Orbán Viktorhoz megérkezett a Mikulás – nem is akármivel lepte meg (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára töltött fel egy videót, amelyben bemutatta azokat az aláírásával ellátott pulóvereket, amelyeket jótékonysági céllal fognak majd értékesíteni.

„Limitált, piros, aláírt” – ezzel a felütéssel kezdte a bejegyzését a miniszterelnök, hozzátéve, hogy „hozzájuk már megérkezett a Mikulás”. A DPK szombati kecskeméti rendezvényén már kaphatóak lesznek a piros firkás pulóverek, ráadásul dedikálva.