09. 28.
vasárnap
Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett tragédiája ügyében

2025. szeptember 28. 16:33

A fiatal lány három hete tűnt el a Pilisben, holttestét kutyás mentőcsapat találta meg az Öreg Pap Hegy lábánál. Egyelőre még vizsgálják, pontosan mi okozhatta a halálát.

2025. szeptember 28. 16:33
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, megtalálták a Pilisben három hete eltűnt Kaszás Nikolett holttestét az Öreg-Pap-hegy lábánál, a zöld turistajelzés közelében.

Szeptember 28-án, vasárnap reggel nagyjából ötszázan indultak a lány keresésére, hogy segítsenek a hatóságoknak. Egy keresésben részt vevő civiltől kapott információk szerint az eltűnt lányt nagyjából a térképen jelzett területen találta meg egy kutyás keresőcsapat.

Még nem tudni, mi okozta a lány halálát

Az eddigi vizsgálati eredmények alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, 

így most már közigazgatási eljárás keretében vizsgálják majd az ügy körülményeit – válaszolta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Szeretlek Magyarország megkeresésére.

Beluzsárné Belicza Andrea hozzátette, a helyszíni szemle jelenleg is folyamatban van. 

A szóvivő ugyancsak kérdésre válaszolva azt is elmondta, a haláleset további körülményeit szakértők bevonásával fogják vizsgálni a kollégái, ugyanis 

azt még nem lehet tudni, hogy mi okozhatta Kaszás Nikolett halálát, és ez a helyszíni szemléből sem fog kiderülni.

Arról, hogy mikor mondhat többet a rendőrség, azt mondta, remélhetőleg néhány napon belül már lesznek eredmények, és mindenki értesül majd időben az eredményekről – jegyezte meg Beluzsárné Belicza Andrea.

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt is elbúcsúzott tőle

Rengetegen búcsúzkodnak Kaszás Nikolettől a közösségi médiában. Kiderült, hogy a fiatal lány a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistájaként (ők passzivistának nevezik) is tevékenykedett, ők is elbúcsúztak tőle.

Köszönünk mindent, Niki!”

– írták Facebook-oldalukon.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Három hete veszett nyoma

Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el túrázni a Pilisbe, azonban később nem találta a családja, és a munkahelyén sem jelent meg. A huszonhét éves lányt a rendőrség eltűntként kereste és gyanús körülmények után kutattak.

Nyitókép: Facebook

elfújta az ellenszél
2025. szeptember 28. 17:35
Ha Kutyapártos volt, akkor a vaddisznók lehettek. Megtudták hogy a Füveskovács a fajtársaik kiirtására készül a budai hegyvidéken, és akcióba léptek. A Kutyapárt ezzel Szent Imre és Zrínyi nyomdokaiba lépett az áldozatiság tekintetében.
kir2vik
2025. szeptember 28. 17:03
Ha jól emlékszem, szó van két üzenetről, a második éjjel 2-kor ment egy számítógépről a Niki vőlegényének, jó éjszakát kívánt. Van még egy Huszti ikrek rejtély?
survivor
2025. szeptember 28. 17:00
Egy terepfutó tán csak nem drogozik.... Válogathatott a pasikban, előtte volt az élet. 😭😭
Katcsi
2025. szeptember 28. 17:00
Őszinte részvétem, a családnak vigasztalàst kívánok.
