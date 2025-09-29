Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
túra Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat Kaszás Nikolett rendőrség Magyarország Pilis gyász halál keresés

Mindent tisztáztak Kaszás Nikolett ügyében

2025. szeptember 29. 10:15

A keresést a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai, polgárőrök, valamint civil önkéntesek segítették.

2025. szeptember 29. 10:15
null

Vasárnap délelőtt megtalálták a szeptember 7-én eltűnt túrázó holttestét a Pilisben – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán.

A tájékoztatás szerint egyelőre nem adnak bővebb információt az ügy körülményeiről.

Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult Budapestről a Pilisbe túrázni, azóta nem adott életjelet magáról.

A huszonhét éves nő felkutatására szeptember 28-ra nagyszabású akció szerveződött, így vasárnap mintegy ötszázan érkeztek Pilisszentlászlóra, hogy részt vegyenek a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság által koordinált kutatásban.

Az érintett területet szektorokra osztva kezdték meg átvizsgálni.

A keresést a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai, polgárőrök, valamint civil önkéntesek segítették.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szombaton közösségi oldalán arról írt, hogy addig 184 kilométer hosszú túraútvonalat és annak közvetlen környezetét vizsgálták át.

„A vasárnapra kijelölt terület a legutolsó ismert tartózkodási hely köré összpontosul” – írták.

„Bűncselekmény gyanúja nem merült fel”

Később a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat így fogalmazott a Facebook-oldalán: „Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, jelenleg még nem tudni pontosan, mi okozta a nő halálát, a pontos okok és körülmények felderítése pedig akár napokat is igénybe vehet.

»Az eddigi vizsgálati eredményeink alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel,

így most már közigazgatási eljárás keretében fogjuk a további körülményeket vizsgálni.«”

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

Loopus
2025. szeptember 29. 10:47
SMS vs. "üzenet" A tegnapi Mandiner-cikkben a második üzenetre vonatkozó fogalmazás pontos volt: "Ezután viszont rejtélyes dolog történt: hajnali kettőkor újabb üzenet érkezett a barátjához, amiben a nő jó éjszakát kívánt, ám ezt már nem mobiltelefonról, hanem asztali gépről küldték." Tehát "üzenet", nem SMS! (Azaz: lehetett egy rövid mail is, vagy FB bejegyzés is, meg sokféle egyéb is. Az már más kérdés, hogy nagyon sokan az elektronikus üzenet kapcsán automatikusan, de helytelenül SMS-re asszociálnak.
cutcopy
2025. szeptember 29. 10:35
"Mindent tisztáztak Kaszás Nikolett ügyében...nem tudni pontosan, mi okozta a nő halálát" Teljesen tisztán nem tudni..
fintaj-2
2025. szeptember 29. 10:29
Érdekes lenne kideríteni, hogy ki és miért terjesztette el azt, hogy éjszaka PC-ről még üzenetet küldött prágai barátjának, ugyanis ez az álinformáció azt eredményezhette, hogy nem kezdték el azonnal keresni a túra útvonalán. Ki az a titokzatos prágai barát, akitől a minden rendben információ származik, részt vett-e a keresésben, van-e felelőssége a történtekben?
Sróf
•••
2025. szeptember 29. 10:26 Szerkesztve
Az összes sajtómunkás (és a rendőrség is) menjen a búspicsába. Korábban arról tájékoztattak, hogy hazaindult és sms-ezett a párjának, aztán még egy sms-t írt, amit viszont már egy asztali gépről küldtek el, és ezek után közlik, hogy az eddigiek alapján idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja nem merült fel. Hát akkor a jó kurva anyátokat. Úgy látszik, ez nemzetközi trend, tök ugyanez ment a Huszti-ikrekkel is (csak skót sajtómunkásokkal és skót rendőrséggel).
