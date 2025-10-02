Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család Niki Kaszás Nikolett rendőrség halál vizsgálat barátnő

„Itt valami nincs rendben” – a család nem hiszi el Kaszás Nikolett öngyilkosságát

2025. október 02. 19:39

A Pilisben megtalált 27 éves lány halálát öngyilkosságként vizsgálják, de a család és a barátok szerint kizárt, hogy Nikolett önként vetett volna véget életének.

2025. október 02. 19:39
null

Továbbra is sok a kérdőjel Kaszás Nikolett tragikus halála körül. A 27 éves nő szeptember 7-én indult túrázni budapesti albérletéből, a Pilisbe. A kirándulás után még üzent a barátjának, hogy jól sikerült az út és hazafelé tart, ám otthon már sosem jelent meg. Hetekkel később nagyszabású keresést szerveztek, amelyen mintegy ötszáz önkéntes vett részt. Végül egy kutyás eltűntkereső bukkant a holttestére Pilisszentlászló közelében.

A helyszínen személyes tárgyai mellett egy palack is előkerült, amelyben a gyanú szerint fagyálló volt. Ez öngyilkosságra utalhat, de a rendőrség egyelőre csak közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Idegenkezűséget kizártak, ám a hozzátartozók nem fogadják el a hivatalos magyarázatot.

Ezt is ajánljuk a témában

Itt valami nem kerek

– mondta a Borsnak Nikolett egyik közeli barátnője. A nő arról is beszámolt, hogy a keresés idején a család és barátok együtt jelentek meg a helyszínen. „Külön sátrat kerítettek el nekik, amit polgárőrök álltak körbe, hogy oda senki se tudjon bemenni. Amikor megtudták, hogy ő lehet az, aki az erdőben fekszik, összeroppantak. A rendőrök az utolsó ismert ruházata alapján azonosították, majd úgy tudom, hogy a családnak is meg kellett néznie.”

A barátnő szerint semmi nem utalt arra, hogy Niki öngyilkosságot tervezett volna. „Épp csak pár nap telt el a születésnapja után, amikor elment túrázni. Ráadásul azt teljesítette is. Azt gondoljuk, hogy ha öngyilkos akar lenni valaki, akkor először nem túrázgatni megy… Itt valami nincs rendben. Egyelőre a család próbálja feldolgozni az elvesztését. Nem tudják elhinni, hogy Niki öngyilkos lett volna„ – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

A tragédia nyomán a család és a barátok teljesen összeomlottak. Bár a rendőrség vizsgálata még tart, egyre nagyobb a bizonytalanság és a fájdalom a hozzátartozók körében, akik nem képesek elfogadni, hogy Kaszás Nikolett önként vetett véget életének.

Nyitókép forrása: police.hu

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
•••
2025. október 02. 21:43 Szerkesztve
de most komolyan, ezentúl elég egy fagyállós palackot a halott mellé tennie a gyilkosnak, és a tisztelt rendőrségünk kényelemszeretetből automatikusan öngyilkosságként kezeli ?????
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
•••
2025. október 02. 21:42 Szerkesztve
A Kutyapárt aktivistája volt. Vagyis több esélye volt annak, hogy drogokkal élt, mint hogy nem. Ha meg drogozott, akkor valószínűleg mentális problémái is lehettek, mint a drogosoknak általában. Ha meg mentális problémái voltak és drogozott, akkor abból bármikor összejöhet egy túladagolás vagy akár (egy véletlen) öngyilkosság is, amikor nem az a cél, de az eredmény már az lesz.
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. október 02. 21:29 Szerkesztve
Tud valaki itt olyan túrázóról, aki mindig bevásárol egy liter fagyálló folyadékot és azt teszi bele a batyujába ? Mert én még az életben ilyenről nem hallottam. Ő viszont megvette és vitte magával. Ennyit a fantáziálásokhoz ...
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
•••
2025. október 02. 21:25 Szerkesztve
A Szeretet útja melletti helyen találták meg a lányt, ha rendszeresen túrázott arra felé, akkor talán nem volt neki idegen ez a gondolat arról az útról: "A Szeretet útja egy különleges utazásra hív, ahol életünk végső céljának nyomába szegődünk. Az élet legbensőbb, legmeghatározóbb titkaira tekintünk, amely egy én-te kapcsolatban bontakozik ki. Erről mindannyiunknak vannak sejtései, megérzései, azonban ritkán reflektálunk ezekre, és nem tulajdonítunk jelentőséget a felvillanó tapasztalatoknak. " Amikor egy túrázó megkérdezte, hogy miért kirándul egyedül, azt felelte, – Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember – válaszolta, majd továbbindult. Amikor olyasmit írt a barátjának, hogy a kirándulás végére ért, és most haza tart------az a történtek ismeretében más is jelenthet. Persze, ez csak találgatás, lehet, hogy nem véletlenül választotta azt a helyet, ha beigazolódik, hogy önkezével vetett véget az életének.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!