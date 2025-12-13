Még a Partizán sem tudta leplezni a tiszások kudarcát – lebuktatta Magyar Péteréket (VIDEÓ)

Kínos kudarc: itt a bizonyíték, ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten (FOTÓ)
Rögtön elkezdődött a magyarázkodás.
A független-objektívek is kénytelenek voltak beismerni az igazságot.
Mint ismert, az elmúlt időszakban olyan gyér volt az érdeklődés Magyar Péter vidéki rendezvényei iránt, hogy felhagyott velük és a fővárosban igyekezett villantani valamit. Igen ám, de szombaton ez a próbálkozása is besült. Ahogy megírtuk, kínos kudarcba fulladt a meghirdetett esemény, Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán mutatott rá, hogy ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten.
Deák a posztjában hangsúlyozta, a drónfelvétel 15:32-kor, azaz fél órával a kezdés után készült és a magyarok láthatóan nem dőlnek be az álhíreknek!
A Partizán élő adásában is egyértelműen látszott, nem sokan választották ezt a tüntetést hétvégi programként.
Kénytelenek voltak beismerni, hogy csak szállingóznak az emberek a Deák téren, de rögvest elkezdődött a mentegetés: hideg van. Bohár Dániel a közösségi oldalán mutatott rá az igazságra.
Fotó: Facebook/Partizán