„Csak jobban felhergeltetek” – működik a Facebook-cenzúra, letiltották Lentulai Krisztián oldalát

Erősen apad: már rég nincs semmi stratégia Magyar Péternél, helyette kapkodva kommunikál
„A választók memóriájába beégett a 2010 előtti időszak, így a többség nem dől be még egyszer ugyanannak a hazugságnak” – hangsúlyozta Deák Dániel.
Az eset kapcsán Deák Dániel is megszólalt.
Lapunk munkatársának, Lentulai Krisztiánnak a Facebook letiltotta a közösségi oldalát. Az esetről Deák Dániel írt a saját oldalán egy bejegyzést.
„Közeledik a választás, kezdődik a jobboldal cenzúrázása” – írta Deák Dániel. Az elemző bejegyzésében felhívta a követőit, hogy kövessék be Lentulai Krisztián új oldalát. A letiltás kapcsán lapunk munkatársa is megszólalt, hangsúlyozva, hogy azzal, hogy „kinyírták őt a tiszás droidok”, Dávid Dórával az élen, csak jobban felhergelteték őt.
Áprilisban taka lesz, szeretetországosok!
– tette hozzá Lentulai Krisztián.
Munkatársunk új Facebook-oldala ITT érhető el.
