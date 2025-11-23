Áramszünetek béníthatják meg a tanévet Ukrajnában – radikális változtatásokat javasol a minisztérium

Trump ultimátuma Zelenszkijnek: Vagy elfogadod a béketervet vagy vége az amerikai segítségnek!
Hosszabb téli szünet, rövidebb tavaszi, két műszakos tanítás és aszinkron oktatás is jöhet, hogy a gyerekek tanulása ne álljon le.
Az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium arra kérte az iskolákat, hogy készüljenek fel a téli hónapokban várható hosszabb, akár napokig tartó áramszünetekre, és ennek megfelelően alakítsák át a tanítási rendet.
A tárca belső levele szerint
a jelenlegi körülmények között az oktatásnak rugalmasabbá kell válnia, ezért az intézményeknek érdemes átgondolniuk az órarendet, a tanév szerkezetét és az alkalmazott oktatási formákat.
Az iskolák számára többféle opciót is javasolnak, mivel autonómiával rendelkeznek a tanév kialakításában.
A minisztérium egyik ajánlása szerint a téli tanórák egy részét 2026 júniusára lehetne áttenni – a végzősök kivételével.
Emellett javasolják a hosszabb téli szünet bevezetését, amit a tavaszi szünet rövidítésével vagy áthelyezésével lehetne kompenzálni.
Alternatívaként felmerül a hatnapos tanítási hét vagy a két műszakos oktatás is, hogy az iskolák jobban kihasználhassák a természetes nappali fényt.
A minisztérium azt is támogatja, hogy az iskolák szükség esetén aszinkron tanulási formára váltsanak, így a diákok áramszünet esetén is folytathatják a tanulást.
A minisztérium hangsúlyozza, hogy az iskoláknak időben fel kell készülniük a téli áramkimaradásokra: minden tanulónak biztosítani kell a digitális platformokhoz való hozzáférést és az előre letölthető tananyagokat, valamint papíralapú könyveket és nyomtatott anyagokat arra az esetre, ha sem áram, sem internet nem áll rendelkezésre.
Az iskolák feladata továbbá, hogy egységes kommunikációs csatornát alakítsanak ki a tanárok, szülők és diákok között – például üzenetküldő alkalmazások, Google Classroom vagy hirdetőtáblák segítségével.
Emellett az intézményeknek legalább 48 órára elegendő víz- és élelmiszerkészletet kell felhalmozniuk, és gondoskodniuk kell a megfelelő biztonsági feltételekről.
Mivel közel 350 ezer ukrán diák már távoktatásban kezdte az új tanévet, a minisztérium úgy látja: elengedhetetlen a felkészülés minden lehetséges forgatókönyvre.
A tél beállta előtt az iskoláknak képzést kell tartaniuk arról, hogyan járjanak el áramszünet idején, és át kell gondolniuk az oktatás valamennyi lehetséges szervezési módját annak érdekében, hogy a tanítás még a legnehezebb körülmények között se álljon le.
