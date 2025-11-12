Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Amerika Donald Trump Orbán Viktor miniszterelnök

Megtörtek a balos elemzők, kénytelenek voltak elismerni Orbán sikerét – Magyar Péter mindeközben vergődik

2025. november 12. 16:04

A kormányzó erő lendületbe hozta magát, a kihívó csoffad. Az pedig tény: az Orbán–Trump-találkozó nem csupán a miniszterelnök politikai sikere, hanem az egész országnak elismerés.

2025. november 12. 16:04
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Mentesség az Oroszországra kiszabott kőolaj- és gázembargó alól, pénzügyi védőpajzs, tíz jelentős beruházás, űripari és haderőfejlesztési üzletek és temérdek baráti gesztus Orbán Viktornak, illetve Magyarországnak – így lehetne röviden mérleget vonni a jelenleg még első számú nagyhatalom vezetője, Donald Trump és a magyar miniszterelnök múlt pénteki washingtoni találkozója nyomán.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint a magyar delegációval utazó egyik újságíró első kézből tapasztaltam, ahogy az odaúton a kormányfő számos kérdést nyitva látott, például a szankciókét. Márpedig az volt a legsúlyosabb ügy:

ha nem kapunk kivételezést, az padlóra küldte volna a magyar gazdaságot. De sikerült.

Minden le lett tárgyalva, minden fel lett jegyezve. 

Még a baloldali elemzők is kénytelenek voltak elismerni, hogy külsőségeiben és tartalmában egyaránt hatalmas diplomáciai siker volt az út, Orbán ezt is megcsinálta.

És továbbra is napirenden van a budapesti békecsúcs, ami újabb öles előrelépést jelent majd a világpolitikában a miniszterelnöknek.Elsősorban azonban az orosz–ukrán háború rég várt lezárását hozhatja el, ami a mostani washingtoni alkalmon is téma volt. Az amerikai elnök ugyanis elődjével és az uniós vezetőkkel ellentétben minden erejével azon van, hogy a feleket, Vlagyimir Putyint és Volodimir Zelenszkijt tárgyalóasztalhoz kényszerítse.

Kapcsolódó vélemény

Nagy Eszter

Transzparens újságírásért

Idézőjel

Sajtókörkép – Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozó

Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozója után a hazai sajtó markánsan eltérő keretezéseket kínál.

Ami a találkozó többi elemét illeti: az Orbán–Trump-megállapodás kapcsán természetesen elindult a szőrözés meg a vita, hogy Magyarországnak vajon mennyire előnyös, ám kezd körvonalazódni lassan mindenkinek: nagyon is az.

Így érzékelték ezt a pénzpiacok is, a forint ugyanis rég nem látott erősödésbe fogott.

A kormány­oldal tematizációs képességét erősíti emellett, hogy az utóbbi időben sorra jelentik be a gazdasági programokat és jóléti intézkedéseket, illetve az is, hogy Orbán Viktor, illetve a jobboldal folyamatosan aktív a digitális térben (is).

Magyar Péter Tisza-elnök eközben – nem túlzás – vergődik.

Nívótlan reakciókat sikerült produkálnia az amerikai csúcs kapcsán, közben próbálja politikai téren is hárítani pártja adatbotrányát, egyelőre hiába. Mégiscsak a Tisza felelős kétszázezer személyes adat kiszivárgásáért, ami több mint hiba – szinte bűn. Aztán ott van a régóta megígért jelöltbejelentés újabb elmaradása. Ez így továbbra is one man show, szinte semmi érdemi tartalom, hiányzó gárda, üres lózungok. A legújabb innováció pedig az lenne, hogy „The Man” megint országjárásra indul, egyedül.

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanaz a lemez: másfél-két órányi kiabálás és fenyegetőzés, aztán unalmas szólamok meg közhelyek, pedig az ellenzék legnagyobb erejének immár kormányzó­képességet kellene sugároznia.

Mondjuk azt nyilván nehéz sugározni, ami nincs. Az O1G-szektának persze ez is elég, ahogy a választási vereséghez se kell több. A Tisza-főnök egyre súlyosbodó feszültségét és paranoiáját jelzi, hogy a neki szekundáló sajtóba is rendre belerúg, ha nem csak vele foglalkozik. Hiába, ilyen ez az ellenzéki popszakma. Szegény kollégák: azt kapják jutalmul, amit a jobboldalon büntetésként.

Összességében tehát a kormányzó erő bőven lendületbe hozta magát, míg a kihívó csoffad. Az pedig tény: az Orbán–Trump-találkozó nem csupán a miniszterelnök politikai sikere, hanem az egész országnak elismerés.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

***

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó vélemény

undefined

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

Na jó: akkor nézzük meg Magyar Péter nagy kedvencét, Lengyelországot, ahol „jól választottak” – és ezért „megnyíltak a brüsszeli pénzcsapok”

Rákos beteg? Jöjjön vissza jövő ősszel. Államadósság? Pörög fölfelé. Gyermekvállalási kedv? Csökken tovább.

***

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2025. november 12. 17:05
Legalapvetöbb érdekünk a migráció kivédése. Ez sorsdöntö stratégiai cél, a legfontosabb. Enélkül országunknak néhány évtized alatt vége. Minden más probléma valamikor a jövöben megoldható, a szegénységböl is fel lehet tápászkodni. De ha migránsokkal rakják tele az országot, akkor végleg elvesztünk, akkor nem lehet békés boldog jövö, az végleges lerobbanás. Ha Orbán megvéd benneünket a migrációtól, akkor még azt is megbocsátjuk neki, amit soha el sem követett, csak MP ráfogja. Akkor lehet akár annyi zebra is Hatvanpusztán, ameddig a szem ellát, bruhahaha... És persze kastélya is lehet Orbánnak százával, azt is "megbocsátjuk", egyszóval mindent. Ez a lényeg. Egy nemzetmentönek nem kell szentnek lennie. Ezért Magyarországnak olyan miniszterelnök kell, - nemcsak most, hanem mindig -, aki a migrációtól meg tudja menteni az országot. EZ ORBÁN ÉS SENKI MÁS. Ha ez a migrációs probléma valami csoda folytán egyszer megszünik, akkor lehet majd azon gondolkodni, hogy ki vezesse az országot
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. november 12. 17:03
Úgy elgondolkodtam azon, hogy mi is a legundorítóbb Magyar Péterben. Mert ugye valamennyien érezzük azt a mély viszolygást töle, ami a romlott étel szagára emlékeztet. Aztán rájöttem, hogy nem is az a legvisszataszítóbb benne, amiket eddig valóban elkövetett, bár az sem akármi, de hát elég sok hasonló bunkó nyikhaj szaladgál közöttünk, így az még nem lenne nagy szám. És eddig csak kamu-poziciókban idétlenkedett, így nem volt alkalma sem nagy károkat okozni az országnak. Hanem nála az veri le a lécet igazán, hogy nincs az az aljasság, szemétség, genyó ármánykodás, hazugság stb. a világon, ami ne hangzana hihetöen, - akár igaz akár nem -, ha valaki azt mondaná, hogy ezt Magyar Péter követte el. No ez az embertípus számomra a legalja., amelyikre minden ráfér, függetlenül attól, hogy valóban bünös-e a konkrét témában.... A kisugárzása valahogy félelmetes, azt sugallja: "Ebben az emberben nehogy megbízzál.." Soha nem lehet tudni, hogy mit hoz a fejünkre.
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. november 12. 17:02
Magyar Péter olyan mint egy kamion Trabant-motorral. Amig el nem indul, nem is sejted, hogy mennyire nevetséges bohózat benyomását kelti. Nagyon csodálkozom azokon, akik egy ilyen embert követni képesek. Magyar Péter nem a falu bikája, Csak a trottyos Weber pubikája, Ezért oly vérmes, és nagy a szája, Majd a méregtöl sorvad el a mája. Magyar Péter a "jobbik" Orbán akar lenni, de a legjobb esetben is csak egy "rosszabbik" Gyurcsány válhat belöle, de az is csak rövig ideig. Az áprilisi szellö úgy fogja öt eloszlatni, mint egy tehénszellentést, lágyan, ringatóan...
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. november 12. 16:50
Mit is mutat Trump a képen? -A legjobb vezető Európában- Na erre hánynak epét a lipcsik....DDD
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!