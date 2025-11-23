Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tanév Ukrajna órarend áramszünet diák tanár

Áramszünetek béníthatják meg a tanévet Ukrajnában – radikális változtatásokat javasol a minisztérium

2025. november 23. 10:37

Hosszabb téli szünet, rövidebb tavaszi, két műszakos tanítás és aszinkron oktatás is jöhet, hogy a gyerekek tanulása ne álljon le.

2025. november 23. 10:37
null

Az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium arra kérte az iskolákat, hogy készüljenek fel a téli hónapokban várható hosszabb, akár napokig tartó áramszünetekre, és ennek megfelelően alakítsák át a tanítási rendet. 

A tárca belső levele szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

a jelenlegi körülmények között az oktatásnak rugalmasabbá kell válnia, ezért az intézményeknek érdemes átgondolniuk az órarendet, a tanév szerkezetét és az alkalmazott oktatási formákat. 

Az iskolák számára többféle opciót is javasolnak, mivel autonómiával rendelkeznek a tanév kialakításában.

A minisztérium egyik ajánlása szerint a téli tanórák egy részét 2026 júniusára lehetne áttenni – a végzősök kivételével. 

Emellett javasolják a hosszabb téli szünet bevezetését, amit a tavaszi szünet rövidítésével vagy áthelyezésével lehetne kompenzálni. 

Alternatívaként felmerül a hatnapos tanítási hét vagy a két műszakos oktatás is, hogy az iskolák jobban kihasználhassák a természetes nappali fényt. 

A minisztérium azt is támogatja, hogy az iskolák szükség esetén aszinkron tanulási formára váltsanak, így a diákok áramszünet esetén is folytathatják a tanulást.

A minisztérium hangsúlyozza, hogy az iskoláknak időben fel kell készülniük a téli áramkimaradásokra: minden tanulónak biztosítani kell a digitális platformokhoz való hozzáférést és az előre letölthető tananyagokat, valamint papíralapú könyveket és nyomtatott anyagokat arra az esetre, ha sem áram, sem internet nem áll rendelkezésre. 

Az iskolák feladata továbbá, hogy egységes kommunikációs csatornát alakítsanak ki a tanárok, szülők és diákok között – például üzenetküldő alkalmazások, Google Classroom vagy hirdetőtáblák segítségével. 

Emellett az intézményeknek legalább 48 órára elegendő víz- és élelmiszerkészletet kell felhalmozniuk, és gondoskodniuk kell a megfelelő biztonsági feltételekről.

Mivel közel 350 ezer ukrán diák már távoktatásban kezdte az új tanévet, a minisztérium úgy látja: elengedhetetlen a felkészülés minden lehetséges forgatókönyvre. 

A tél beállta előtt az iskoláknak képzést kell tartaniuk arról, hogyan járjanak el áramszünet idején, és át kell gondolniuk az oktatás valamennyi lehetséges szervezési módját annak érdekében, hogy a tanítás még a legnehezebb körülmények között se álljon le.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Francisco Richart Barbeira / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vakiki
2025. november 23. 19:35
Sürgősen békét kéne kötni,talán.
Válasz erre
0
0
alenka
2025. november 23. 15:32
Leszarom a náci geci faj iskoláit!... Oldják meg, nevelik a jövő banderistáit!....a mi iskoláink a fontosak!...Putin, előre!
Válasz erre
3
0
VeressZoltán
2025. november 23. 12:53
Ne lopjatok.
Válasz erre
5
0
Tuners
2025. november 23. 11:44
Esetleges kiegyezés opciója gondolom fel sem merült….
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!