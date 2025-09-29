Megdöbbentő információk láttak napvilágot Kaszás Nikolett ügyében

Megtalálták a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét
Vasárnap ötszázan indultak a hetekkel ezelőtt eltűnt túrázó keresésére. Egyelőre nem tudni, mi vezetett Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnéséhez.
Egy, a lány holtteste mellett megtalált tárgynak döntő jelentősége lehet.
Záró közleményt adott ki a három hete a Pilisben eltűnt, majd vasárnap délelőtt holtan talált Kaszás Nikolett ügyében a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat. A 27 éves lány szeptember 7-én egyedül indult túrázni a Pilis hegységben, de onnan nem tért haza. A hatóságok a szülők bejelentése nyomán kezdtek kutatásba, ám ez nem vezetett eredményre.
Vasárnap csaknem félezren indultak az eltűnt lány felkutatására, és végül ennek az akciónak a keretében
találták meg Nikolett holttestét az Öreg-Pap-hegy lábánál, a zöld turistajelzés közelében.
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat bejegyzésese szerint a szolgálathoz szeptember 9-én kedden este érkezett az első jelzés, akkor azonban kizárták a beleset lehetőségét, miután az általuk ismert üzenetváltások szerint a lány befejezte a túrát befejezte, így nem volt indokolt a Spartacus-ösvény szakadékos részének azonnali átvizsgálása.
Másnap azonban a rendőrség kérésére a tanösvény egy bizonyos részét kötélbiztosítás mellett átvizsgálták, majd egy nappal késő azt a feladatot kapták, hogy Nikolett legutolsó ismert tartózkodási helyét és az odavezető út lakott területen kívüli területet is vizsgálják át. Ezután kiterjesztették a vizsgálandó területet, majd a rendőrség koordinációja alapján ezt ismét szűkítették.
Mint írták, hihetetlen mennyiségű segítséget kaptak az ország minden tájáról és egy emberként segített, ötletelt a szakma jelentős része, de az is igaz, hogy
soha ennyi támadás nem érte őket azzal kapcsolatban, hogy mit, mikor és miért csináltak.
Magyarázatuk szerint azért nem találták meg korábban az eltűnt lányt és nem szerveztek hétvégihez hasonló nagyszabású kutatást, mert senkinek sem volt pontosabb információja arról, hogy abból a több tízenmillió négyzetméterből melyik 2 négyzetméteren feküdt a keresett személy. A rengeteg adatelemzés és munka eredményeképpen azonban már érdemes volt nagyszabású akcióba fogni.
A szolgálat közleményében azt is rögzítette, hogy nem jártak korábban azon a területen, ahol végül megtalálták a lány holttestét, ami a mindenki által használt úttól körülbelül 200 méterre a bokrok között volt. Jelölt, vagy jelöletlen út oda nem vezetett.
Ezek a jellegű területek mindeddig nem élveztek prioritást, mert nem volt arra adat, hogy az eltűnt ilyen jellegű helyről kommunikált Messengeren az éjszaka folyamán.
A fiatal lány három hete tűnt el a Pilisben, holttestét kutyás mentőcsapat találta meg az Öreg Pap Hegy lábánál. Egyelőre még vizsgálják, pontosan mi okozhatta a halálát.
Az ügyet az tette rejtélyessé, hogy a később megjelent hírek szerint Kaszás Nikolett szeptember 7-én este mobiltelefonjáról üzenetet küldött Prágában tartózkodó barátjának, majd éjjel egy másik eszközről szintén üzent neki. Utóbbi információt azonban később cáfolták.
Hétfőn viszont újabb megdöbbentő részletek láttak napvilágot az esettel kapcsolatban: egy neve elhallgatását kérő önkéntes arról beszélt, hogy
sokkot kaptak, amikor megtudták, hogy a lány vélhetően nem túrázni készült, hanem öngyilkosságot akart elkövetni.
Minderre a holttest melletti tárgyakból következtettek. Ezek között volt egy palack, amibe nagy valószínűséggel fagyálló volt töltve.
