú közúti hídhoz közel 30 kilométernyi út, körforgalom és hídfő épül a folyó két partján. A három szerkezeti egységből álló híd különlegessége, hogy a fokozottan védett területeken nem helyeznek el támaszokat, így a munkálatok egyedülálló mérnöki megoldásokat követelnek.
A kivitelezés gyors ütemben halad. A bal parton már elkészült a szerelőtér és a bárkahíd, valamint a próbapillérekhez kapcsolódó szerkezetek. Október elején tervezik az első kéregelem beemelését a mederpillérhez. A jobb parton már július végén megérkeztek az első acélelemek, a bal oldalon pedig folyamatosan zajlik a két ívhíd összeállítása.
A hatalmas, 160 tonnás és 52 méter hosszú kéregelemek a mohácsi szabadkikötőből érkeznek a Clark Ádám úszódaru segítségével.
Mindkét parton egyszerre építik a vasbeton tológerendát, a hídfőket és az acél keresztmetszeteket. A projekt előrehaladását Hargitai János országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán közzétett videókkal mutatta be. A felvételek nemcsak a munka látványosságát érzékeltetik, hanem a mérnöki teljesítmény jelentőségét is. Hasonló megoldást legutóbb 2007-ben, a Pentele híd építésénél alkalmaztak Magyarországon.
A mohácsi Duna-híd építése nemcsak a közlekedés fejlődését szolgálja, hanem a környezetvédelem és a helyi infrastruktúra szempontjait is figyelembe veszi. A beruházás új korszakot nyit a térség közlekedésében, és maradandó mérnöki teljesítményként vonul be a hazai hídépítés történetébe.
