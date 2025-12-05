„Csak jobban felhergeltetek” – működik a Facebook-cenzúra, letiltották Lentulai Krisztián oldalát

Lapunk munkatársának, Lentulai Krisztiánnak a Facebook letiltotta a közösségi oldalát. Az esetről Deák Dániel írt a saját oldalán egy bejegyzést.

„Közeledik a választás, kezdődik a jobboldal cenzúrázása” – írta Deák Dániel. Az elemző bejegyzésében felhívta a követőit, hogy kövessék be Lentulai Krisztián új oldalát. A letiltás kapcsán lapunk munkatársa is megszólalt, hangsúlyozva, hogy azzal, hogy „kinyírták őt a tiszás droidok”, Dávid Dórával az élen, csak jobban felhergelteték őt.