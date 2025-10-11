„Azonnal szerződésbontás!” – a Fradi szurkolói az edző fejét követelik a megalázó vereség után

Európa legnagyobb rangadóján megsemmisítő vereséget szenvedett a Fradi
A Győr tizenöt góllal verte a második félidőre teljesen széteső és hitét vesztő fővárosi gárdást.
A Győrtől elszenvedett súlyos, tizenöt gólos vereség után sok szurkoló Jesper Jensen vezetőedző menesztését követeli a Ferencváros női kézilabdacsapatának vezetőségétől.
Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a magyar női kézilabda-bajnokság rangadóján a Győri ETO kiütéses, 32–17-es győzelmet aratott a Ferencváros felett. A fővárosi együttes szurkolói a közösségi médiában alaposan kiosztották a csapatot a súlyos vereség után.
„Ez a mai meccs a szurkolók szembeköpése volt. A legnagyobb rivális otthonában ezt letenni a pályára… Nem tudom, mi a baj, de nagyon nagy baj van, az biztos!” – írta csalódottan egy drukker. „Sajnos ez a keret nem csapatként működik, nincs összhang a játékosok között. Hogy ez az edző hibája vagy a klubé, nem tudom, de baj van, nagy baj. (…) Már a szezon kezdetén látszott, mennyire gyenge a védelme a Fradinak. Ez a csapat sajnos úgy gyenge, ahogy van” – kommentelte egy másik.
Nem lehet bajnokságot nyerni októberben, de ez most megtörtént. A hátralévő meccsek már csak a cirkusz napi programjai
– utalt egy szimpatizáns arra, hogy a Győrnek innentől könnyen lehet, hogy rutinmunka lesz begyűjteni az aranyérmet.
Sok fradista úgy véli, ezen a mérkőzésen egyértelműen kiderült, hogy nem Jesper Jensen a megfelelő személy a Ferencváros vezetőedzői posztjára.
Akad azonban olyan szurkoló is, aki hiszi, hogy a Ferencváros talpra tud állni ebből a pofonból, mint ahogy tette a 2022–2023-as idényben is, amelyben a Bietigheim elleni húszgólos vereséget követően eljutott a Bajnokok Ligája döntőjéig.
Egy ekkora pofon, egy ilyen mentális összeomlás után szeretném hinni, hogy ezt át tudják formálni a szezon további részében erővé. Tapsolni most nyilván nem fogok, de szeretném hinni, hogy ez a csapat ennél sokkal többet ér!
A Ferencváros női kézilabdacsapata a következő mérkőzését otthon a Kozármislennyel vívja (október 22.), majd a Podravka Vegetához látogat a Bajnokok Ligájában (október 25.).
