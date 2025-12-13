Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mohács tisza párt magyar péter talabér krisztián fidesz kampány orbán viktor

A Fidesz diktálja a tempót, és pontokban mérve is nyerésre áll

2025. december 13. 13:59

Nem zárható ki ugyanakkor, hogy Szegeden mégis megjelenik a Tisza Párt.

2025. december 13. 13:59
null
Talabér Krisztián
Facebook

„Úgy tűnik, ezt a dilemmát a Tisza Párt környezetében is felismerték. Magyar Péter mai távolmaradása Mohácsról implicit beismerése annak, hogy a Fidesz mozgásának lekövetése eddig nem hozott politikai hasznot. Ezzel szemben Orbán Viktor mai szereplése jól mutatta a tapasztalt politikus előnyét: könnyed témáknál humoros, konfliktusos kérdésekben pedig kellően komoly és fegyelmezett volt. Ez a szerepkezelés tovább erősíti azt az aszimmetriát, amely egy közvetlen összehasonlításban a miniszterelnök javára billenti a mérleget.

Nem zárható ki ugyanakkor, hogy Szegeden mégis megjelenik a Tisza Párt. A város hagyományosan baloldali bástya, ahol még a legerősebb fideszes kétharmadok idején sem tudott kormánypárti jelölt győzni, így ott más politikai logika érvényesülhet. Mindettől függetlenül az eddigi országjárás összképe alapján egyértelmű: jelen állás szerint a Fidesz diktálja a tempót, és pontokban mérve is nyerésre áll.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Pétert sarokba szorították a Szőlő utcai botrányban – ízléstelen, amit tett

Magyar Pétert sarokba szorították a Szőlő utcai botrányban – ízléstelen, amit tett
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Talabér Krisztián Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tasijani22000
2025. december 13. 14:19
Érdekes, hogy a NER média úgy tesz, mintha csakis a Fidesz és a Fidesz csali pártja, a Tisza létezne! A valódi ellenfélről, a Mi Hazánkról a NER médiájában merev, néma csend rendelet van kiadva...
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!