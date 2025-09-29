Megdöbbentő információk láttak napvilágot Kaszás Nikolett ügyében

Másnap azonban a rendőrség kérésére a tanösvény egy bizonyos részét kötélbiztosítás mellett átvizsgálták, majd egy nappal késő azt a feladatot kapták, hogy Nikolett legutolsó ismert tartózkodási helyét és az odavezető út lakott területen kívüli területet is vizsgálják át. Ezután kiterjesztették a vizsgálandó területet, majd a rendőrség koordinációja alapján ezt ismét szűkítették.

Mint írták, hihetetlen mennyiségű segítséget kaptak az ország minden tájáról és egy emberként segített, ötletelt a szakma jelentős része, de az is igaz, hogy

soha ennyi támadás nem érte őket azzal kapcsolatban, hogy mit, mikor és miért csináltak.

Magyarázatuk szerint azért nem találták meg korábban az eltűnt lányt és nem szerveztek hétvégihez hasonló nagyszabású kutatást, mert senkinek sem volt pontosabb információja arról, hogy abból a több tízenmillió négyzetméterből melyik 2 négyzetméteren feküdt a keresett személy. A rengeteg adatelemzés és munka eredményeképpen azonban már érdemes volt nagyszabású akcióba fogni.

A szolgálat közleményében azt is rögzítette, hogy nem jártak korábban azon a területen, ahol végül megtalálták a lány holttestét, ami a mindenki által használt úttól körülbelül 200 méterre a bokrok között volt. Jelölt, vagy jelöletlen út oda nem vezetett.