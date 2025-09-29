Mindent tisztáztak Kaszás Nikolett ügyében

A keresést a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai, polgárőrök, valamint civil önkéntesek segítették.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szombaton közösségi oldalán arról írt, hogy addig 184 kilométer hosszú túraútvonalat és annak közvetlen környezetét vizsgálták át.

„A vasárnapra kijelölt terület a legutolsó ismert tartózkodási hely köré összpontosul” – írták.

„Bűncselekmény gyanúja nem merült fel”

Később a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat így fogalmazott a Facebook-oldalán: „Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, jelenleg még nem tudni pontosan, mi okozta a nő halálát, a pontos okok és körülmények felderítése pedig akár napokat is igénybe vehet.