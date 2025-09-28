Nincs magyarázat a titokzatos üzenetre, amit Kaszás Nikolett küldött az eltűnése éjszakáján

Az eddigi nyomozás kiderítette, hogy Nikolett a túra végeztével még írt a Prágában lévő barátjának egy üzenetet, miszerint minden jól sikerült, és indul haza – ekkor tudták utoljára bemérni a mobiltelefonját. Ezután viszont rejtélyes dolog történt: hajnali kettőkor újabb üzenet érkezett a barátjához, amiben a nő jó éjszakát kívánt,

ám ezt már nem mobiltelefonról, hanem asztali gépről küldték.

Az ez idáig eltűntként kezelt Kaszás Nikolettet vasárnap több száz önkéntes kereste élőláncba szerveződve. Kutyás kutatómentők találtak rá az utolsó róla készült fotón viselt ruhájában, majd a rendőrség által lezárt helyszínen megkezdődött a hivatalos szemle.