11. 12.
szerda
11. 12.
szerda
Pokrovszk Olekszander Szirszkij főparancsnok front térség orosz-ukrán háború harc Zaporizzsja helyzet

Egyre nagyobb a baj: az ukrán főparancsnok bemondta azt, amit Zelenszkij sosem akart hallani

2025. november 12. 06:26

Az ukrán főparancsnok megerősítette hogy valósak az orosz előrenyomulásról szóló hírek.

2025. november 12. 06:26
null

Olekszander Szirszkij ukrán főparancsnok megerősítette, hogy az orosz hadsereg átfogó offenzívát indított Zaporizzsja megyében. Az oroszok már három települést el is foglaltak, két faluért pedig jelenleg is heves harcok zajlanak. Az ukrán katonai vezetú szeirnt a küzdelem súlypontja továbbra is Pokrovszk – írta meg a Portfolio.

Szirszkij az esti jelentésben megerősítette hogy a frontról érkező hírek valósak és a helyzet súlyosbodott. 

Tájékoztatása szerint az orosz erők átfogó támadást kezdtek Zaporizzsja megyében és a műveletek során három települést elfoglaltak miközben két falu körül jelenleg is heves összecsapások zajlanak. Közlése szerint az orosz haderő fokozta tevékenységét a térségben és a köd adta takarást kihasználva folyamatosan kísérli meg az előrenyomulást a front különböző szakaszain. A főparancsnok jelezte hogy az ukrán védelem folyamatosan igyekszik felmérni és feltartóztatni a támadó ékeket.

Jelentősen romlott a helyzet Olekszandrivka és Huljajpole térségében. Az ellenség előnyére próbálja fordítani létszámbeli fölényét és heves harcok során előre nyomultak, elfoglaltak három települést is”

– mondta az ukrán katonai vezető.

Elmondása alapján az ukrán csapatok jelenleg Rivnyopilja és Jablukove térségében próbálják megállítani az orosz rohamcsapatokat akik Szirszkij közlése szerint súlyos veszteségeket szenvednek. A védelem átcsoportosításokkal és tartalékok bevetésével igyekszik stabilizálni a helyzetet. Az új offenzíva mellett a harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk ahol az orosz erők nagy erőkkel kísérlik meg az ostromot. Az ukrán vezető szerint a település térségében folyamatos a tűzharc és a város védelme elsőrendű feladat.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

***

Összesen 15 komment

Trüpéma
2025. november 12. 08:10
Hatalmas veszteségek mellett az orosz hadsereg hiánytalanul megérkezett a lengyel határra. A propaganda úgy működik, hogy bejelenti, hogy elindult az, ami hónapok óta folyik: Ez az átfogó Zaporizsjai offenzíva, ami oldalról emészti fel az ukrán fő védvonalakat.
Válasz erre
0
0
kbs-real
2025. november 12. 07:58
"Pokrovszk ahol az orosz erők nagy erőkkel kísérlik meg az ostromot. " Megkísérlik? Így mondják ukránul, hogy a 90%-át elfoglalták?
Válasz erre
1
0
orokkuruc-2
2025. november 12. 07:27
Te nemgój címező segédmunkás! A BEgetésért jár piros pont az AKG-ban? Akkor az apukádba szorulj BEEE!
Válasz erre
0
0
petronius50
2025. november 12. 07:15
Nem kell hozzá katonai szakértőnek lenni: Az orosz gazdaság nem rogyott meg - a BRICS együttműködésnek köszönhetően virágzik a kereskedelem. Emberanyag tekintetében az oroszok az ottani hatalmas veszteségek ellenére is sokkal jobb helyzetben vannak, rengeteg tartalékkal. A kényszersorozási helyzetet értékelve Ukrajna nagyon nagy szarban van. Leszámítva a néhány tízezer zsoldost, nyugati országok nem fognak hivatalosan katonákat küldeni Ukrajnába harcolni. NATO vs. Oroszország háború nem lesz - a szájkarate ellenére - mert senkinek nem érdeke egy WWIII. Katonai értelemben Oroszország nem legyőzhető, pláne nem úgy ahogyan a zöld takony szeretné. Oroszország a professzionális stratégiai hadseregét, csúcstechnológiáját még be sem vetette, a 6000 nukleáris rakétájukról ne is beszéljünk. Putyin nem fog kivonulni a vérrel megszerzett területekről - max. csere tárgylás lehetséges. Putyin népszerű, nem valóságos szenárió egy belső puccs. Összefoglalva: az idő nem Zselé és bandájának dolgozik.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!