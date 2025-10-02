„Itt egy Duna-híd épül” – történelmi mérföldkőhöz érkezett a mohácsi gigaberuházás (VIDEÓ)

A mohácsi Duna-híd építése látványos szakaszához érkezett. A négysávos útpályával és kerékpárúttal kiegészített átkelő mellett új utak és körforgalmak is készülnek, amelyek teljesen átalakítják a térség közlekedését – írta meg a Világgazdaság.

A beruházást a Duna Aszfalt Zrt. végzi, és a projekt egy újabb mérföldkőhöz jutott el. A 756 méter hosszú közúti hídhoz közel 30 kilométernyi út, körforgalom és hídfő épül a folyó két partján. A három szerkezeti egységből álló híd különlegessége, hogy a fokozottan védett területeken nem helyeznek el támaszokat, így a munkálatok egyedülálló mérnöki megoldásokat követelnek.

A kivitelezés gyors ütemben halad. A bal parton már elkészült a szerelőtér és a bárkahíd, valamint a próbapillérekhez kapcsolódó szerkezetek. Október elején tervezik az első kéregelem beemelését a mederpillérhez. A jobb parton már július végén megérkeztek az első acélelemek, a bal oldalon pedig folyamatosan zajlik a két ívhíd összeállítása.