„Csak jobban felhergeltetek” – működik a Facebook-cenzúra, letiltották Lentulai Krisztián oldalát

2025. december 05. 17:59

Az eset kapcsán Deák Dániel is megszólalt.

2025. december 05. 17:59
null

Lapunk munkatársának, Lentulai Krisztiánnak a Facebook letiltotta a közösségi oldalát. Az esetről Deák Dániel írt a saját oldalán egy bejegyzést.

„Közeledik a választás, kezdődik a jobboldal cenzúrázása” – írta Deák Dániel. Az elemző bejegyzésében felhívta a követőit, hogy kövessék be Lentulai Krisztián új oldalát. A letiltás kapcsán lapunk munkatársa is megszólalt, hangsúlyozva, hogy azzal, hogy „kinyírták őt a tiszás droidok”, Dávid Dórával az élen, csak jobban felhergelteték őt.

Áprilisban taka lesz, szeretetországosok!

– tette hozzá Lentulai Krisztián.

Munkatársunk új Facebook-oldala ITT érhető el.

Nyitókép forrása: Deák Dániel Facebook-oldala

 

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gaz_pacho
2025. december 05. 18:14
6 hozzászólásomból 3-at töröl a Mandi...... Ez nem cenzúra ??
Válasz erre
3
0
Obsitos Technikus
2025. december 05. 18:10
Mit gondoltok a tegnapi fél napos mandiner bejelentkezés-szünet mi volt gyermekeim?
Válasz erre
5
1
tetx
2025. december 05. 18:08
ez a “taka lesz” ez olyan fegyőrősen hangzott, a mandiner színvonala idén a béka segge alá csúszott amúgy is. Minek tovább fokozni?
Válasz erre
4
1
akitiosz
2025. december 05. 18:01
Helyes Ez jár ezeknek a propagandistáknak. Nincsen szétcseszniük a facebookot.
Válasz erre
2
10
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!