„Semmiféle rasszizmust nem tartalmazott” – Kubatov Gábor felvette a kesztyűt, nem várt módon reagált a Fradi-szurkolók botrányos molinójára (VIDEÓ)

Győr–Ferencváros: fegyelmi eljárás indult a Fradi-szurkolók botrányos molinója miatt
Reagált a Magyar Kézilabda Szövetség.
A Ferencváros elnöke szerint a kiírás szimplán sportszerűtlen volt.
Ahogy arról beszámoltunk, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) hétfőn fegyelmi eljárást indított a szombati Győr–Ferencváros női bajnoki rangadón történtek miatt. Mint ismert, meccs közben az FTC szurkolóinak egy csoportja olyan molinókat mutatott fel, amelyekből a „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!” mondat állt össze. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán reagált a történtekre.
Ezt is ajánljuk a témában
Reagált a Magyar Kézilabda Szövetség.
„A szurkolóink molinója nem volt sportszerű. Sokan kérdezték tőlem, mit gondolok az ETO–Fradi női kézilabda-mérkőzésen a szurkolóink által kifeszített molinóról. Most elmondom: ha előre tudok róla, biztosan megpróbáltam volna lebeszélni őket erről. Nem azért mert rasszista lenne, nem azért mert kirekesztő lenne, hanem egyszerűen sportszerűtlenség. Szóval szögezzük le:
a szurkolóink molinója sportszerűtlen volt. De semmiféle rasszizmust nem tartalmazott.”
– fogalmazott a klubelnök. „Ha már a Győri ETO ekkora ügyet csinált ebből, nézzük meg a másik oldalt is. Mutatok egy felvételt az ő szurkolóikról” – folytatta Kubatov Gábor. A videóban ekkor a győri drukkerek rigmusát – „Ünnepel az egész város, lesz*pott a, lesz*pott a Ferencváros” – lehetett hallani.
„Azt gondolom, hogy ez sem volt túlzottan sportszerű, különös tekintettel arra, hogy női csapatok versengéséről volt szó. A bejelentést a kézilabda szövetségnél mi is megtettük. Szomorú, hogy ilyenekkel kell foglalkozni. További sportsikereket kívánok mindenkinek!” – zárta mondandóját Kubatov Gábor.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas vihart kavart a Rába-parti rangadó.
Nyitókép: Kubatov Gábor Facebook-oldala