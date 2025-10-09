Újabb rejtély a Pilisben: nyom nélkül tűnt el egy 55 éves matematikatanár – pont ott, ahol Kaszás Nikolett

A lap információi szerint ezúttal az 55 éves Miklovicz Andrásnak veszett nyoma aki matektanárként dolgozik. Az elsődleges adatok alapján Budapestről indult el feltehetően a Pilisbe vagy a Visegrádi hegységbe és azóta sem tért haza. Tucatnyi eltűnteket kereső önkéntes és szervezet indult a nyomába de egyelőre nem sikerült rábukkanni – írta meg a Bors.

A közelmúltban Kaszás Nikolett halála rázta meg a nyilvánosságot. A lap szerint az ügyben több hátborzongató részlet is ismertté vált. Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el a Pilisben hetekig keresték majd egy nagyszabású akció során egy kutyás önkéntes találta meg a lány testét. A lap információi szerint a helyszínen egy palackban fagyállót is találtak ezért nem zárható ki hogy a lány önkezével vetett véget az életének. Kevesen hitték volna, hogy rövid időn belül ugyanazon a helyen újabb eltűnés történik, mégis pontosan ez vált valóra.

Miklovicz András október 3-án tűnt el, az elsődleges információk alapján ugyanabba az irányba tartott, mint korábban Nikolett.

A Bors értesülése szerint azonnal keresőcsapatok indultak utána, de eddig nem jártak sikerrel. A lap elérte a férfi családját, akik jelezték, hogy egyelőre nem kívánnak nyilatkozni. Ugyanakkor kiderült, hogy András eltűnése rendkívül megviseli őket. A hozzátartozók azt is megerősítették, hogy nem ez az első alkalom, amikor keresik a férfit.

A portál szerint még augusztus elején is eltűntként keresték Andrást. Akkor a Pest vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat mozdult rá az ügyre, és közleményük szerint a férfi öngyilkossági szándékkal kárt tett magában a Pilis-tető alatti rét bokros területén. A súlyosan sérült férfira egy biciklis talált rá, aki azonnal segítséget hívott. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, és Andrást kórházba szállították.