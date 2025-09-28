Ft
dr. Kaszás Nikoletta Pilis eltűnés

Megtalálták a Pilisben eltűnt lány holttestét

2025. szeptember 28. 12:08

Vasárnap közel ötszázan indultak a hetekkel ezelőtt eltűnt Kaszás Nikolett keresésére.

2025. szeptember 28. 12:08
null

Cikkünk frissül! 

Információink szerint megtalálták a Pilisben három hete eltűnt Kaszás Nikolett holttestét az Öreg-Pap-hegy lábánál, a zöld turistajelzés közelében. Vasárnap reggel nagyjából ötszázan indultak a lány keresésére, hogy segítsenek a hatóságoknak. Egy keresésben részt vevő civiltől kapott információk szerint az eltűnt lányt nagyjából a térképen területen találta meg egy kutyás keresőcsapat. Jelenleg zajlik a helyszínelés, amint bővebb információkat kapunk, tájékoztatjuk olvasóinkat! 

 

 

 

