12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Donald Trump Orbán Viktor Deák Dániel

Az elemző tiszta vizet öntött a pohárba: itt a válasz arra, hogy Orbán Viktor megállapodott-e Trumppal

2025. december 09. 21:27

Deák Dániel szerint nincs miről vitatkozni.

2025. december 09. 21:27
null

Továbbra is zajlik a találgatás az amerikai–magyar pénzügyi védőpajzs ügyében, ám Deák Dániel elemző Facebook-bejegyzése szerint nincs miről vitatkozni: Orbán Viktor és Donald Trump november 7-én valóban megállapodtak egy olyan mechanizmus létrehozásáról, amely spekulációs támadás esetén védi Magyarországot.

„A rövid válasz: igen!”

Deák kiemeli: a két vezető között létrejött politikai megállapodás tény. A részleteket – ahogy az ilyen nemzetközi pénzügyi konstrukcióknál szokás – szakértői szinten dolgozzák ki a következő hetekben. A Fehér Házban természetesen nem többórás technikai egyeztetések zajlottak, hanem a fő irányok rögzítése.

Ezt is ajánljuk a témában

Politico: félreértésből kreált botrány

A brüsszeli Politico Trumpot egy 20 milliárd dolláros támogatásról kérdezte – olyan összegről, amelyről valójában soha nem volt szó. Nem meglepő, hogy az amerikai elnök erre azt felelte: ilyen megállapodás nincs. Deák szerint ez a zavarkeltés tudatos kommunikációs technika, amelynek célja, hogy kételyt ébresszen az amerikai és a magyar vezető közötti együttműködésben.

Az elemző úgy látja: a „globalista sajtó” aktívan próbálja gyengíteni a két vezető kapcsolatát, ám ez a törekvés kudarcra van ítélve. A magyar fél továbbra is elkötelezett a megállapodás mellett, és a pénzügyi védőmechanizmus kidolgozása zajlik.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galerida
2025. december 09. 22:04
Az is elgondolkodtató, hogy azóta nem érte spekulációs támadás a Forintot! Sorosék tudják, hogy nagyot buknának rajta, ha mégis van védőpajzs, Trumpék meg kaszálhatnának!
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. december 09. 21:59
Z. "csalodtamafideszben 2025. december 09. 21:40 A balfaszbrigád maga büszkélkedett el azzal, hogy a baseball satyira kapták a szignót, nem a szerződésre. Egy pacsi volt még Tramplival, lejattoltak, mielőtt kibaszta őket Disneylandből. Ezt nevezik védőpajzsnak. " Válasz erre 👆 Ízisz csalodtamafideszben 2025. december 09. 21:56 Z. Nem, ez nem védőpajzs!!! A vám alóli szankciók eredménye, hogy most sem fizetsz négyszeres árat a gázért!!! Majd szólj, ha te ezt nem veszed igénybe és inkább perkálod a megemelt összeget kutya!!! Védőpajzsot nem kellett idáig igénybe venni!!! De ha szükség lenne rá, adott a lehetőség!!! Szóval becsukhatod a mocskos szektás pofádat!!! 💯🤮🤬❗
Válasz erre
0
1
Vata Aripeit
2025. december 09. 21:55
Mi itt élünk egy jó országban. Ezt el lehet baszni. Nekem nem lesz ez gond, mert lexarom. DE. Kedves te kedves idióta tisza szavazó GONDOLKODJ !!!!
Válasz erre
0
1
Treeoflife
2025. december 09. 21:45
csalodtamafideszben 2025. december 09. 21:40 "A balfaszbrigád maga büszkélkedett el azzal, hogy a baseball satyira kapták a szignót ... " Nagy a nyomás rajtatok, tele már a gatya? Nincs más, amin rugózhattok? Pedig lenne ... a messiásotok előtt térdrugózás ... mielőtt felnyaljátok.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!