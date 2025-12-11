Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Európa Mohács Ukrajna Magyar Péter Orbán Viktor

Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter is felismerte a realitásokat

2025. december 11. 09:17

Amerika a brüsszeli elit nélkül tenné ismét naggyá Európát, miközben Kijev kezdi belátni, nem neki kedvez a hadiszerencse – ezek voltak a legfontosabb hírek szerdán.

2025. december 11. 09:17
null

Az ukrán elnök egy online sajtóbeszélgetésen elismerte, Ukrajna nem fogja tudni visszaszerezni a Krímet, mivel nem elég erős a hadserege és nem kap a katonai művelethez megfelelő támogatást. Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban tovább fokozta a nyomást Kijevre annak érdekében, hogy mielőbb véget érjen a háború.

Zelenszkij nagy beismerése

„Nincs elég erőnk, hogy visszaszerezzük az ukrán Krím félszigetünket. Szerintem ezt el is mondtam Putyinnak, amikor először találkoztunk. Úgy gondolom, igazat mondtam, ma is őszinte akarok lenni: nincs elég erőnk hozzá, nincs elég támogatásunk”mondta az ukrán elnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Trump így tenné naggyá Európát

Az amerikai elnök nem csak a háború lezárása miatt szentel kiemelt figyelmet Európának. Az egész öreg kontinenst és a világpolitikát is átformáló tervek szerepelnek az Egyesült Államok most kiszivárgott Nemzetbiztonsági Stratégia (NSS) címet viselő dokumentumában. 

A Defense One részben a News ORF értesülése alapján arról ír, hogy a Trump-adminisztráció szakítana az USA régi, hagyományos európai szövetségeseivel, új hatalmi formációkat vagy államszövetséget hozna létre és kulturális alapú európai befolyásépítést tervez.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter is meghátrált

Nem csak az ukrán elnök, de a magyar ellenzék vezetője is visszavonulót fújt és az elmúlt hetek kudarcai után, Magyar Péter Mohácsra már nem követi Orbán Viktort. Kocsis Máté, A Fidesz frakcióvezetője ezt úgy kommentálta

mostanában matricaként ragadt rá újfent Orbán Viktor rendezvényeire, eljött Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, de az általa várt érdeklődés rendre elmaradt.

„Nagyvárosok kisebb tereit sem tudta már megtölteni, pedig munkatársai szerint komoly utaztatást szerveznek minden alkalommal Budapestről” – emelte ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
2025. december 11. 11:41
„Nincs elég erőnk, hogy visszaszerezzük az ukrán Krím félszigetünket. Szerintem ezt el is mondtam Putyinnak, amikor először találkoztunk.” Hogy mondta el ? "Figyi, adjátok már vissza a Krímet, mi nem tudjuk visszavenni önerőből.."
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 11. 10:02
"Amerika a brüsszeli elit nélkül tenné ismét naggyá Európát" Ezt ki veszi be?
Válasz erre
0
1
Agricola
2025. december 11. 09:53
„Nincs elég erőnk, hogy visszaszerezzük az ukrán Krím félszigetünket. Szerintem ezt el is mondtam Putyinnak, amikor először találkoztunk. Úgy gondolom, igazat mondtam, ma is őszinte akarok lenni: nincs elég erőnk hozzá, nincs elég támogatásunk” – mondta az ukrán elnök. Akkor el kellene fogadnia Trump béke javaslatait!
Válasz erre
1
0
RasPutin
2025. december 11. 09:46
Látom a mandinert nem érintette meg az USA által einstandolt venezuelai tanker esete.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!