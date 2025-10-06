Szokatlan gesztus: óriási engedményeket tettek a győriek a negyedosztályú ellenfélnek

„Évek óta mindenki rajtunk röhög, jöhet ide bármilyen szponzor!” – Újpesten úgy érzik, ennél már nincs lejjebb
Kifakadtak a lila-fehér drukkerek a kupabúcsú után.
A Magyar Kupa-mérkőzés előtt nagyvonalúak voltak az ETO-nál.
A válogatott szünet után ismét az NB I-es labdarúgó-bajnokság lesz fókuszban, a hónap utolsó mérkőzései azonban már a Magyar Kupában szólítják majd pályára a még versenyben lévő hazai csapatokat. Az élvonalbeli klubokra tehát addig még bőven vár tennivaló, az alacsonyabb osztályúakat azonban már most lázban tartja, ha a sorsolás értelmében nagynevű riválissal meccselhetnek.
Ezt is ajánljuk a témában
Kifakadtak a lila-fehér drukkerek a kupabúcsú után.
Így vannak ezzel a pilisiek is, akik az ETO FC otthonában készülnek egy komoly bravúrra. A győriek tisztelik a negyedosztályú bajnokságban a kiesés elől menekülő ellenfelüket,
ennek megfelelően gesztusokat is tettek felé.
A pilisiek a közösségi oldalukon számoltak be a hónap végi találkozó előkészületeiről. Mint írták, az előzetes egyeztetések során az ETO végig partner volt, és igyekezett mindent úgy alakítani, hogy alacsonyabb osztályú csapatként minél kevesebb költségük keletkezzen az október 29-i győri meccsen.
„A győri vezetőség az alábbi lehetőségeket ajánlotta fel számunkra, melyeket örömmel fogadtunk:
a mérkőzés jegybevételének 50 százalékát a Pilisi Labdarúgó Klub kaphatja meg, ezzel segítve az utazást és egyéb költségeink fedezését,
– olvasható a klub bejegyzésében.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar válogatott csatára csereként zárta le a rangadót.
Fotó: MTI/Illyés Tibor