Duna-híd Magyarország Mohács híd Hargitai János

Átnevezik az egyik leghíresebb hidat Magyarországon: már azt is tudjuk, kiről kapja az új nevét

2025. október 23. 07:42

Az országgyűlési képviselő szerint a „II. Lajos király-híd” elnevezés nem csupán történelmi gesztus lenne, hanem felidézné Mohács tragikus, de identitásképző múltját, és egyben közép-európai szimbólumként is értelmezhető.

null

A mohácsi Duna-híd építése a dél-magyarországi logisztika legfontosabb beruházásává vált, a projekt a szerb és nyugat-európai teherforgalmat is új irányba terelheti – mondta a VG-nek Hargitai János országgyűlési képviselő, aki hangsúlyozta, a mostanság sokat emlegetett, tíz évvel ezelőtt készült tanulmányok még csak a helyi forgalommal számoltak, ám ez a koncepció azóta gyökeresen megváltozott.

Bár eddig mindenki egyszerűen a mohácsi Duna-hídról beszélt az infrastrukturális beruházás kapcsán, a politikus elárulta:

nem lehet kétség, a híd II. Lajos király nevét kell, hogy viselje.

Úgy véli, így méltó emléket állíthatnak annak az uralkodónak, aki a mohácsi csatában 1526. augusztus 29-én életét vesztette. Hozzátette: a „II. Lajos király-híd” elnevezés nem csupán történelmi gesztus lenne, hanem felidézné Mohács tragikus, de identitásképző múltját, és egyben közép-európai szimbólumként is értelmezhető.

jóember
2025. október 23. 08:39
Míért éppen ll. Lalyos? Ő róla csak annyi mondható el, hogy rosszkor volt rossz helyen, semmi több, ennyi szerepe volt a magyar történelemben. A későbbi korok megítélésében sem volt kiemelkedő uralkodó, szóval miért? Az, hogy ott halt meg ne legyen már indok. De hamár névadás, akkor inkább már a ma ott élő emberek életéhez kapcsolódó elnevezét kéne választani. Például a " Mohácsi Dunahíd" elnevezés is jobb lenne, merthát valójában az.
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 23. 08:22
rugbistakiazazsoltibacsi 2025. október 23. 08:11 Bezzeg Szlovákia! Az nyert akkor. Meg előtte Szerbia, Bulgária, "Görögország", a sok vesztes. Te állat. Igen, Szlovákia. Ďakujeme za Felvidék, vy môžete žiť v minulosti a plakať o Mohács a Trianon. 🤣
Válasz erre
0
0
saidaldo
2025. október 23. 08:17
Azért ez elég ijesztő, mármint hogy mennyit nem tudunk a saját történelmünkről. Mátyás egyáltalán nem volt népszerű, Ulászló nem volt Dobzse, A Dózsa-felkelés nem is úgy volt, Mohácson távolról sem volt olyan fontos csata és így tovább. Mikor jutunk el oda, hogy legalább a félévezredes sztorikban az igazságot tudjuk meg, hamár a közelmúltban (Trianon, 56, rendszerváltás, taxisblokád stb.) történteket sem vagyunk képesek tisztán látni?
Válasz erre
2
2
rugbista
2025. október 23. 08:11
Megérdemli szegény srác.
Válasz erre
1
0
