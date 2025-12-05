Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
oradea autó román kamera körforgalom

Nem hisz a szemének, mit vett fel ez a román térfigyelő kamera (VIDEÓ)

2025. december 05. 19:28

Egy romániai autós minden eddiginél látványosabb módon szegte meg a sebességhatárokat.

2025. december 05. 19:28
null

Döbbenetes felvételt rögzített egy térfigyelő kamera a romániai Nagyváradon, egy forgalmas kereszteződésben, ahol egy autó gyakorlatilag rakétaként repült át egy körforgalmon.

A felvételen jól látható, hogy az autó nagy sebességgel, szinte fékezés nélkül érkezik a körforgalomhoz, így az ütközés pillanatában a lendület szó szerint kilövi a járművet az út szintje fölé. A kocsi a levegőben repül át a kereszteződés fölött, miközben alatta két másik autó áll a piros lámpánál, amelyek hajszálon múlt, hogy nem ütköztek vele.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron
@digi24.ro Imagini incredibile surprinse de o cameră de supraveghere într-o intersecție din Oradea. Un șofer a zburat ca o rachetă peste un sens giratoriu din oraș. În imagini se vede cum mașina se îndreaptă cu viteză foarte mare spre intersecție, se lovește de sensul giratoriu și pur și simplu zboară peste intersecție și peste două mașini oprite la stop. #digi24 #stiriledigi24 #oradea ♬ original sound - Digi24.ro

Nyitókép forrása: A digi24.ro TikTok-oldala 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bicsike
2025. december 05. 21:08
Az Putyin volt egy modern, mosógép chipes, gyalásóval hegesztett, katonai drónnal, személyesen.
Válasz erre
0
0
zsanett-kúnrum
2025. december 05. 20:37
A románok nem bírnak himarssal, pedig már privatizálták is.
Válasz erre
1
0
Takagi
2025. december 05. 20:19
Bezzeg Románia, ott ilyen a repülőrajt.
Válasz erre
3
0
szilvarozsa
2025. december 05. 20:07
Alacsonyan szállnak a rományok. Eső lesz.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!