Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter is felismerte a realitásokat

Zelenszkij történelmi bejelentése: Ukrajna nem tudja visszaszerezni a Krímet és nem tud belépni a NATO-ba
Az ukrán elnök végül elismerte a realitásokat, fordulópont jöhet a kommunikációban és a háborúban is.
Amerika a brüsszeli elit nélkül tenné ismét naggyá Európát, miközben Kijev kezdi belátni, nem neki kedvez a hadiszerencse – ezek voltak a legfontosabb hírek szerdán.
Az ukrán elnök egy online sajtóbeszélgetésen elismerte, Ukrajna nem fogja tudni visszaszerezni a Krímet, mivel nem elég erős a hadserege és nem kap a katonai művelethez megfelelő támogatást. Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban tovább fokozta a nyomást Kijevre annak érdekében, hogy mielőbb véget érjen a háború.
„Nincs elég erőnk, hogy visszaszerezzük az ukrán Krím félszigetünket. Szerintem ezt el is mondtam Putyinnak, amikor először találkoztunk. Úgy gondolom, igazat mondtam, ma is őszinte akarok lenni: nincs elég erőnk hozzá, nincs elég támogatásunk” – mondta az ukrán elnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök végül elismerte a realitásokat, fordulópont jöhet a kommunikációban és a háborúban is.
Az amerikai elnök nem csak a háború lezárása miatt szentel kiemelt figyelmet Európának. Az egész öreg kontinenst és a világpolitikát is átformáló tervek szerepelnek az Egyesült Államok most kiszivárgott Nemzetbiztonsági Stratégia (NSS) címet viselő dokumentumában.
A Defense One részben a News ORF értesülése alapján arról ír, hogy a Trump-adminisztráció szakítana az USA régi, hagyományos európai szövetségeseivel, új hatalmi formációkat vagy államszövetséget hozna létre és kulturális alapú európai befolyásépítést tervez.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Államok a „Make Europe Great Again” jelszava alatt szabná át az öreg kontinenst.
Nem csak az ukrán elnök, de a magyar ellenzék vezetője is visszavonulót fújt és az elmúlt hetek kudarcai után, Magyar Péter Mohácsra már nem követi Orbán Viktort. Kocsis Máté, A Fidesz frakcióvezetője ezt úgy kommentálta,
mostanában matricaként ragadt rá újfent Orbán Viktor rendezvényeire, eljött Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, de az általa várt érdeklődés rendre elmaradt.
„Nagyvárosok kisebb tereit sem tudta már megtölteni, pedig munkatársai szerint komoly utaztatást szerveznek minden alkalommal Budapestről” – emelte ki.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem tudta tartani a tempót Orbán Viktorral.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
***