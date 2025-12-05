Nem hisz a szemének, mit vett fel ez a román térfigyelő kamera (VIDEÓ)

Döbbenetes felvételt rögzített egy térfigyelő kamera a romániai Nagyváradon, egy forgalmas kereszteződésben, ahol egy autó gyakorlatilag rakétaként repült át egy körforgalmon.

A felvételen jól látható, hogy az autó nagy sebességgel, szinte fékezés nélkül érkezik a körforgalomhoz, így az ütközés pillanatában a lendület szó szerint kilövi a járművet az út szintje fölé. A kocsi a levegőben repül át a kereszteződés fölött, miközben alatta két másik autó áll a piros lámpánál, amelyek hajszálon múlt, hogy nem ütköztek vele.