Brüsszel keménykedik, a magyarok békét követelnek

A hét vége felé a nap egyszerre szólt Brüsszel háborús ambícióiról és a magyar belpolitika kijózanító valóságáról. Miközben az Európai Unió – a saját történetének egyik legagresszívebb pénzügyi lépésére készülve – határozatlan időre befagyasztaná Oroszország mintegy 210 milliárd eurónyi vagyonát, a hazai ellenzék kísérletei látványos kudarcsorozatba torkolltak. Magyar Péter menekülésével és a budapesti tüntetés enerváltságával a nap tökéletesen megmutatta, mekkora a szakadék a valós társadalmi támogatottság és a balliberálisok állításai között.

Brüsszel új háborús frontot nyit, miközben Európa beleremeg

Az EU olyan döntésre készül, amely túlmutat minden korábbi szankciós gyakorlaton. A Guardian által is ismertetett tervek szerint a tagállamok megállapodtak abban, hogy határozatlan időre befagyasztják Oroszország mintegy 210 milliárd eurónyi jegybanki vagyonát. Ez a lépés nem egyszerű technikai módosítás: