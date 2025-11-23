Áramszünetek béníthatják meg a tanévet Ukrajnában – radikális változtatásokat javasol a minisztérium

A minisztérium egyik ajánlása szerint a téli tanórák egy részét 2026 júniusára lehetne áttenni – a végzősök kivételével.

Emellett javasolják a hosszabb téli szünet bevezetését, amit a tavaszi szünet rövidítésével vagy áthelyezésével lehetne kompenzálni.

Alternatívaként felmerül a hatnapos tanítási hét vagy a két műszakos oktatás is, hogy az iskolák jobban kihasználhassák a természetes nappali fényt.

A minisztérium azt is támogatja, hogy az iskolák szükség esetén aszinkron tanulási formára váltsanak, így a diákok áramszünet esetén is folytathatják a tanulást.

A minisztérium hangsúlyozza, hogy az iskoláknak időben fel kell készülniük a téli áramkimaradásokra: minden tanulónak biztosítani kell a digitális platformokhoz való hozzáférést és az előre letölthető tananyagokat, valamint papíralapú könyveket és nyomtatott anyagokat arra az esetre, ha sem áram, sem internet nem áll rendelkezésre.