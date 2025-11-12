Ismeretlen F-16-os vadászgép tűnt fel a magyar légtérben

Külföldi katonai gépek jelentek meg szerdán Magyarország légterében. A gépek útvonala részben a polgári repüléskövető oldalakon is megjelent. A rendelkezésre álló adatok szerint a belga légierő egyik F-16-osa repült be a magyar légterbe – írta meg a Szeretlek Magyarország.

A Belgiumból érkező vadászgép délelőtt fél 10 körül észak felől lépte át a magyar határt, majd déli irányba fordult.

A gép útját a Balaton déli térségéig, Ságvárig lehetett követni, amikor is – 7 perccel a belépés után – kikapcsolták a jeladóit. A belga vadászgéppel szinte egy időben Szentgotthárdnál egy másik nagy sebességű katonai gép is megjelent a légtérben. A Marseille felől érkező A330-243MRTT típusú tanker az azonosítatlan vadászgéphez nagyon közelítő útvonalra és magasságra állt be. Ekkor a vadászgép ADS-B adóját is kikapcsolták, csak a tanker jele marad követhető. A gép Szeged felé haladt 7–8 ezer méteres magasságban.

A francia gép később a bolgár légtérben tűnt fel, a belga F-16 viszont órákkal később sem jelent meg újra a nyomkövetőn. A repülésekről megkérdeztük a Honvédelmi Minisztériumot, ahonnan azt közölték, hogy szerdán két belga F-16-os repülőgép hajtott végre átrepülést Magyarország felett az előzetesen benyújtott repülési terv és a repülési szabályok betartásával. A HM hangsúlyozta, hogy a külföldi katonai repülőgépek a magyar légteret minden esetben engedéllyel és érvényes repülési terv alapján használják.

Nyitókép: Murtadha RIDHA / AFP