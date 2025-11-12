Megtörtek a balos elemzők, kénytelenek voltak elismerni Orbán sikerét – Magyar Péter mindeközben vergődik

Orbán Viktor: Amíg Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás (VIDEÓ)
Ugyan késik a budapesti békecsúcs, de bizonyosan lesz, szögezte le a kormányfő az ATV-nek adott interjújában.
A kormányzó erő lendületbe hozta magát, a kihívó csoffad. Az pedig tény: az Orbán–Trump-találkozó nem csupán a miniszterelnök politikai sikere, hanem az egész országnak elismerés.
Mentesség az Oroszországra kiszabott kőolaj- és gázembargó alól, pénzügyi védőpajzs, tíz jelentős beruházás, űripari és haderőfejlesztési üzletek és temérdek baráti gesztus Orbán Viktornak, illetve Magyarországnak – így lehetne röviden mérleget vonni a jelenleg még első számú nagyhatalom vezetője, Donald Trump és a magyar miniszterelnök múlt pénteki washingtoni találkozója nyomán.
Mint a magyar delegációval utazó egyik újságíró első kézből tapasztaltam, ahogy az odaúton a kormányfő számos kérdést nyitva látott, például a szankciókét. Márpedig az volt a legsúlyosabb ügy:
ha nem kapunk kivételezést, az padlóra küldte volna a magyar gazdaságot. De sikerült.
Minden le lett tárgyalva, minden fel lett jegyezve.
Még a baloldali elemzők is kénytelenek voltak elismerni, hogy külsőségeiben és tartalmában egyaránt hatalmas diplomáciai siker volt az út, Orbán ezt is megcsinálta.
És továbbra is napirenden van a budapesti békecsúcs, ami újabb öles előrelépést jelent majd a világpolitikában a miniszterelnöknek.Elsősorban azonban az orosz–ukrán háború rég várt lezárását hozhatja el, ami a mostani washingtoni alkalmon is téma volt. Az amerikai elnök ugyanis elődjével és az uniós vezetőkkel ellentétben minden erejével azon van, hogy a feleket, Vlagyimir Putyint és Volodimir Zelenszkijt tárgyalóasztalhoz kényszerítse.
Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozója után a hazai sajtó markánsan eltérő keretezéseket kínál.
Ami a találkozó többi elemét illeti: az Orbán–Trump-megállapodás kapcsán természetesen elindult a szőrözés meg a vita, hogy Magyarországnak vajon mennyire előnyös, ám kezd körvonalazódni lassan mindenkinek: nagyon is az.
Így érzékelték ezt a pénzpiacok is, a forint ugyanis rég nem látott erősödésbe fogott.
A kormányoldal tematizációs képességét erősíti emellett, hogy az utóbbi időben sorra jelentik be a gazdasági programokat és jóléti intézkedéseket, illetve az is, hogy Orbán Viktor, illetve a jobboldal folyamatosan aktív a digitális térben (is).
Magyar Péter Tisza-elnök eközben – nem túlzás – vergődik.
Nívótlan reakciókat sikerült produkálnia az amerikai csúcs kapcsán, közben próbálja politikai téren is hárítani pártja adatbotrányát, egyelőre hiába. Mégiscsak a Tisza felelős kétszázezer személyes adat kiszivárgásáért, ami több mint hiba – szinte bűn. Aztán ott van a régóta megígért jelöltbejelentés újabb elmaradása. Ez így továbbra is one man show, szinte semmi érdemi tartalom, hiányzó gárda, üres lózungok. A legújabb innováció pedig az lenne, hogy „The Man” megint országjárásra indul, egyedül.
De mint mondta: majd a titkosszolgálatok válaszolnak.
Ugyanaz a lemez: másfél-két órányi kiabálás és fenyegetőzés, aztán unalmas szólamok meg közhelyek, pedig az ellenzék legnagyobb erejének immár kormányzóképességet kellene sugároznia.
Mondjuk azt nyilván nehéz sugározni, ami nincs. Az O1G-szektának persze ez is elég, ahogy a választási vereséghez se kell több. A Tisza-főnök egyre súlyosbodó feszültségét és paranoiáját jelzi, hogy a neki szekundáló sajtóba is rendre belerúg, ha nem csak vele foglalkozik. Hiába, ilyen ez az ellenzéki popszakma. Szegény kollégák: azt kapják jutalmul, amit a jobboldalon büntetésként.
Összességében tehát a kormányzó erő bőven lendületbe hozta magát, míg a kihívó csoffad. Az pedig tény: az Orbán–Trump-találkozó nem csupán a miniszterelnök politikai sikere, hanem az egész országnak elismerés.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
***