Egyre nagyobb a baj: az ukrán főparancsnok bemondta azt, amit Zelenszkij sosem akart hallani

Olekszander Szirszkij ukrán főparancsnok megerősítette, hogy az orosz hadsereg átfogó offenzívát indított Zaporizzsja megyében. Az oroszok már három települést el is foglaltak, két faluért pedig jelenleg is heves harcok zajlanak. Az ukrán katonai vezetú szeirnt a küzdelem súlypontja továbbra is Pokrovszk – írta meg a Portfolio.

Szirszkij az esti jelentésben megerősítette hogy a frontról érkező hírek valósak és a helyzet súlyosbodott.

Tájékoztatása szerint az orosz erők átfogó támadást kezdtek Zaporizzsja megyében és a műveletek során három települést elfoglaltak miközben két falu körül jelenleg is heves összecsapások zajlanak. Közlése szerint az orosz haderő fokozta tevékenységét a térségben és a köd adta takarást kihasználva folyamatosan kísérli meg az előrenyomulást a front különböző szakaszain. A főparancsnok jelezte hogy az ukrán védelem folyamatosan igyekszik felmérni és feltartóztatni a támadó ékeket.

Jelentősen romlott a helyzet Olekszandrivka és Huljajpole térségében. Az ellenség előnyére próbálja fordítani létszámbeli fölényét és heves harcok során előre nyomultak, elfoglaltak három települést is”

– mondta az ukrán katonai vezető.