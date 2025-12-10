Elemző: Már Orbán Viktor ellenfelei sem tudják tagadni a miniszterelnök sikerét (VIDEÓ)

Az is árulkodó, hogy Donald Tuskot és Magyar Pétert tavaly még nagy ígéretként tartották számon, idén azonban egyikük sem szerepel a Politico listáján.

Az elemző szerint az, hogy az Orbán Viktort kifejezetten nem kedvelő, globalista lap ilyen előkelő helyre sorolja őt, egyértelműen jelzi: már ők sem tudják sem tudják letagadni, hogy a magyar kormányfő jelenleg az egyik legbefolyásosabb politikus a kontinensen.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala