Az elemző tiszta vizet öntött a pohárba: itt a válasz arra, hogy Orbán Viktor megállapodott-e Trumppal

Továbbra is zajlik a találgatás az amerikai–magyar pénzügyi védőpajzs ügyében, ám Deák Dániel elemző Facebook-bejegyzése szerint nincs miről vitatkozni: Orbán Viktor és Donald Trump november 7-én valóban megállapodtak egy olyan mechanizmus létrehozásáról, amely spekulációs támadás esetén védi Magyarországot.

„A rövid válasz: igen!”

Deák kiemeli: a két vezető között létrejött politikai megállapodás tény. A részleteket – ahogy az ilyen nemzetközi pénzügyi konstrukcióknál szokás – szakértői szinten dolgozzák ki a következő hetekben. A Fehér Házban természetesen nem többórás technikai egyeztetések zajlottak, hanem a fő irányok rögzítése.