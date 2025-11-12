Ft
légtér út terv Balaton Magyarország térség F-16

Ismeretlen F-16-os vadászgép tűnt fel a magyar légtérben

2025. november 12. 17:50

A rendelkezésre álló adatok szerint a belga légierő egyik F-16-osa repült be a magyar légtérbe.

2025. november 12. 17:50
null

Külföldi katonai gépek jelentek meg szerdán Magyarország légterében. A gépek útvonala részben a polgári repüléskövető oldalakon is megjelent. A rendelkezésre álló adatok szerint a belga légierő egyik F-16-osa repült be a magyar légterbe – írta meg a Szeretlek Magyarország.

A Belgiumból érkező vadászgép délelőtt fél 10 körül észak felől lépte át a magyar határt, majd déli irányba fordult. 

A gép útját a Balaton déli térségéig, Ságvárig lehetett követni, amikor is – 7 perccel a belépés után – kikapcsolták a jeladóit. A belga vadászgéppel szinte egy időben Szentgotthárdnál egy másik nagy sebességű katonai gép is megjelent a légtérben. A Marseille felől érkező A330-243MRTT típusú tanker az azonosítatlan vadászgéphez nagyon közelítő útvonalra és magasságra állt be. Ekkor a vadászgép ADS-B adóját is kikapcsolták, csak a tanker jele marad követhető. A gép Szeged felé haladt 7–8 ezer méteres magasságban.

A francia gép később a bolgár légtérben tűnt fel, a belga F-16 viszont órákkal később sem jelent meg újra a nyomkövetőn. A repülésekről megkérdeztük a Honvédelmi Minisztériumot, ahonnan azt közölték, hogy szerdán két belga F-16-os repülőgép hajtott végre átrepülést Magyarország felett az előzetesen benyújtott repülési terv és a repülési szabályok betartásával. A HM hangsúlyozta, hogy a külföldi katonai repülőgépek a magyar légteret minden esetben engedéllyel és érvényes repülési terv alapján használják.

Nyitókép: Murtadha RIDHA / AFP

***

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
zsugabubus-2
2025. november 12. 18:53
Ja, tudjuk... az izraeliek SIGINT gépei is tervszerűen, a szabályok betartása mellett, udvariasan közlekedtek Budapest felett 2010 márciusában. Aztán megunták és hazamentek.
Válasz erre
0
2
Atti bá
2025. november 12. 18:35
Jelzések nélkül röpködnek itt mindenféle madarak és azt nem kéne levadászni? Csak a mihez tartás végett is.
Válasz erre
2
0
Lami66
•••
2025. november 12. 18:15 Szerkesztve
Belgium...hiszen ott van Brüsszel....és idejön két vadászgépük. lejjebbné küldte vagy véber? Finoman jelzik, hogy a belga hadsereg keze idáig is elér ha kell. Orbén mostanában nagyon beindult. És pont most sertepertélnek felettünk belga vadászgépek. Biztosan véletlen egybeesés, hogy brüsszel épp most fenygette meg hazánkat, aztán megjelenik két f16.
Válasz erre
1
1
nuevoreynuevaley
2025. november 12. 18:12
Orban legtereben az repcsizik, aki csak akar Ha egyaltalan eszreveszik
Válasz erre
0
11
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!