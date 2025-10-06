Szokatlan gesztus: óriási engedményeket tettek a győriek a negyedosztályú ellenfélnek

Így vannak ezzel a pilisiek is, akik az ETO FC otthonában készülnek egy komoly bravúrra. A győriek tisztelik a negyedosztályú bajnokságban a kiesés elől menekülő ellenfelüket,

ennek megfelelően gesztusokat is tettek felé.

A pilisiek a közösségi oldalukon számoltak be a hónap végi találkozó előkészületeiről. Mint írták, az előzetes egyeztetések során az ETO végig partner volt, és igyekezett mindent úgy alakítani, hogy alacsonyabb osztályú csapatként minél kevesebb költségük keletkezzen az október 29-i győri meccsen.