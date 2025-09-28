Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett tragédiája ügyében

így most már közigazgatási eljárás keretében vizsgálják majd az ügy körülményeit – válaszolta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Szeretlek Magyarország megkeresésére.

Beluzsárné Belicza Andrea hozzátette, a helyszíni szemle jelenleg is folyamatban van.

A szóvivő ugyancsak kérdésre válaszolva azt is elmondta, a haláleset további körülményeit szakértők bevonásával fogják vizsgálni a kollégái, ugyanis

azt még nem lehet tudni, hogy mi okozhatta Kaszás Nikolett halálát, és ez a helyszíni szemléből sem fog kiderülni.

Arról, hogy mikor mondhat többet a rendőrség, azt mondta, remélhetőleg néhány napon belül már lesznek eredmények, és mindenki értesül majd időben az eredményekről – jegyezte meg Beluzsárné Belicza Andrea.