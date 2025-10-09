Betelt a pohár Németországban: drasztikus döntést hozott Merz a bevándorlással kapcsolatban

A német parlament megszüntette azt a rendelkezést, amely lehetővé tette, hogy a kivételesen jól integráltnak minősített személyek öt év helyett három év alatt német állampolgárságot kapjanak. A konstrukció eredetileg a magasan képzett szakemberek letelepedését kívánta ösztönözni a munkaerőhiánnyal küzdő Németországban – írta meg a Guardian.

A visszavonás már az idei választási kampányban ígéretként szerepelt Friedrich Merz májusban kancellárrá választott politikus és a mögötte álló CDU–CSU részéről. Az AfD folyamatos erősödése miatt pedig Merz kénytelen keményebb hangot megütni a migrációval kapcsolatban.

A német útlevélnek a sikeres integrációs folyamat elismeréseként kell szolgálnia, és nem ösztönözheti az illegális bevándorlást

– fogalmazott Alexander Dobrindt belügyminiszter a parlamentben.

A most módosított állampolgársági törvény a korábbi kancellár, Olaf Scholz szociáldemokrata–liberális–zöld koalíciójának egyik legfontosabb eredménye volt. Bár a konzervatívok korábban a kettős állampolgárság visszavonását is kilátásba helyezték, jelenleg úgy tűnik, hogy a jogszabály többi része változatlan marad. A szociáldemokraták azzal érveltek, hogy a gyorsított eljárást amúgy is ritkán alkalmazták.