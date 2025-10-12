Ft
győr Fradi szurkolók kézilabda

Felháborító lelátói üzenet: mindkét oldalon őrjöngenek a Fradi-szurkolók molinója miatt (FOTÓ)

2025. október 12. 15:54

Hatalmas vihart kavart a győri rangadó.

2025. október 12. 15:54
null

Mint arról beszámoltunk, a Győri ETO megsemmisítő, tizenöt gólos, 32–17-es győzelmet aratott hazai pályán a Ferencváros felett a női kézilabda-bajnokság szombati csúcsrangadóján. A két zöld-fehér sztárcsapat között régen alakult ki akkora különbség a pályán, legutóbb kilenc évvel ezelőtt, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében nyertek a győriek 40–23-ra, így a fővárosi szurkolókat valósággal sokkolta az eredmény. Sokan a dán vezetőedző, Jesper Jensen azonnali távozását követelték, és alaposan kiosztották kedvenceiket a súlyos vereség után.

A telt házas, remek hangulatú összecsapásra megtelt a Rába-partiak arénája: a vendégeket is rengeteg szurkoló kísérte el, ám a fővárosi tábor egy roppant sportszerűtlen molinó kifeszítésével túllépte az egészséges szurkolás határait.

Bőrszíntől, kortól, nemtől függetlenül minden győrit gyűlölünk”

– írták ki a lelátón.

A szurkolók szinte kivétel nélkül kiakadtak a közösségi oldalakon, a győriek értelemszerűen bocsánatkérést követelnek, de még a jó érzésű Fradi-szurkolók is kikérték maguknak a felháborító feliratot. A kommentszekciók nyomdafestéket tűrő hozzászólásaiból szemezgettünk – oldaltól és csapattól függetlenül.

„Szégyen hogy ilyen előfordulhat egy sportrendezvényen.”

„És vannak olyanok, akinek ez tetszik, szomorú.”

„A Fradi-szurkolók megnyilvánulása egyszerűen szégyenletes volt! Imádom a kézilabdát, de ilyen jellegű megnyilvánulással a sok évtized alatt még nem találkoztam! Remélem, jön a retorzió és a bocsánatkérés!”

Remélem, hogy a büntetés elrettentő lesz a normálisan szurkolók érdekében. Elvárnám még, hogy Kubatov Gábor elnézést kérjen és a rendbontókat egy életre kitiltsa a mérkőzésekről!”

„A győriektől is elnézést kérhettek volna emiatt a szégyenletes molinó miatt.”

„Szánalmas ez a gyűlölködés...”

„Azt azért meg kéne gondolni, hogy legközelebb is be kell-e engedni az Audi Arénába (vagy egyáltalán a városba) a csapat szurkolóit!”

– fogalmaztak a sportszerető kommentelők, akik a bocsánatkéréstől a kitiltásig sok mindent el tudnának képzelni a végtelenül szégyenletes ügy folytatásaként.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

szbalint
2025. október 12. 16:45
Most meg mi a baj ezzel a modern, felvilágosult, liberális hozzáállással? Egyetlen győrinek sem kell diszkriminálva érezni magát! :)))
Málaga21
2025. október 12. 16:44
Okos molinó volt, jól feltüzelte az ETO-t.
Toma78
2025. október 12. 16:43
Mert a győri oldalon csak a szeretet és a békesség jegyében szurkoltak igaz?! Ami a fociban a Fradi újpest az kétilabdában lassan 10 éve győr fradi lett. Oda vissza megy a szitkozódás ebbe semmivrl srm külömbek a drága Győri szurkolók sem! Akkor miért nem érzékenykedik senki amikor a Szegediek és a Veszprémiek osztják egymást?!
rugbista
2025. október 12. 16:36
Baromi nagy szégyen a Fradinak!
