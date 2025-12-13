Még a Partizán sem tudta leplezni a tiszások kudarcát – lebuktatta Magyar Péteréket (VIDEÓ)

Mint ismert, az elmúlt időszakban olyan gyér volt az érdeklődés Magyar Péter vidéki rendezvényei iránt, hogy felhagyott velük és a fővárosban igyekezett villantani valamit. Igen ám, de szombaton ez a próbálkozása is besült. Ahogy megírtuk, kínos kudarcba fulladt a meghirdetett esemény, Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán mutatott rá, hogy ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten.

Deák a posztjában hangsúlyozta, a drónfelvétel 15:32-kor, azaz fél órával a kezdés után készült és a magyarok láthatóan nem dőlnek be az álhíreknek!