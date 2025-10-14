„Semmiféle rasszizmust nem tartalmazott” – Kubatov Gábor felvette a kesztyűt, nem várt módon reagált a Fradi-szurkolók botrányos molinójára (VIDEÓ)

„A szurkolóink molinója nem volt sportszerű. Sokan kérdezték tőlem, mit gondolok az ETO–Fradi női kézilabda-mérkőzésen a szurkolóink által kifeszített molinóról. Most elmondom: ha előre tudok róla, biztosan megpróbáltam volna lebeszélni őket erről. Nem azért mert rasszista lenne, nem azért mert kirekesztő lenne, hanem egyszerűen sportszerűtlenség. Szóval szögezzük le:

a szurkolóink molinója sportszerűtlen volt. De semmiféle rasszizmust nem tartalmazott.”

– fogalmazott a klubelnök. „Ha már a Győri ETO ekkora ügyet csinált ebből, nézzük meg a másik oldalt is. Mutatok egy felvételt az ő szurkolóikról” – folytatta Kubatov Gábor. A videóban ekkor a győri drukkerek rigmusát – „Ünnepel az egész város, lesz*pott a, lesz*pott a Ferencváros” – lehetett hallani.