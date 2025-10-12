Felháborító lelátói üzenet: mindkét oldalon őrjöngenek a Fradi-szurkolók molinója miatt (FOTÓ)

Európa legnagyobb rangadóján megsemmisítő vereséget szenvedett a Fradi
A Győr tizenöt góllal verte a második félidőre teljesen széteső és hitét vesztő fővárosi gárdást.
Hatalmas vihart kavart a győri rangadó.
Mint arról beszámoltunk, a Győri ETO megsemmisítő, tizenöt gólos, 32–17-es győzelmet aratott hazai pályán a Ferencváros felett a női kézilabda-bajnokság szombati csúcsrangadóján. A két zöld-fehér sztárcsapat között régen alakult ki akkora különbség a pályán, legutóbb kilenc évvel ezelőtt, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében nyertek a győriek 40–23-ra, így a fővárosi szurkolókat valósággal sokkolta az eredmény. Sokan a dán vezetőedző, Jesper Jensen azonnali távozását követelték, és alaposan kiosztották kedvenceiket a súlyos vereség után.
Ezt is ajánljuk a témában
A Győr tizenöt góllal verte a második félidőre teljesen széteső és hitét vesztő fővárosi gárdást.
A telt házas, remek hangulatú összecsapásra megtelt a Rába-partiak arénája: a vendégeket is rengeteg szurkoló kísérte el, ám a fővárosi tábor egy roppant sportszerűtlen molinó kifeszítésével túllépte az egészséges szurkolás határait.
Bőrszíntől, kortól, nemtől függetlenül minden győrit gyűlölünk”
– írták ki a lelátón.
A szurkolók szinte kivétel nélkül kiakadtak a közösségi oldalakon, a győriek értelemszerűen bocsánatkérést követelnek, de még a jó érzésű Fradi-szurkolók is kikérték maguknak a felháborító feliratot. A kommentszekciók nyomdafestéket tűrő hozzászólásaiból szemezgettünk – oldaltól és csapattól függetlenül.
„Szégyen hogy ilyen előfordulhat egy sportrendezvényen.”
„És vannak olyanok, akinek ez tetszik, szomorú.”
„A Fradi-szurkolók megnyilvánulása egyszerűen szégyenletes volt! Imádom a kézilabdát, de ilyen jellegű megnyilvánulással a sok évtized alatt még nem találkoztam! Remélem, jön a retorzió és a bocsánatkérés!”
Remélem, hogy a büntetés elrettentő lesz a normálisan szurkolók érdekében. Elvárnám még, hogy Kubatov Gábor elnézést kérjen és a rendbontókat egy életre kitiltsa a mérkőzésekről!”
„A győriektől is elnézést kérhettek volna emiatt a szégyenletes molinó miatt.”
„Szánalmas ez a gyűlölködés...”
„Azt azért meg kéne gondolni, hogy legközelebb is be kell-e engedni az Audi Arénába (vagy egyáltalán a városba) a csapat szurkolóit!”
– fogalmaztak a sportszerető kommentelők, akik a bocsánatkéréstől a kitiltásig sok mindent el tudnának képzelni a végtelenül szégyenletes ügy folytatásaként.
Ezt is ajánljuk a témában
Sok drukker szerint a Győr elleni meccsen kiderült, hogy nem Jesper Jensen a megfelelő személy az FTC élére.
Fotó: MTI/Krizsán Csaba