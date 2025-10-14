Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kubatov Gábor Magyar Kézilabda Szövetség Ferencváros molinó

„Semmiféle rasszizmust nem tartalmazott” – Kubatov Gábor felvette a kesztyűt, nem várt módon reagált a Fradi-szurkolók botrányos molinójára (VIDEÓ)

2025. október 14. 18:39

A Ferencváros elnöke szerint a kiírás szimplán sportszerűtlen volt.

2025. október 14. 18:39
null

Ahogy arról beszámoltunk, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) hétfőn fegyelmi eljárást indított a szombati Győr–Ferencváros női bajnoki rangadón történtek miatt. Mint ismert, meccs közben az FTC szurkolóinak egy csoportja olyan molinókat mutatott fel, amelyekből a Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!” mondat állt össze. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán reagált a történtekre. 

Ezt is ajánljuk a témában

„A szurkolóink molinója nem volt sportszerű. Sokan kérdezték tőlem, mit gondolok az ETO–Fradi női kézilabda-mérkőzésen a szurkolóink által kifeszített molinóról. Most elmondom: ha előre tudok róla, biztosan megpróbáltam volna lebeszélni őket erről. Nem azért mert rasszista lenne, nem azért mert kirekesztő lenne, hanem egyszerűen sportszerűtlenség. Szóval szögezzük le: 

a szurkolóink molinója sportszerűtlen volt. De semmiféle rasszizmust nem tartalmazott.”

– fogalmazott a klubelnök. „Ha már a Győri ETO ekkora ügyet csinált ebből, nézzük meg a másik oldalt is. Mutatok egy felvételt az ő szurkolóikról” – folytatta Kubatov Gábor. A videóban ekkor a győri drukkerek rigmusát – „Ünnepel az egész város, lesz*pott a, lesz*pott a Ferencváros” – lehetett hallani.

„Azt gondolom, hogy ez sem volt túlzottan sportszerű, különös tekintettel arra, hogy női csapatok versengéséről volt szó. A bejelentést a kézilabda szövetségnél mi is megtettük. Szomorú, hogy ilyenekkel kell foglalkozni. További sportsikereket kívánok mindenkinek!” – zárta mondandóját Kubatov Gábor.  

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kubatov Gábor Facebook-oldala

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2025. október 14. 18:48
Rasszizmust valóban nem tartalmazotta fradista feketék (ultrák) molinós firkálmánya, "csak" gyűlöletet és oltári bunkóságot. Akik a viselkedésükkel - mint mindig - a Fradinak okoztak igazán kárt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!