„Azonnal szerződésbontás!” – a Fradi szurkolói az edző fejét követelik a megalázó vereség után

„Ez a mai meccs a szurkolók szembeköpése volt. A legnagyobb rivális otthonában ezt letenni a pályára… Nem tudom, mi a baj, de nagyon nagy baj van, az biztos!” – írta csalódottan egy drukker. „Sajnos ez a keret nem csapatként működik, nincs összhang a játékosok között. Hogy ez az edző hibája vagy a klubé, nem tudom, de baj van, nagy baj. (…) Már a szezon kezdetén látszott, mennyire gyenge a védelme a Fradinak. Ez a csapat sajnos úgy gyenge, ahogy van” – kommentelte egy másik.

Nem lehet bajnokságot nyerni októberben, de ez most megtörtént. A hátralévő meccsek már csak a cirkusz napi programjai

– utalt egy szimpatizáns arra, hogy a Győrnek innentől könnyen lehet, hogy rutinmunka lesz begyűjteni az aranyérmet.