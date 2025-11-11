„Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk” – kemény üzenetet küldött az ellenfeleinek Orbán Viktor
Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozója után a hazai sajtó markánsan eltérő keretezéseket kínál.
„Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozója után a hazai sajtó markánsan eltérő keretezéseket kínál. A kormánnyal hagyományosan rokonszenvező médiumok a pozitív diplomáciai üzeneteket és a politikai nyereséget hangsúlyozzák, a kormány iránt kevesebb előszeretettel viseltető portálok némi fanyalgást is próbáltak a hangvételbe csempészni, a félsikert emlegetve (holott többségük korábban irreálisnak gondolta azt az engedményt, amit Orbán Viktor megkapott), a jogi időtávok bizonytalanságát és az üzleti együttműködés – általuk feltételezett – pénzügyi terheit emlegetve. Összefoglalónk az energiabiztonság, a nukleáris és gázpiaci együttműködések, a feltételezett pénzügyi védőpajzs és a protokollból kiolvasható jelzések mentén veti össze a narratívákat, a hangnemek és súlypontok különbségeire figyelve. A vizsgált források a 24.hu, a Mandiner, a 444, a Pesti Srácok, a Telex és az Index.
Az Index helyszíni tudósítása szerint Washingtonban Orbán Viktor teljes szankciómentességet szerzett a Török Áramlat és a Barátság vezeték ügyében, amit a kormány a rezsicsökkentés megvédéseként értékel. A miniszterelnök így fogalmazott. »Nyakig voltunk a vízben, vagy talán annál is rosszabban.« Majd ezt mondta. »Ha ez a megállapodás nem születik meg, decemberben kétszer akkora lenne a rezsi.« A csomag amerikai nukleáris partnerséget és Westinghouse üzemanyag-beszállítást hoz Paksnak, valamint elindítja az LNG irányú nyitást. Hortay Olivér – a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője – szerint ez nem leváltás hanem ellensúlyozás az energiafüggőség csökkentésére. »Ez a diverzifikáció lényege.« Kiegészítő elem a vízummentesség helyreállítása és a Philadelphia és Budapest közötti közvetlen járat visszatérése.
A Telex értékelése szerint Orbán Viktor Washingtonban elérte fő céljait, a diplomáciai koreográfia is neki kedvezett. Trump már a bejáratnál méltatta a miniszterelnököt: »Great leader.« A munkaebéden Orbán az elnök és az alelnök között ült, ami látványos támogatást jelzett, szemben a Zelenszkij-látogatáskor alkalmazott elrendezéssel. Az ukrajnai háborúról szóló párbeszédben Trump kérdően fordult Orbán felé. »Azt mondja, Ukrajna nem győzhet ebben a háborúban.« Orbán erre reagálva annyit mondott, hogy »Történhetnek csodák.« A lap szerint a szankciók ügye politikai áttörést hozott, miközben vitatott a mentesség időtartama. A cikk kiemeli, hogy a kettős adóztatási egyezmény visszaállítása nem haladt előre, ami továbbra is üzleti bizonytalanságot okoz.
A Pesti Srácok beszámolója szerint Orbán Viktor a hazafelé tartó gépen azt mondta, Trump elnökkel kézfogással rögzítették az időhatár nélküli felmentést az orosz gázra és kőolajra vonatkozó amerikai szankciók tekintetében »Kezet fogtam az amerikai elnökkel és a szankciómentesség időhatár nélküli.« A döntést válságvédő eszközként írta le, amely szerinte elhárította az árrobbanás és az ellátási sokk kockázatát. »Nagy bajtól mentettük meg a magyarokat.« Ezt a képet így magyarázta. »Ez a villámhárító tegnap működött.« A hasonlat a mentességre és az energiapiaci sokk kivédésére utal. A várható terheket számszerűsítette. »Óvatos becsléssel ezer forintos benzinártól mentettük meg a magyarokat.« és »A fűtési szezonban két és félszeres vagy háromszoros gázszámla fenyegetett.« Új elemként pénzügyi biztosítékról beszélt. »Kötöttünk egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást. Ha támadás éri a magyar pénzügyi rendszert, meg fogják védeni a stabilitást.«
A 444 szerint továbbra sem világos, mit takar pontosan a Trump által ígért pénzügyi védőpajzs, amelyről Orbán a hazafelé tartó repülőn beszélt. A miniszterelnök így fogalmazott. »Az Egyesült Államoknak érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, és ezért Magyarország számíthat az Egyesült Államokra.« A videóban azt állította, hogy a brüsszeli eszközök hatása tompul. »Az, hogy a magyar valutát meg lehet támadni, ezt el lehet felejteni. Ennek vége van.« Lázár János ezt erősítette meg egy rövid üzenetben. »Spekulációs vagy politikai támadás esetén számíthatunk egy amerikai pénzügyi védőpajzsra. Jó reggelt, Brüsszel.« A lap lehetséges magyarázatként egy jegybanki swapvonalat említ, amelyhez hasonlót Argentína kapott húsz milliárd dollár értékben. A cikk szerint ez a konstrukció a piaci támadások tompítására szolgál, a brüsszeli döntésekhez nincs köze.
A Mandiner szerint Szijjártó Péter a legkézzelfoghatóbb eredménynek az energiaár-robbanás elhárítását tartja. »Semmifajta időtáv nem hangzott el, a miniszterelnök és az elnök kezet fogott arra, hogy mentességet kapunk.« Állítása szerint szankciós környezetben a családok és a vállalkozások két-háromszoros számlákkal néztek volna szembe. Az ellátásbiztonságot új forrásokkal bővítenék. »Az orosz mellett francia, holland és majd amerikai forrásból is veszünk gázt.« Az amerikai LNG-ről öt évre, összesen kétmilliárd köbméterről tárgyalnak, a paksi fűtőelemek 2028–2029 között érkezhetnek. Az SMR-eket több ütemben mérlegelik. »Ha öt-hat blokk épül, az nagyjából tízmilliárd dollár, tíz-tizenkét blokk húszmilliárd dollár.« Szijjártó szerint Trump a budapesti békecsúcsot is támogatja. »Az időpontot egyelőre nem tudjuk megmondani.«
A 24.hu szerint a washingtoni egyeztetés fegyelmezett félsiker. »A félsikerből kihozni a maximumot.« A lap részletesen leírja az ebéd sajtónyilvános részét és az ülésrendet is. Orbán Donald Trump és J D Vance között ült a kamerákkal szemben, míg Volodimir Zelenszkij korábban az asztal másik oldalán kapott helyet és az újságíróknak többnyire háttal fordulva válaszolt. Trump elismerően beszélt a magyar migrációs politikáról. »Magyarországon nincsenek problémák.« Orbán a közbiztonságot hangsúlyozta. »Valóban sokkal kisebb a bűnözés nálunk, mint Európa legtöbb országában.« A sajtónyilvános rész után nagyjából egy óráig tárgyaltak zárt ajtók mögött, a lap szerint több belengetett cél teljesült, mégis visszafogott maradt az összkép. »Nem látszik nyoma annak a nagy sikernek, amit Trump visszatérésekor vártak.«
A hangsúlyok tekintetében az Index a kézzelfogható energetikai vállalásokat és a szankciómentességet helyezi középpontba, a Mandiner és a Pesti Srácok a családok védelmét és az árnövekedés elhárítását emeli ki, valamint erős politikai támogatást olvas ki a protokolláris eseményekből. A Telex és a 24.hu inkább a vélt vagy valós bizonytalanságokon őrlődik, a jogi időtávot és a gazdasági kockázatokat mérlegeli, a 444 pedig a bejelentett pénzügyi védőeszköz tartalmát és mozgásterét firtatja.”
