Európa autó BYD Magyarország Európai Unió

Döntött a kínai óriáscég: elképesztően kedvező helyzetbe került Magyarország

2025. december 09. 11:33

„Magyarország szerepe tovább erősödik majd” – mondta a BYD Europe regionális ügyvezető igazgatója.

2025. december 09. 11:33
null

A BYD, az új energiával hajtott járművek (NEV) világelső gyártója újabb mérföldkőhöz ért a magyarországi hálózatfejlesztésében: 2025. december 5-én két új BYD márkakereskedés nyitotta meg kapuit, amelyeket Budapesten a Pappas Auto, Székesfehérváron pedig az Autócentrum Szabó üzemeltet – derült ki a cég sajtóközleményéből.

Az új helyszínek tovább erősítik a márka országos kiskereskedelmi és szervizhálózatát, és még közelebb hozzák a legújabb tisztán elektromos és Super DM plug-in hibrid BYD modelleket az ügyfelekhez.

A fővárosban jelenleg négy bemutatóterem és szervizpont, valamint egy pop-up értékesítési pont várja az érdeklődőket.

Vidéken a BYD márkakereskedések és szervizek Pécsett, Szegeden és Székesfehérváron érhetők el, míg – a végleges szalonok megnyitásáig – értékesítési pontok működnek Debrecenben, Győrben, Kecskeméten és Nyíregyházán.

A Pappas Auto új BYD bemutatótermét a vállalat XIII. kerületi ikonikus telephelyén, a Pannónia utcában nyitotta meg. Megnyitóbeszédében Pais József, a Pappas Auto ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: „a Pappas Auto mindig is az innovációt, a minőséget és a jövőbe mutató mobilitási megoldásokat képviselte. A BYD egy olyan globális autógyártó, amelynek víziója tökéletesen egyezik azzal a törekvésünkkel, hogy élvonalbeli, elektrifikált járműveket kínáljunk a magyarországi ügyfeleknek”.

A budapesti eseményen részt vett Maria Grazia Davino, a BYD Europe regionális ügyvezető igazgatója is, aki egy kerekasztal-beszélgetés során a BYD európai növekedési stratégiájáról és a vállalat magyarországi jelenlétének erősítéséről beszélt. Továbbá kiemelte: „A BYD Európa iránti hosszú távú elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen.

A vállalat hamarosan Európában fejleszt és gyárt autókat az európai vásárlóknak”,

majd Davino hozzátette, hogy „Magyarország szerepe tovább erősödik majd, amint megkezdődik a BYD szegedi gyártóüzemének termelése”.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

 

europész
2025. december 09. 12:06
Meg lehet cseszni az egeszet.Soha nem lesz annyi penzem,hogy vegyek az autojukbol. Ha csak nem lesz ot talalatom az oros lotton. Nem lottozom.
Mich99
2025. december 09. 11:43 Szerkesztve
Egyelőre mi nem fogyasztók, hanem gyártók akarunk lenni...
