Nincs magyarázat a titokzatos üzenetre, amit Kaszás Nikolett küldött az eltűnése éjszakáján

Megtalálták a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét
Vasárnap ötszázan indultak a hetekkel ezelőtt eltűnt túrázó keresésére. Egyelőre nem tudni, mi vezetett Kaszás Nikolett rejtélyes eltűnéséhez.
A fiatal nő holttestét a Pilisben, az Öreg-Pap-hegy lábánál találták meg.
Mint ahogyan beszámoltunk róla, egy, a túraútvonalhoz közeli dombos-bokros területen kutyás kutatómentők találták rá annak a fiatal nőnek a holttestére, aki néhány hete tűnt el Pilisben. A 27 éves Kaszás Nikolett szeptember 7-én egyedül indult el budapesti albérletéből kirándulni, két nappal később a munkahelye értesítette a családját az eltűnéséről, mert aggódtak a szokatlan és bejelentetlen távolléte miatt.
Az eddigi nyomozás kiderítette, hogy Nikolett a túra végeztével még írt a Prágában lévő barátjának egy üzenetet, miszerint minden jól sikerült, és indul haza – ekkor tudták utoljára bemérni a mobiltelefonját. Ezután viszont rejtélyes dolog történt: hajnali kettőkor újabb üzenet érkezett a barátjához, amiben a nő jó éjszakát kívánt,
ám ezt már nem mobiltelefonról, hanem asztali gépről küldték.
Az ez idáig eltűntként kezelt Kaszás Nikolettet vasárnap több száz önkéntes kereste élőláncba szerveződve. Kutyás kutatómentők találtak rá az utolsó róla készült fotón viselt ruhájában, majd a rendőrség által lezárt helyszínen megkezdődött a hivatalos szemle.
Nyitókép: Az utolsó felvétel Kaszás Nikolettről (Forrás: Police)