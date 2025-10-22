Megbüntették a Fradit a rangadó után – az ellenfél sem úszta meg

„Semmiféle rasszizmust nem tartalmazott” – Kubatov Gábor felvette a kesztyűt, nem várt módon reagált a Fradi-szurkolók botrányos molinójára (VIDEÓ)
A Ferencváros elnöke szerint a kiírás szimplán sportszerűtlen volt.
Komoly bírságokat szabott ki a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága.
Mint arról beszámoltunk, óriási botrány kavart a női kézilabda NB I-ben rendezett a Győri ETO–Ferencváros rangadó, amelyen a hazaiak megsemmisítő, tizenöt gólos, 32–17-es győzelmet arattak a Fradi ellen. A két zöld-fehér sztárcsapat között régen alakult ki akkora különbség a pályán, legutóbb kilenc évvel ezelőtt, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében nyertek a győriek 40–23-ra, így a fővárosi szurkolókat valósággal sokkolta az eredmény. Sokan a dán vezetőedző, Jesper Jensen azonnali távozását követelték, és alaposan kiosztották kedvenceiket a súlyos vereség után.
Ami viszont a szövetségnél és minden józan vérmérsékletű szurkolónál kicsapta a biztosítékot, az a két tábor viselkedése a telt házas, remek hangulatú összecsapáson. A fővárosi tábor egy része egy roppant sportszerűtlen molinó kifeszítésével túllépte az egészséges szurkolás határait.
Bőrszíntől, kortól, nemtől függetlenül minden győrit gyűlölünk”
– írták ki a lelátón.
A győriek se mentek a szomszédba a sportszerűtlenségért, egy női kézilabda-mérkőzés végén eképpen ünnepelték a győzelmüket, amely az M4 Sport csatorna televíziós közvetítésében is jól hallatszott: „Ünnepel az egész város, lesz.pott a, lesz.pott a Ferencváros!”
Ezek után várható volt, hogy súlyos büntetéseket oszt majd ki a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága. Így is történt, mint írták, az ítélet pénzbírság, illetve szektorbezárás:
„Az FTC-Rail Cargo Hungaria a szurkolóik által a mérkőzésre bevitt és a mérkőzésen felmutatott molinó tartalmára tekintettel, amely súlyosan sportszerűtlen és gyűlöletre uszító, kirekesztő feliratot tartalmazott,
800.000 forint pénzbüntetést kapott, ezen felül egy hazai bajnoki mérkőzésére az ún. B-közép szektorának bezárását rendelte el a bizottság,
és a sportszervezetnek soron következő 2 hazai bajnoki mérkőzésére saját költségén szövetségi ellenőrt kell fogadnia” – fogalmaztak, míg a Fradinál a renitensek kitiltását jelentették be.
A győriek sem úszták meg: rendezési hiányosság, valamint a vendégcsapattal szemben elkövetett sportszerűtlen magatartás miatt 400.000 forint pénzbüntetést kaptak.
Fotó: Facebook