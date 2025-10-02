„Itt valami nincs rendben” – a család nem hiszi el Kaszás Nikolett öngyilkosságát

Megdöbbentő információk láttak napvilágot Kaszás Nikolett ügyében
Egy, a lány holtteste mellett megtalált tárgynak döntő jelentősége lehet.
A Pilisben megtalált 27 éves lány halálát öngyilkosságként vizsgálják, de a család és a barátok szerint kizárt, hogy Nikolett önként vetett volna véget életének.
Továbbra is sok a kérdőjel Kaszás Nikolett tragikus halála körül. A 27 éves nő szeptember 7-én indult túrázni budapesti albérletéből, a Pilisbe. A kirándulás után még üzent a barátjának, hogy jól sikerült az út és hazafelé tart, ám otthon már sosem jelent meg. Hetekkel később nagyszabású keresést szerveztek, amelyen mintegy ötszáz önkéntes vett részt. Végül egy kutyás eltűntkereső bukkant a holttestére Pilisszentlászló közelében.
A helyszínen személyes tárgyai mellett egy palack is előkerült, amelyben a gyanú szerint fagyálló volt. Ez öngyilkosságra utalhat, de a rendőrség egyelőre csak közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Idegenkezűséget kizártak, ám a hozzátartozók nem fogadják el a hivatalos magyarázatot.
Itt valami nem kerek
– mondta a Borsnak Nikolett egyik közeli barátnője. A nő arról is beszámolt, hogy a keresés idején a család és barátok együtt jelentek meg a helyszínen. „Külön sátrat kerítettek el nekik, amit polgárőrök álltak körbe, hogy oda senki se tudjon bemenni. Amikor megtudták, hogy ő lehet az, aki az erdőben fekszik, összeroppantak. A rendőrök az utolsó ismert ruházata alapján azonosították, majd úgy tudom, hogy a családnak is meg kellett néznie.”
A barátnő szerint semmi nem utalt arra, hogy Niki öngyilkosságot tervezett volna. „Épp csak pár nap telt el a születésnapja után, amikor elment túrázni. Ráadásul azt teljesítette is. Azt gondoljuk, hogy ha öngyilkos akar lenni valaki, akkor először nem túrázgatni megy… Itt valami nincs rendben. Egyelőre a család próbálja feldolgozni az elvesztését. Nem tudják elhinni, hogy Niki öngyilkos lett volna„ – tette hozzá.
A keresést a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai, polgárőrök, valamint civil önkéntesek segítették.
A tragédia nyomán a család és a barátok teljesen összeomlottak. Bár a rendőrség vizsgálata még tart, egyre nagyobb a bizonytalanság és a fájdalom a hozzátartozók körében, akik nem képesek elfogadni, hogy Kaszás Nikolett önként vetett véget életének.
