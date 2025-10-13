Győr–Ferencváros: fegyelmi eljárás indult a Fradi-szurkolók botrányos molinója miatt

Az MKSZ honlapja szerint a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő győriek 32–17-es győzelmével zárult mérkőzésen történteket a versenybírói kiegészítő jelentés alapján az etikai- és fegyelmi bizottság vizsgálja. A meccs közben az FTC szurkolóinak egy csoportja olyan molinókat mutatott fel, amelyekből a

Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!”

mondat állt össze. Az MKSZ elkötelezett a sportszerű játék és a sportág egészének sportszerűsége mellett, és elítél minden ezzel ellentétes esetet és minden más, jogszabályokba és jóerkölcsbe ütköző cselekedetet – áll a szövetség rövid közleményében.