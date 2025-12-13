Ft
12. 13.
szombat
tüntetés Tisza Magyar Péter kudarc

Még a Partizán sem tudta leplezni a tiszások kudarcát – lebuktatta Magyar Péteréket (VIDEÓ)

2025. december 13. 17:39

A független-objektívek is kénytelenek voltak beismerni az igazságot.

2025. december 13. 17:39
null

Mint ismert, az elmúlt időszakban olyan gyér volt az érdeklődés Magyar Péter vidéki rendezvényei iránt, hogy felhagyott velük és a fővárosban igyekezett villantani valamit. Igen ám, de szombaton ez a próbálkozása is besült. Ahogy megírtuk, kínos kudarcba fulladt a meghirdetett esemény, Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán mutatott rá, hogy ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten.

Deák a posztjában hangsúlyozta, a drónfelvétel 15:32-kor, azaz fél órával a kezdés után készült és a magyarok láthatóan nem dőlnek be az álhíreknek!

A Partizán élő adásában is egyértelműen látszott, nem sokan választották ezt a tüntetést hétvégi programként.

Kénytelenek voltak beismerni, hogy csak szállingóznak az emberek a Deák téren, de rögvest elkezdődött a mentegetés: hideg van. Bohár Dániel a közösségi oldalán mutatott rá az igazságra.

Fotó: Facebook/Partizán

Vata Aripeit
•••
2025. december 13. 18:07 Szerkesztve
Azért több 10.000 ember , december közepén az utcán nem hatalmas kudarc. A másik dolog hogy ez ennyi. Mindenki ott van, és a tiszára szavaz. 2026 áprilisban meg majd kiderül, hogy mennyi a hülye Mo.-n. Ha ők lesznek többen, akkor így jártunk. Azt a pár hónapot, amig magukra nem borítják az országot majd vhogy kibírjuk, vagy elmegyünk mind, mi normálisok, és megnyerjük a választást A gyermekeinkért és magunk miatt is.
Ekrü123
•••
2025. december 13. 18:05 Szerkesztve
belbuda 2025. december 13. 17:48 "Élőzni azért nem meritek….miután HAZUDTOK "- Csak nem azt mondod, hogy hazudik a Partizán? XDDD Amúgy, bocs, de annyira nem érdekel bennünket, hogy élőben nézzük Magyar Péter és Tiszásai vergődését....Elég megnézni a képeket/felvételeket, no meg elolvasni , hogy míg a 444 10ezer emberről hadovál, addig a HVG pár ezerről regél...XDDD Azt már csak hab a tortán, hogy az Index szerint: " "a tömeg eleje Budán, a vége még a Lánchídon"- Az biza 350-400 méter. Jó ha elfér 1000 ember.XDDD
kapor tyütyü
2025. december 13. 18:01
Mindeközben a Lánchídnál, a Tisza "élő" közvetítésén már harmadszor úszik el ugyanaz a hajó, folyton ugyanabba az irányba. Ez csak úgy lehetséges, ha a képernyőről eltűnve hiperteret ugorva megkerüli a Földet és megint ott szeli a hullámokat a Messiás és tanítványai alatt, a Dunában, ahol a dinnyehéj is szok' úszni. Csodák márpedig vannak. Látja ezt a Fostalicska is: ez a tiszás hajó elúszott... Ámen.
komloisracok
2025. december 13. 17:59
Apad a Tisza
