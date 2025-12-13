Ft
háborús pszichózis háborúellenesség Tisza Párt Brüsszel Mohács Magyar Péter Orbán Viktor

Brüsszel keménykedik, a magyarok békét követelnek

2025. december 13. 20:44

A szombati nappal végképp világossá vált, hogy a magyarok nem kérnek a háborús pszichózisból, és még kevésbé a mesterségesen felfújt ellenzéki mozgósításból. A következő napokban Brüsszel dönt a befagyasztott orosz vagyon sorsáról, miközben itthon a Tisza Párt apadása, bukdácsolása már senki számára nem titok.

2025. december 13. 20:44
null

A hét vége felé a nap egyszerre szólt Brüsszel háborús ambícióiról és a magyar belpolitika kijózanító valóságáról. Miközben az Európai Unió – a saját történetének egyik legagresszívebb pénzügyi lépésére készülve – határozatlan időre befagyasztaná Oroszország mintegy 210 milliárd eurónyi vagyonát, a hazai ellenzék kísérletei látványos kudarcsorozatba torkolltak. Magyar Péter menekülésével és a budapesti tüntetés enerváltságával a nap tökéletesen megmutatta, mekkora a szakadék a valós társadalmi támogatottság és a balliberálisok állításai között.

Brüsszel új háborús frontot nyit, miközben Európa beleremeg

Az EU olyan döntésre készül, amely túlmutat minden korábbi szankciós gyakorlaton. A Guardian által is ismertetett tervek szerint a tagállamok megállapodtak abban, hogy határozatlan időre befagyasztják Oroszország mintegy 210 milliárd eurónyi jegybanki vagyonát. Ez a lépés nem egyszerű technikai módosítás: 

Brüsszel valójában elzárná a visszakozás lehetőségét bármelyik jövőbeli, Moszkvához kevésbé ellenséges kormány számára.

António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint a vagyon addig marad helyben, amíg Oroszország nem fejezi be az agresszióját és nem fizeti meg a háborús károkat. A mondat egy díszes politikai fenyegetés, amely újabb jogi aknamezővel szembesíti az EU-t: Oroszország jegybankja perli az Eurocleart, és mint kiderült, már több mint száz hasonló orosz jogi támadás zajlik ellenük.

A hangzatos brüsszeli terv azonban korántsem egységes. Belgium – amely tudja, hogy az Euroclear ellen irányuló pereknek a saját gazdasága ihatja meg a levét – attól tart, hogy Moszkva tömeges vagyonelkobzással válaszol. 

A jelenlegi javaslat alapvetően hibás

– figyelmeztetett Bart De Wever, hozzátéve: akár az euró stabilitását is alááshatja. A káoszhoz Németország is hozzátette a maga fordulatát: Berlin hátat fordított korábbi pénzügyi ortodoxiájának, és saját pénzből vállalná a belga kockázatok negyedét, 50 milliárd euró értékben. Az Egyesült Királyság is csatlakozna a vagyonelszívási projekthez – csak épp a kontinens fizetné meg az árát.

Brüsszel tehát a jövő heti csúcson egy olyan döntést készül meghozni, amely Európát belesodorhatja egy hosszan tartó gazdasági és geopolitikai háborúba, csakhogy finanszírozhassák Ukrajna egyre mélyülő állami összeomlását. 

Kijev ugyanis figyelmeztetett: jövő tavaszra kifogyhat a pénzből. És éppen ebben a háborús hisztériában érkezik a magyar álláspont, amely – a vidéket és a fővárost is tekintve – egyértelmű és masszív: nem kérünk Brüsszel háborús terveiből.

Magyar Péter megfutamodása: a mohácsi ütközet, amely el sem kezdődött

A nap hazai politikai üzenete ugyanolyan világos, mint a brüsszeli törekvéseké – csak épp épp az ellenkező irányba mutat. Magyar Péter ugyanis nem jelent meg Mohácson, ahol a Háborúellenes Gyűlést tartották. A döntése önmagában is beszédes, de a források alapján egyértelmű: nem bátor taktika, hanem menekülés volt.

Ez már Magyar Péternek is kínos lett volna

– mondta Kocsis Máté a Patriótának adott interjúban. A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt elnöke ügyes trükkel futamodott meg, mert nem mert még egy párhuzamos rendezvényt sem felvállalni a városban. Ahogy fogalmazott: 

Azt játssza most éppen, hogy azért nem jön ide, mert Budapesten van dolga.

Nem zárható ki ugyanakkor, hogy Szegeden mégis megjelenik a Tisza Párt.

A háttér pedig kíméletlen: a Tisza Párt saját munkatársai ismerték el, hogy egyre nehezebb szimpatizánsokat utaztatni vidékre. Hétről hétre – Győr, Kecskemét, Nyíregyháza – csökkent a részvétel. 

A vidéki országjárás kifulladt, a lendület elszállt, és Magyar Péter mára odáig jutott, hogy egyenesen kerülte a közvetlen ütközést Orbán Viktorral.

A helyzetet tovább élezte, hogy Kocsis Máté ismét figyelmeztetett: az uniós háborús nyomás olyan döntéseket akar kikényszeríteni, amelyeket nem lehet visszafordítani. A Tisza Párt pedig – a DK-val együtt – végrehajtaná a brüsszeli terveket. A választás tétje tehát valós és világos.

A budapesti tüntetés összeomlása: minden idők legkisebb tiszás megmozdulása

Magyar Péter úgy menekült Mohácsról Budapestre, mintha a főváros még biztos támaszt nyújthatna. De nem így történt. 

A Deák téren tartott demonstráció a források szerint a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés lett Budapesten.

A drónfelvétel árulkodó: 15:32-kor, vagyis fél órával a kezdés után készült, és a kép mindent elmond. A részvételi szám a szombati korzózások létszámát sem érte el, pedig – mint kiderült – erre még a Demokratikus Koalíció is mozgósított.

A Partizán élő adása sem tudta elrejteni a valóságot. A riporter kénytelen volt kimondani: csak szállingóznak az emberek. A sikertelenség azonban nem állt meg a téren – tovagyűrűzött a kommentárokban is. A magyarázkodás azonnal megkezdődött: a hideg, a szél, a fényviszonyok… csak éppen a lényeg nem: 

hogy az emberek egyszerűen nem igazán érdeklődnek a Tisza Párt rendezvényei iránt.

A budapesti demonstráció rámutat: a mozgósítás csak a balliberális mag biztos szűk körében működik, azon túl viszont senkit sem ér el.

Miközben Brüsszel a háborús pszichózist fokozza, itthon a rekordkicsi tiszás tüntetés bizonyította, hol áll valójában a társadalmi támogatás.
Miközben Brüsszel a háborús pszichózist fokozza, itthon a rekordkicsi tiszás tüntetés bizonyította, hol áll valójában a társadalmi támogatás.
Forrás: Facebook / Deák Dániel

A nap tanulsága: két világ ütközik – de csak az egyik mögött állnak emberek

Brüsszel háborút akar finanszírozni, még akkor is, ha ez Európa stabilitását, jogrendjét és gazdaságát kockáztatja. Magyar Péter pedig – aki elsőként állna készen végrehajtani a brüsszeli parancsokat – szombaton nem talált akkora támogatói réteget maga mögött, mint a korábbi fővárosi rendezvényein.

A vidéken összeomló érdeklődés és a budapesti kudarc alapján a helyzet világosabb, mint valaha: az ország nem vevő sem a háborús pszichózisra, sem az ellenzéki megmondóemberek kommunikációs trükkjeire. A tiszás tüntetés nemcsak politikai fiaskó, hanem szimbolikus pillanat is: 

a valóság megtörte a mesterséges narratívát.

Nyitókép: Facebook / Talabér Krisztián

