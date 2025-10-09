Ft
Betelt a pohár Németországban: drasztikus döntést hozott Merz a bevándorlással kapcsolatban

2025. október 09. 18:50

Itt a vége a gyorsított állampolgársági eljárásnak.

2025. október 09. 18:50
A német parlament megszüntette azt a rendelkezést, amely lehetővé tette, hogy a kivételesen jól integráltnak minősített személyek öt év helyett három év alatt német állampolgárságot kapjanak. A konstrukció eredetileg a magasan képzett szakemberek letelepedését kívánta ösztönözni a munkaerőhiánnyal küzdő Németországban – írta meg a Guardian.

A visszavonás már az idei választási kampányban ígéretként szerepelt Friedrich Merz májusban kancellárrá választott politikus és a mögötte álló CDU–CSU részéről. Az AfD folyamatos erősödése miatt pedig Merz kénytelen keményebb hangot megütni a migrációval kapcsolatban.

A német útlevélnek a sikeres integrációs folyamat elismeréseként kell szolgálnia, és nem ösztönözheti az illegális bevándorlást 

– fogalmazott Alexander Dobrindt belügyminiszter a parlamentben.

A most módosított állampolgársági törvény a korábbi kancellár, Olaf Scholz szociáldemokrata–liberális–zöld koalíciójának egyik legfontosabb eredménye volt. Bár a konzervatívok korábban a kettős állampolgárság visszavonását is kilátásba helyezték, jelenleg úgy tűnik, hogy a jogszabály többi része változatlan marad. A szociáldemokraták azzal érveltek, hogy a gyorsított eljárást amúgy is ritkán alkalmazták.

2024-ben rekordszámú, mintegy 300 ezer honosításból mindössze néhány száz történt a rövidített eljárás keretében. A részvétel feltételei között szerepelt a magas szintű német nyelvtudás, az önkéntes munka, valamint szakmai vagy tudományos teljesítmények igazolása.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

Zsolt75
•••
2025. október 09. 20:04
Szépségtapasz. Azért mi még fizethetjük a napi 1 millát, ugye? Pedig aki "különösen jól" akar integrálódni, és nincs vaj a füle mögött, az jöhetne repülővel is, nem tökön-paszulyon át, papírok nélkül, ugyebár...
Fireworks
2025. október 09. 19:47
Agysebészek is voltak? Ha igen, akkor ideje lesz felkészülni arra, a nykukat mindig tartsák "felügyelet" alatt, nehogy elválasztási felület legyen.
neszteklipschik
2025. október 09. 19:45
Politikai látványpékség, pótcselekvés, ami semmit sem segít a migráncskrízis megoldásában.
patópál
•••
2025. október 09. 19:28
Az öt év is egy vicc. Nyolcnak kéne lennie, mint régen. (Tavaly vitték le ötre, de ahhoz nem mert nyúlni Máris szomszéd.)
