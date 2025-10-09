Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lap lány Kaszás Nikolett tanár matematika nyom

Újabb rejtély a Pilisben: nyom nélkül tűnt el egy 55 éves matematikatanár – pont ott, ahol Kaszás Nikolett

2025. október 09. 19:39

A feldolgozhatatlan tragédia után alig néhány héttel az 55 éves Miklovicz Andrásnak is nyoma veszett a Pilis térségében.

2025. október 09. 19:39
null

A lap információi szerint ezúttal az 55 éves Miklovicz Andrásnak veszett nyoma aki matektanárként dolgozik. Az elsődleges adatok alapján Budapestről indult el feltehetően a Pilisbe vagy a Visegrádi hegységbe és azóta sem tért haza. Tucatnyi eltűnteket kereső önkéntes és szervezet indult a nyomába de egyelőre nem sikerült rábukkanni – írta meg a Bors.

A közelmúltban Kaszás Nikolett halála rázta meg a nyilvánosságot. A lap szerint az ügyben több hátborzongató részlet is ismertté vált. Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el a Pilisben hetekig keresték majd egy nagyszabású akció során egy kutyás önkéntes találta meg a lány testét. A lap információi szerint a helyszínen egy palackban fagyállót is találtak ezért nem zárható ki hogy a lány önkezével vetett véget az életének. Kevesen hitték volna, hogy rövid időn belül ugyanazon a helyen újabb eltűnés történik, mégis pontosan ez vált valóra. 

Miklovicz András október 3-án tűnt el, az elsődleges információk alapján ugyanabba az irányba tartott, mint korábban Nikolett.

A Bors értesülése szerint azonnal keresőcsapatok indultak utána, de eddig nem jártak sikerrel. A lap elérte a férfi családját, akik jelezték, hogy egyelőre nem kívánnak nyilatkozni. Ugyanakkor kiderült, hogy András eltűnése rendkívül megviseli őket. A hozzátartozók azt is megerősítették, hogy nem ez az első alkalom, amikor keresik a férfit.

A portál szerint még augusztus elején is eltűntként keresték Andrást. Akkor a Pest vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat mozdult rá az ügyre, és közleményük szerint a férfi öngyilkossági szándékkal kárt tett magában a Pilis-tető alatti rét bokros területén. A súlyosan sérült férfira egy biciklis talált rá, aki azonnal segítséget hívott. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, és Andrást kórházba szállították.

Ezt is ajánljuk a témában

A lap információi szerint a mostani keresés során az önkéntesek először ugyanarra a környékre tértek vissza, ahol augusztusban rábukkantak a férfira, ám ezúttal nem jártak sikerrel. A kutatás továbbra is tart, a csapatok folyamatosan fésülik át a Pilis és a Visegrádi-hegység több pontját.

Nyitókép forrása: A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. október 09. 20:16
Tanárúr is kutyapártos?
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. október 09. 19:58
..."A hozzátartozók azt is megerősítették, hogy nem ez az első alkalom, amikor keresik a férfit."... Sajnálatos. Vagy hosszabban kellett volna gyógykezelni, vagy jobban kellett volna rá vigyázni. Az ilyen típusú betegnek lényegében állandó felügyeletre van szüksége. Mi az, hogy egyedül nekivághat BÁRHOVÁ is ?
Válasz erre
1
0
Zsolt75
2025. október 09. 19:55
Mi ebben a rejtélyes? Egyszer már megpróbálta, valószínűleg most sikerült. Aki nem segélykiáltásnak szánja az öngyilkossági kísérletet, azt sajnos nem lehet megállítani...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!