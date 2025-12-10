Elemző: Már Orbán Viktor ellenfelei sem tudják tagadni a miniszterelnök sikerét (VIDEÓ)

Orbán Viktor, „a fejfájás” – szinte fájt a Politicónak, de elképesztő társaságba válogatta be a magyar kormányfőt
Donald Tuskot és Magyar Pétert tavaly még nagy ígéretként tartották számon, idén egyikük sem szerepel a Politico 28-as listáján.
Az magyar kormányfő az egyik legbefolyásosabb politikus Európában.
Már a magyar miniszterelnök ellenfelei sem tudják letagadni Orbán Viktor sikerét – mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője legújabb Facebook-videójában.
Amint arról a Mandiner is beszámolt, a Politico kedden tette közzé Európa legbefolyásosabb politikusainak rangsorát. A 28 fős listán az első helyen Donald Trump áll, Orbán Viktor a 12. helyen szerepel, megelőzve olyan nagy országok vezetőit, mint Franciaország vagy éppen Lengyelország elnöke.
Az is árulkodó, hogy Donald Tuskot és Magyar Pétert tavaly még nagy ígéretként tartották számon, idén azonban egyikük sem szerepel a Politico listáján.
Az elemző szerint az, hogy az Orbán Viktort kifejezetten nem kedvelő, globalista lap ilyen előkelő helyre sorolja őt, egyértelműen jelzi: már ők sem tudják sem tudják letagadni, hogy a magyar kormányfő jelenleg az egyik legbefolyásosabb politikus a kontinensen.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
