Az elemző tiszta vizet öntött a pohárba: itt a válasz arra, hogy Orbán Viktor megállapodott-e Trumppal

Brüsszel politikai céljaitól és a forint elleni támadásoktól is megóv az amerikai védőpajzs
Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brotherre!
Deák Dániel szerint nincs miről vitatkozni.
Továbbra is zajlik a találgatás az amerikai–magyar pénzügyi védőpajzs ügyében, ám Deák Dániel elemző Facebook-bejegyzése szerint nincs miről vitatkozni: Orbán Viktor és Donald Trump november 7-én valóban megállapodtak egy olyan mechanizmus létrehozásáról, amely spekulációs támadás esetén védi Magyarországot.
Deák kiemeli: a két vezető között létrejött politikai megállapodás tény. A részleteket – ahogy az ilyen nemzetközi pénzügyi konstrukcióknál szokás – szakértői szinten dolgozzák ki a következő hetekben. A Fehér Házban természetesen nem többórás technikai egyeztetések zajlottak, hanem a fő irányok rögzítése.
A brüsszeli Politico Trumpot egy 20 milliárd dolláros támogatásról kérdezte – olyan összegről, amelyről valójában soha nem volt szó. Nem meglepő, hogy az amerikai elnök erre azt felelte: ilyen megállapodás nincs. Deák szerint ez a zavarkeltés tudatos kommunikációs technika, amelynek célja, hogy kételyt ébresszen az amerikai és a magyar vezető közötti együttműködésben.
Az elemző úgy látja: a „globalista sajtó” aktívan próbálja gyengíteni a két vezető kapcsolatát, ám ez a törekvés kudarcra van ítélve. A magyar fél továbbra is elkötelezett a megállapodás mellett, és a pénzügyi védőmechanizmus kidolgozása zajlik.
