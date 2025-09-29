Ft
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendőrség kutatás Pilis eltűnt túrázó

Megdöbbentő információk láttak napvilágot Kaszás Nikolett ügyében

2025. szeptember 29. 16:17

Egy, a lány holtteste mellett megtalált tárgynak döntő jelentősége lehet.

2025. szeptember 29. 16:17
null

Záró közleményt adott ki a három hete a Pilisben eltűnt, majd vasárnap délelőtt holtan talált Kaszás Nikolett ügyében a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat. A 27 éves lány szeptember 7-én egyedül indult túrázni a Pilis hegységben, de onnan nem tért haza. A hatóságok a szülők bejelentése nyomán kezdtek kutatásba, ám ez nem vezetett eredményre. 

Vasárnap csaknem félezren indultak az eltűnt lány felkutatására, és végül ennek az akciónak a keretében 

találták meg Nikolett holttestét az Öreg-Pap-hegy lábánál, a zöld turistajelzés közelében.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat bejegyzésese szerint a szolgálathoz szeptember 9-én kedden este érkezett az első jelzés, akkor azonban kizárták a beleset lehetőségét, miután az általuk ismert üzenetváltások szerint a lány befejezte a túrát befejezte, így nem volt indokolt a Spartacus-ösvény szakadékos részének azonnali átvizsgálása. 

Másnap azonban a rendőrség kérésére a tanösvény egy bizonyos részét kötélbiztosítás mellett átvizsgálták, majd egy nappal késő azt a feladatot kapták, hogy Nikolett legutolsó ismert tartózkodási helyét és az odavezető út lakott területen kívüli területet is vizsgálják át. Ezután kiterjesztették a vizsgálandó területet, majd a rendőrség koordinációja alapján ezt ismét szűkítették.

Mint írták, hihetetlen mennyiségű segítséget kaptak az ország minden tájáról és egy emberként segített, ötletelt a szakma jelentős része, de az is igaz, hogy

soha ennyi támadás nem érte őket azzal kapcsolatban, hogy mit, mikor és miért csináltak.

Magyarázatuk szerint azért nem találták meg korábban az eltűnt lányt és nem szerveztek hétvégihez hasonló nagyszabású kutatást, mert senkinek sem volt pontosabb információja arról, hogy abból a több tízenmillió négyzetméterből melyik 2 négyzetméteren feküdt a keresett személy. A rengeteg adatelemzés és munka eredményeképpen azonban már érdemes volt nagyszabású akcióba fogni. 

A szolgálat közleményében azt is rögzítette, hogy nem jártak korábban azon a területen, ahol végül megtalálták a lány holttestét, ami a mindenki által használt úttól körülbelül 200 méterre a bokrok között volt. Jelölt, vagy jelöletlen út oda nem vezetett.

Ezek a jellegű területek mindeddig nem élveztek prioritást, mert nem volt arra adat, hogy az eltűnt ilyen jellegű helyről kommunikált Messengeren az éjszaka folyamán. 

Az ügyet az tette rejtélyessé, hogy a később megjelent hírek szerint Kaszás Nikolett szeptember 7-én este mobiltelefonjáról üzenetet küldött Prágában tartózkodó barátjának, majd éjjel egy másik eszközről szintén üzent neki. Utóbbi információt azonban később cáfolták. 

Hétfőn viszont újabb megdöbbentő részletek láttak napvilágot az esettel kapcsolatban: egy neve elhallgatását kérő önkéntes arról beszélt, hogy 

sokkot kaptak, amikor megtudták, hogy a lány vélhetően nem túrázni készült, hanem öngyilkosságot akart elkövetni. 

Minderre a holttest melletti tárgyakból következtettek. Ezek között volt egy palack, amibe nagy valószínűséggel fagyálló volt töltve. 

Nyitókép: Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldala


 

red-bullshit
2025. szeptember 29. 17:17
Orbán, volt már?
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 29. 17:09
Egy előző cikkben volt egy térkép, ahol a Szeretet útja melletti helyen mutatják, hol találták meg a lányt, Ha rendszeresen túrázott arra felé, akkor talán nem volt neki idegen ez a gondolat arról az útról: "A Szeretet útja egy különleges utazásra hív, ahol életünk végső céljának nyomába szegődünk. Az élet legbensőbb, legmeghatározóbb titkaira tekintünk, amely egy én-te kapcsolatban bontakozik ki. Erről mindannyiunknak vannak sejtései, megérzései, azonban ritkán reflektálunk ezekre, és nem tulajdonítunk jelentőséget a felvillanó tapasztalatoknak. " Persze, ez csak találgatás, hogy talán nem véletlenül választotta azt a helyet, ha beigazolódik, hogy önkezével vetett véget az életének.
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. szeptember 29. 16:37 Szerkesztve
A fél ország mindjárt megint IT, telekom és bűnügyi szakértőt játszik, úgy hogy ott sem volt, azt sem tudja mi igaz vagy mi sem. Majd megszakértik a hatóság felkészültségét. Kibaszot instanyokozók meg fészbúkhelyszínelők.
Bi Tang Tomee
•••
2025. szeptember 29. 16:36 Szerkesztve
Életszerű, hogy valaki fagyállóval akar öngyilkos lenni, de előtte még egy jót túrázik.
