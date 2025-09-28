Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett tragédiája ügyében

Megtalálták a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét
Vasárnap ötszázan indultak a hetekkel ezelőtt eltűnt túrázó keresésére. Egyelőre nem tudni, mi vezetett Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnéséhez.
A fiatal lány három hete tűnt el a Pilisben, holttestét kutyás mentőcsapat találta meg az Öreg Pap Hegy lábánál. Egyelőre még vizsgálják, pontosan mi okozhatta a halálát.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, megtalálták a Pilisben három hete eltűnt Kaszás Nikolett holttestét az Öreg-Pap-hegy lábánál, a zöld turistajelzés közelében.
Szeptember 28-án, vasárnap reggel nagyjából ötszázan indultak a lány keresésére, hogy segítsenek a hatóságoknak. Egy keresésben részt vevő civiltől kapott információk szerint az eltűnt lányt nagyjából a térképen jelzett területen találta meg egy kutyás keresőcsapat.
Az eddigi vizsgálati eredmények alapján az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel,
így most már közigazgatási eljárás keretében vizsgálják majd az ügy körülményeit – válaszolta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Szeretlek Magyarország megkeresésére.
Beluzsárné Belicza Andrea hozzátette, a helyszíni szemle jelenleg is folyamatban van.
A szóvivő ugyancsak kérdésre válaszolva azt is elmondta, a haláleset további körülményeit szakértők bevonásával fogják vizsgálni a kollégái, ugyanis
azt még nem lehet tudni, hogy mi okozhatta Kaszás Nikolett halálát, és ez a helyszíni szemléből sem fog kiderülni.
Arról, hogy mikor mondhat többet a rendőrség, azt mondta, remélhetőleg néhány napon belül már lesznek eredmények, és mindenki értesül majd időben az eredményekről – jegyezte meg Beluzsárné Belicza Andrea.
A fiatal nő holttestét a Pilisben, az Öreg-Pap-hegy lábánál találták meg.
Rengetegen búcsúzkodnak Kaszás Nikolettől a közösségi médiában. Kiderült, hogy a fiatal lány a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistájaként (ők passzivistának nevezik) is tevékenykedett, ők is elbúcsúztak tőle.
Köszönünk mindent, Niki!”
– írták Facebook-oldalukon.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el túrázni a Pilisbe, azonban később nem találta a családja, és a munkahelyén sem jelent meg. A huszonhét éves lányt a rendőrség eltűntként kereste és gyanús körülmények után kutattak.
Nyitókép: Facebook