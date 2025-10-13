Ft
fegyelmi eljárás Magyar Kézilabda Szövetség Ferencváros Győri ETO kézilabda

Győr–Ferencváros: fegyelmi eljárás indult a Fradi-szurkolók botrányos molinója miatt

2025. október 13. 13:14

Reagált a Magyar Kézilabda Szövetség.

2025. október 13. 13:14
null

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) hétfőn fegyelmi eljárást indított a szombati Győr–Ferencváros női bajnoki rangadón történtek miatt.

Az MKSZ honlapja szerint a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő győriek 32–17-es győzelmével zárult mérkőzésen történteket a versenybírói kiegészítő jelentés alapján az etikai- és fegyelmi bizottság vizsgálja. A meccs közben az FTC szurkolóinak egy csoportja olyan molinókat mutatott fel, amelyekből a 

Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!”

mondat állt össze. Az MKSZ elkötelezett a sportszerű játék és a sportág egészének sportszerűsége mellett, és elítél minden ezzel ellentétes esetet és minden más, jogszabályokba és jóerkölcsbe ütköző cselekedetet – áll a szövetség rövid közleményében.

Bővebb tájékoztatást a fegyelmi eljárás lefolytatását követően ígér a Szövetség. 

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Facebook

bagoly-29
2025. október 13. 16:11
Amúgy Óváron az volt a baja a győrieknek, hogy Sako-t meg Paulát a bőrszínéért szidta a közönség, most viszont világosan ki lett írva, hogy nincs különbség téve a fehér s fekete játékosok közt, kortól és nemtől is függetlenül! MI a probléma, miért kellene szeretni a győrieket? Ők szeretik a ferencvárosiakat?
Válasz erre
0
1
bagoly-29
2025. október 13. 15:53
Nos, én utálom a szenvelgő, farizeuskodó széplelkeket! Baj?
Válasz erre
0
0
ZZoltan
2025. október 13. 15:43
És ki engedte bevinni ezt nekik oda? Ez megint a kommunista maffiózó Csányi provokációja, hogy tovább b@sztathassa a szurkolói csoportokat. Vsányi irtotta ki a nemzeti ultrákat. Csányi tiltotta be a Nagy-Magyarország logót. Semmit nem lehet bevinni a magyar meccsekre. Majd pont egy ilyen transzparenst... Takarodj már te ordas tolvaj Csányi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
Stego
2025. október 13. 14:39
Ahogy látom, nők is tartották ez a mocskos magyargyűlölő molinót.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!