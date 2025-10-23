Átnevezik az egyik leghíresebb hidat Magyarországon: már azt is tudjuk, kiről kapja az új nevét

„Itt egy Duna-híd épül” – történelmi mérföldkőhöz érkezett a mohácsi gigaberuházás (VIDEÓ)
A négysávos úttal és kerékpárúttal kiegészülő átkelő mellett közel 30 kilométernyi új út és körforgalom alakítja át a térség közlekedését.
Az országgyűlési képviselő szerint a „II. Lajos király-híd” elnevezés nem csupán történelmi gesztus lenne, hanem felidézné Mohács tragikus, de identitásképző múltját, és egyben közép-európai szimbólumként is értelmezhető.
A mohácsi Duna-híd építése a dél-magyarországi logisztika legfontosabb beruházásává vált, a projekt a szerb és nyugat-európai teherforgalmat is új irányba terelheti – mondta a VG-nek Hargitai János országgyűlési képviselő, aki hangsúlyozta, a mostanság sokat emlegetett, tíz évvel ezelőtt készült tanulmányok még csak a helyi forgalommal számoltak, ám ez a koncepció azóta gyökeresen megváltozott.
Bár eddig mindenki egyszerűen a mohácsi Duna-hídról beszélt az infrastrukturális beruházás kapcsán, a politikus elárulta:
nem lehet kétség, a híd II. Lajos király nevét kell, hogy viselje.
Úgy véli, így méltó emléket állíthatnak annak az uralkodónak, aki a mohácsi csatában 1526. augusztus 29-én életét vesztette. Hozzátette: a „II. Lajos király-híd” elnevezés nem csupán történelmi gesztus lenne, hanem felidézné Mohács tragikus, de identitásképző múltját, és egyben közép-európai szimbólumként is értelmezhető.
