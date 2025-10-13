Győr–Ferencváros: fegyelmi eljárás indult a Fradi-szurkolók botrányos molinója miatt

Felháborító lelátói üzenet: mindkét oldalon őrjöngenek a Fradi-szurkolók molinója miatt – a győriek gyalázkodására sincsenek szavak (FOTÓ+VIDEÓ)
Hatalmas vihart kavart a Rába-parti rangadó.
Reagált a Magyar Kézilabda Szövetség.
A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) hétfőn fegyelmi eljárást indított a szombati Győr–Ferencváros női bajnoki rangadón történtek miatt.
Az MKSZ honlapja szerint a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő győriek 32–17-es győzelmével zárult mérkőzésen történteket a versenybírói kiegészítő jelentés alapján az etikai- és fegyelmi bizottság vizsgálja. A meccs közben az FTC szurkolóinak egy csoportja olyan molinókat mutatott fel, amelyekből a
Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!”
mondat állt össze. Az MKSZ elkötelezett a sportszerű játék és a sportág egészének sportszerűsége mellett, és elítél minden ezzel ellentétes esetet és minden más, jogszabályokba és jóerkölcsbe ütköző cselekedetet – áll a szövetség rövid közleményében.
Bővebb tájékoztatást a fegyelmi eljárás lefolytatását követően ígér a Szövetség.
A Győr tizenöt góllal verte a második félidőre teljesen széteső és hitét vesztő fővárosi gárdást.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Facebook