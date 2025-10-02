„Itt valami nincs rendben” – a család nem hiszi el Kaszás Nikolett öngyilkosságát

Továbbra is sok a kérdőjel Kaszás Nikolett tragikus halála körül. A 27 éves nő szeptember 7-én indult túrázni budapesti albérletéből, a Pilisbe. A kirándulás után még üzent a barátjának, hogy jól sikerült az út és hazafelé tart, ám otthon már sosem jelent meg. Hetekkel később nagyszabású keresést szerveztek, amelyen mintegy ötszáz önkéntes vett részt. Végül egy kutyás eltűntkereső bukkant a holttestére Pilisszentlászló közelében.

A helyszínen személyes tárgyai mellett egy palack is előkerült, amelyben a gyanú szerint fagyálló volt. Ez öngyilkosságra utalhat, de a rendőrség egyelőre csak közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Idegenkezűséget kizártak, ám a hozzátartozók nem fogadják el a hivatalos magyarázatot.