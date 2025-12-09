Döntött a kínai óriáscég: elképesztően kedvező helyzetbe került Magyarország

A BYD, az új energiával hajtott járművek (NEV) világelső gyártója újabb mérföldkőhöz ért a magyarországi hálózatfejlesztésében: 2025. december 5-én két új BYD márkakereskedés nyitotta meg kapuit, amelyeket Budapesten a Pappas Auto, Székesfehérváron pedig az Autócentrum Szabó üzemeltet – derült ki a cég sajtóközleményéből.

Az új helyszínek tovább erősítik a márka országos kiskereskedelmi és szervizhálózatát, és még közelebb hozzák a legújabb tisztán elektromos és Super DM plug-in hibrid BYD modelleket az ügyfelekhez.