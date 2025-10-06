Ft
eto Mol-Magyar Kupa Pilis

Szokatlan gesztus: óriási engedményeket tettek a győriek a negyedosztályú ellenfélnek

2025. október 06. 15:51

A Magyar Kupa-mérkőzés előtt nagyvonalúak voltak az ETO-nál.

2025. október 06. 15:51
null

A válogatott szünet után ismét az NB I-es labdarúgó-bajnokság lesz fókuszban, a hónap utolsó mérkőzései azonban már a Magyar Kupában szólítják majd pályára a még versenyben lévő hazai csapatokat. Az élvonalbeli klubokra tehát addig még bőven vár tennivaló, az alacsonyabb osztályúakat azonban már most lázban tartja, ha a sorsolás értelmében nagynevű riválissal meccselhetnek.

Így vannak ezzel a pilisiek is, akik az ETO FC otthonában készülnek egy komoly bravúrra. A győriek tisztelik a negyedosztályú bajnokságban a kiesés elől menekülő ellenfelüket,

ennek megfelelően gesztusokat is tettek felé.

A pilisiek a közösségi oldalukon számoltak be a hónap végi találkozó előkészületeiről. Mint írták, az előzetes egyeztetések során az ETO végig partner volt, és igyekezett mindent úgy alakítani, hogy alacsonyabb osztályú csapatként minél kevesebb költségük keletkezzen az október 29-i győri meccsen.

„A győri vezetőség az alábbi lehetőségeket ajánlotta fel számunkra, melyeket örömmel fogadtunk:

a mérkőzés jegybevételének 50 százalékát a Pilisi Labdarúgó Klub kaphatja meg, ezzel segítve az utazást és egyéb költségeink fedezését,

  • csapatunkat NB I-es szintű öltözői bekészítés várja, hogy játékosaink profi szintű körülmények között készülhessenek, ezzel is nagy élményben részesülve,
  • továbbá a mérkőzés után csapatunk tagjai és a vezetőség meghívást kapott egy közös vacsorára”

– olvasható a klub bejegyzésében.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 2 komment

Reszelő Aladár
2025. október 06. 16:51
Szép dolog. BÁr nem hinném, hogy manapság egy csapatnak elbuszozni 400-500km-ert olyan nagyon húsbavágó teher lenne. A felszerelés nem lesz több, szállás meg nem kell belföldön. Túl azon, hogy nem ingyér lépnek pályára, hanem a MLSZ fizet. A vacsi pedig egy rendes gesztus, ami fordított esetben is állna.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. október 06. 16:42
Így is lehet, a fair play szellemében, és nem észér módon viselkedni. Szép gesztus, és anyagilag is jól jár a Pilis.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!