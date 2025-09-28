Ft
Kaszás Nikolett Pilis üzenet

Nincs magyarázat a titokzatos üzenetre, amit Kaszás Nikolett küldött az eltűnése éjszakáján

2025. szeptember 28. 14:43

A fiatal nő holttestét a Pilisben, az Öreg-Pap-hegy lábánál találták meg.

2025. szeptember 28. 14:43
null

Mint ahogyan beszámoltunk róla, egy, a túraútvonalhoz közeli dombos-bokros területen kutyás kutatómentők találták rá annak a fiatal nőnek a holttestére, aki néhány hete tűnt el Pilisben. A 27 éves Kaszás Nikolett szeptember 7-én egyedül indult el budapesti albérletéből kirándulni, két nappal később a munkahelye értesítette a családját az eltűnéséről, mert aggódtak a szokatlan és bejelentetlen távolléte miatt.

Az eddigi nyomozás kiderítette, hogy Nikolett a túra végeztével még írt a Prágában lévő barátjának egy üzenetet, miszerint minden jól sikerült, és indul haza – ekkor tudták utoljára bemérni a mobiltelefonját. Ezután viszont rejtélyes dolog történt: hajnali kettőkor újabb üzenet érkezett a barátjához, amiben a nő jó éjszakát kívánt, 

ám ezt már nem mobiltelefonról, hanem asztali gépről küldték.

Az ez idáig eltűntként kezelt Kaszás Nikolettet vasárnap több száz önkéntes kereste élőláncba szerveződve. Kutyás kutatómentők találtak rá az utolsó róla készült fotón viselt ruhájában, majd a rendőrség által lezárt helyszínen megkezdődött a hivatalos szemle.

Nyitókép: Az utolsó felvétel Kaszás Nikolettről (Forrás: Police)

Összesen 3 komment

fintaj-2
2025. szeptember 28. 15:11
Kár, kár, nagy kár!!! Prágában élő állítólagos barát, akinek írt, nem beszélt vele, vajon hol volt Ő abban az időben? Az üzenetek mintha azt igazolnák, hogy a barát a túrán nem lehet volna jelen.
Válasz erre
0
0
letsgobrandon-2
2025. szeptember 28. 14:57
ez ...azért fura...ha igaz
Válasz erre
1
0
survivor
2025. szeptember 28. 14:55
Ennyi Szépség halott....❤️😱😭
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!