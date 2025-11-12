Megtörtek a balos elemzők, kénytelenek voltak elismerni Orbán sikerét – Magyar Péter mindeközben vergődik

Mint a magyar delegációval utazó egyik újságíró első kézből tapasztaltam, ahogy az odaúton a kormányfő számos kérdést nyitva látott, például a szankciókét. Márpedig az volt a legsúlyosabb ügy:

ha nem kapunk kivételezést, az padlóra küldte volna a magyar gazdaságot. De sikerült.

Minden le lett tárgyalva, minden fel lett jegyezve.