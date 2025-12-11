Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter is felismerte a realitásokat

Az ukrán elnök egy online sajtóbeszélgetésen elismerte, Ukrajna nem fogja tudni visszaszerezni a Krímet, mivel nem elég erős a hadserege és nem kap a katonai művelethez megfelelő támogatást. Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban tovább fokozta a nyomást Kijevre annak érdekében, hogy mielőbb véget érjen a háború.

Zelenszkij nagy beismerése

„Nincs elég erőnk, hogy visszaszerezzük az ukrán Krím félszigetünket. Szerintem ezt el is mondtam Putyinnak, amikor először találkoztunk. Úgy gondolom, igazat mondtam, ma is őszinte akarok lenni: nincs elég erőnk hozzá, nincs elég támogatásunk” – mondta az ukrán elnök.