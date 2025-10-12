Felháborító lelátói üzenet: mindkét oldalon őrjöngenek a Fradi-szurkolók molinója miatt (FOTÓ)

A szurkolók szinte kivétel nélkül kiakadtak a közösségi oldalakon, a győriek értelemszerűen bocsánatkérést követelnek, de még a jó érzésű Fradi-szurkolók is kikérték maguknak a felháborító feliratot. A kommentszekciók nyomdafestéket tűrő hozzászólásaiból szemezgettünk – oldaltól és csapattól függetlenül.

„Szégyen hogy ilyen előfordulhat egy sportrendezvényen.”

„És vannak olyanok, akinek ez tetszik, szomorú.”

„A Fradi-szurkolók megnyilvánulása egyszerűen szégyenletes volt! Imádom a kézilabdát, de ilyen jellegű megnyilvánulással a sok évtized alatt még nem találkoztam! Remélem, jön a retorzió és a bocsánatkérés!”