„Úgy tűnik, ezt a dilemmát a Tisza Párt környezetében is felismerték. Magyar Péter mai távolmaradása Mohácsról implicit beismerése annak, hogy a Fidesz mozgásának lekövetése eddig nem hozott politikai hasznot. Ezzel szemben Orbán Viktor mai szereplése jól mutatta a tapasztalt politikus előnyét: könnyed témáknál humoros, konfliktusos kérdésekben pedig kellően komoly és fegyelmezett volt. Ez a szerepkezelés tovább erősíti azt az aszimmetriát, amely egy közvetlen összehasonlításban a miniszterelnök javára billenti a mérleget.

Nem zárható ki ugyanakkor, hogy Szegeden mégis megjelenik a Tisza Párt. A város hagyományosan baloldali bástya, ahol még a legerősebb fideszes kétharmadok idején sem tudott kormánypárti jelölt győzni, így ott más politikai logika érvényesülhet. Mindettől függetlenül az eddigi országjárás összképe alapján egyértelmű: jelen állás szerint a Fidesz diktálja a tempót, és pontokban mérve is nyerésre áll.”