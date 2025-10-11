Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
női kézilabda NB I FTC-Rail Cargo Hungaria Jesper Jensen női kézilabda Győri Audi ETO KC kézilabda

„Azonnal szerződésbontás!” – a Fradi szurkolói az edző fejét követelik a megalázó vereség után

2025. október 11. 18:26

A Győrtől elszenvedett súlyos, tizenöt gólos vereség után sok szurkoló Jesper Jensen vezetőedző menesztését követeli a Ferencváros női kézilabdacsapatának vezetőségétől.

2025. október 11. 18:26
null

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a magyar női kézilabda-bajnokság rangadóján a Győri ETO kiütéses, 32–17-es győzelmet aratott a Ferencváros felett. A fővárosi együttes szurkolói a közösségi médiában alaposan kiosztották a csapatot a súlyos vereség után.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ez a mai meccs a szurkolók szembeköpése volt. A legnagyobb rivális otthonában ezt letenni a pályára… Nem tudom, mi a baj, de nagyon nagy baj van, az biztos!” – írta csalódottan egy drukker. „Sajnos ez a keret nem csapatként működik, nincs összhang a játékosok között. Hogy ez az edző hibája vagy a klubé, nem tudom, de baj van, nagy baj. (…) Már a szezon kezdetén látszott, mennyire gyenge a védelme a Fradinak. Ez a csapat sajnos úgy gyenge, ahogy van” – kommentelte egy másik. 

Nem lehet bajnokságot nyerni októberben, de ez most megtörtént. A hátralévő meccsek már csak a cirkusz napi programjai

– utalt egy szimpatizáns arra, hogy a Győrnek innentől könnyen lehet, hogy rutinmunka lesz begyűjteni az aranyérmet.

Sok fradista úgy véli, ezen a mérkőzésen egyértelműen kiderült, hogy nem Jesper Jensen a megfelelő személy a Ferencváros vezetőedzői posztjára.

  • „Annyira nem alakult át a csapat, mint amennyivel gyengébben játszanak az előző szezonhoz képest. Ez egyértelműen az edző sara” – írta egyikük. 
  • „Szégyen, ilyen csúfság már régen volt. Idehozták ezt a sztáredzőt, azóta a csapat lejtmenetben. Kettős emberelőnyben nem lövünk kapura. A hölgyeknek is ideje lenne magukba szállni és elgondolkodni” – jegyezte meg egy másik
  • „Ezek a lányok sokkal többet tudnak ennél, még edző nélkül is. Nagyon mellé nyúltak az edzővel. Azonnal szerződésbontás! Mintha a lányok is az edző ellen játszottak volna, komoly lehet a belső feszültség” – osztotta meg gondolatait egy harmadik. 
  • „Azt mondja Jensen, hogy Sako kinyírt bennünket, de ez nem így van. Jensen nyírt ki bennünket, a magyar játékosaink önbizalma totál nulla ezek után” – írta egy negyedik. 
  • „Ez így sajnos enyhén szólva sem szép. Lehet, hogy Jensen szuper edző, de nem itt. Ez már nem egy kisiklás, hanem sorozatos gyenge játék” – vélekedett egy ötödik. 
  • „Ne higgyétek, hogy ezek a játékosok maguktól »elfelejtettek« kézilabdázni. És van pofája az edzőnek azt mondani, hogy a kapuban ment el a meccs. Nem, az egész szezonban nem volt értékelhető sem a védelem, sem a támadás, sem semmi. Botrány” – jelentette ki egy hatodik.
Győri örömünnep a rangadó után (Fotó: MTI / Krizsán Csaba)

Akad azonban olyan szurkoló is, aki hiszi, hogy a Ferencváros talpra tud állni ebből a pofonból, mint ahogy tette a 2022–2023-as idényben is, amelyben a Bietigheim elleni húszgólos vereséget követően eljutott a Bajnokok Ligája döntőjéig.

Egy ekkora pofon, egy ilyen mentális összeomlás után szeretném hinni, hogy ezt át tudják formálni a szezon további részében erővé. Tapsolni most nyilván nem fogok, de szeretném hinni, hogy ez a csapat ennél sokkal többet ér!

A Ferencváros női kézilabdacsapata a következő mérkőzését otthon a Kozármislennyel vívja (október 22.), majd a Podravka Vegetához látogat a Bajnokok Ligájában (október 25.).

Nyitókép: fradi.hu

A mérkőzés összefoglalója

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
luisbathhelena
2025. október 11. 19:55
:))))) Valaki olvassa a cikket mielőtt kirakjátok?
Válasz erre
0
0
hgyulap
2025. október 11. 19:02
Milyen női labdarúgócsapat?
Válasz erre
0
0
col.Cowalsky
2025. október 11. 18:43
A kézilabda edző menesztését követelik a labdarúgó szakosztály vezetőségétől?!? 😭😆🤣
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!