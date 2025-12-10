Ft
XXI Század Intézet Magyar Péter Politico Donald Trump Orbán Viktor Deák Dániel

Elemző: Már Orbán Viktor ellenfelei sem tudják tagadni a miniszterelnök sikerét (VIDEÓ)

2025. december 10. 12:57

Az magyar kormányfő az egyik legbefolyásosabb politikus Európában.

2025. december 10. 12:57
null

Már a magyar miniszterelnök ellenfelei sem tudják letagadni Orbán Viktor sikerét – mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője legújabb Facebook-videójában.

Amint arról a Mandiner is beszámolt, a Politico kedden tette közzé Európa legbefolyásosabb politikusainak rangsorát. A 28 fős listán az első helyen Donald Trump áll, Orbán Viktor a 12. helyen szerepel, megelőzve olyan nagy országok vezetőit, mint Franciaország vagy éppen Lengyelország elnöke.

Az is árulkodó, hogy Donald Tuskot és Magyar Pétert tavaly még nagy ígéretként tartották számon, idén azonban egyikük sem szerepel a Politico listáján.

Az elemző szerint az, hogy az Orbán Viktort kifejezetten nem kedvelő, globalista lap ilyen előkelő helyre sorolja őt, egyértelműen jelzi: már ők sem tudják sem tudják letagadni, hogy a magyar kormányfő jelenleg az egyik legbefolyásosabb politikus a kontinensen.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

bannedop03-2
2025. december 10. 13:56
Mindeközben: 1. "No, I didn't promise him (Orban), but he certainly asked for it," Trump told Politico when he was asked about the possible financial shield for Hungary. (Reuters) 2. US President Donald Trump said he has not pledged up to $20 billion in financial support to Hungary, contradicting earlier remarks by Hungarian Prime Minister Viktor Orbán. "No, I didn't promise him, but he certainly asked for it," Trump told news outlet Politico in an interview published on Tuesday. (Yahoo News) 3. According to US President Donald Trump, he has not yet promised Hungary funding of up to 20 billion US dollars (almost 17.2 billion euros). "No, I haven't promised him that, but he has certainly asked for it," he said in an interview with the news portal Politico. (buewin.ch)
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. december 10. 13:48
Mert Orban magyar allamférfi!
Válasz erre
2
0
nyolcadikutasagyozo
2025. december 10. 13:28
Elemző: Már Orbán Viktor ellenfelei sem tudják tagadni a miniszterelnök sikerét" Áhh hogy tudnák ,már annyira sikeres ha meglátják az euban lehányják.😆😆🤦‍♂️🤦‍♂️👍👍 ANNYIRA SIKERES,BRUHAHA😆😆😆🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
4
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. december 10. 13:00
a politico létrehozhatná az örök ígéret kategóriát, amit négy évente mindig megkaphatna az aktuális messiás
Válasz erre
4
0
