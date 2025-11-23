Ft
11. 24.
hétfő
Európa Ukrajnának béketerv USA érdek következmény

Trump ultimátuma Zelenszkijnek: Vagy elfogadod a béketervet vagy vége az amerikai segítségnek!

2025. november 23. 08:57

Európai vezetők szerint történelmi fordulóponthoz érkeztünk: az USA hátat fordíthat Ukrajnának, és ezzel a NATO jövőjét is kockáztatja.

2025. november 23. 08:57
null

Donald Trump amerikai elnök világossá tette: Volodimir Zelenszkijnek „tetszenie kell” a Washington és Moszkva között kidolgozott 28 pontos béketervnek – különben Ukrajnának súlyos következményekkel kell szembenéznie. 

A csomag, amelyet jövő csütörtökig kellene elfogadnia Kijevnek, számos olyan elemet tartalmaz, amely a Kreml érdekeit szolgálja – véli a CNN.

Zelenszkij péntek esti beszédében nyíltan elismerte: 

a terv elutasítása Ukrajna amerikai szövetségesének elvesztését, ugyanakkor az elfogadása az orosz követelések teljesítését jelentené. 

Mindkét opció stratégiai katasztrófával fenyeget.

Ha az USA hátat fordítana Ukrajnának, annak súlyos katonai és hírszerzési következményei lennének: 

gyengülne az ország légvédelme, megszűnne a kulcsfontosságú amerikai információmegosztás, és összeomolhatna az ukrán állam finanszírozása is.

Mindez egy olyan pillanatban történne, amikor az ukrán hadsereg súlyos emberhiánnyal küzd, az európai támogatások pedig politikai viták foglyai. 

A terv ráadásul azt is előírja, hogy Európa oldja fel a befagyasztott orosz vagyonokat – ami olyan követelés, amelyet sem az EU, sem a tagállamok nem fogadtak még el.

A legnyugtalanítóbb pont, a CNN szerint, a „biztonsági garanciák” ígérete, részletek nélkül. Az amerikai–orosz dokumentum arra épít, hogy Washington közvetítőként, nem pedig szövetségesként lép fel, ami alapjaiban rengetné meg a NATO európai biztonsági rendszerét. 

Több európai vezető, köztük korábbi külügyminiszterek is úgy látják: 

elérkezett az a történelmi pillanat, amikor Európának saját kezébe kell vennie kontinensének védelmét, mert az USA már nem vállalja korábbi szerepét.

A tét óriási: ha Biden után Trump is kész szemet hunyni Moszkva agressziója felett, az Európa 20–21. századi traumáit idézheti fel. 

Anne Applebaum szerint a Witkoff–Dmitriev-terv veszélyesen emlékeztet a Molotov–Ribbentrop-paktumra és a jaltai alkura – nagyhatalmi megállapodásokra, amelyek mindig a kisebb államok szenvedésével végződtek. 

Zelenszkij számára a következő napok tehát valóban történelmi jelentőségűek: bárhogyan dönt, Ukrajna jövője forog kockán.

Nyitókép: Jim WATSON és Tetiana DZHAFAROVA / AFP


 

