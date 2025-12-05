Ft
12. 05.
péntek
Orbán Viktorhoz megérkezett a Mikulás – nem is akármivel lepte meg (VIDEÓ)

2025. december 05. 19:06

Rendhagyó bejegyzéssel jelentkezett a miniszterelnök.

2025. december 05. 19:06
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára töltött fel egy videót, amelyben bemutatta azokat az aláírásával ellátott pulóvereket, amelyeket jótékonysági céllal fognak majd értékesíteni.

„Limitált, piros, aláírt” – ezzel a felütéssel kezdte a bejegyzését a miniszterelnök, hozzátéve, hogy „hozzájuk már megérkezett a Mikulás”. A DPK szombati kecskeméti rendezvényén már kaphatóak lesznek a piros firkás pulóverek, ráadásul dedikálva.

A befolyt összeg most is a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a „Jónak lenni jó!” kampány keretében.

Nyitókép: Facebook

nuevoreynuevaley
2025. december 05. 20:33
sittrol jott a foto ?
gullwing
2025. december 05. 19:55
Elnök Úr!
aknaib
2025. december 05. 19:15
Óriási fazon ez a Elnök, Miniszterelnök Úr🇭🇺
