Trump ultimátuma Zelenszkijnek: Vagy elfogadod a béketervet vagy vége az amerikai segítségnek!

Mindkét opció stratégiai katasztrófával fenyeget.

Ha az USA hátat fordítana Ukrajnának, annak súlyos katonai és hírszerzési következményei lennének:

gyengülne az ország légvédelme, megszűnne a kulcsfontosságú amerikai információmegosztás, és összeomolhatna az ukrán állam finanszírozása is.

Mindez egy olyan pillanatban történne, amikor az ukrán hadsereg súlyos emberhiánnyal küzd, az európai támogatások pedig politikai viták foglyai.

A terv ráadásul azt is előírja, hogy Európa oldja fel a befagyasztott orosz vagyonokat – ami olyan követelés, amelyet sem az EU, sem a tagállamok nem fogadtak még el.