„Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozója után a hazai sajtó markánsan eltérő keretezéseket kínál. A kormánnyal hagyományosan rokonszenvező médiumok a pozitív diplomáciai üzeneteket és a politikai nyereséget hangsúlyozzák, a kormány iránt kevesebb előszeretettel viseltető portálok némi fanyalgást is próbáltak a hangvételbe csempészni, a félsikert emlegetve (holott többségük korábban irreálisnak gondolta azt az engedményt, amit Orbán Viktor megkapott), a jogi időtávok bizonytalanságát és az üzleti együttműködés – általuk feltételezett – pénzügyi terheit emlegetve. Összefoglalónk az energiabiztonság, a nukleáris és gázpiaci együttműködések, a feltételezett pénzügyi védőpajzs és a protokollból kiolvasható jelzések mentén veti össze a narratívákat, a hangnemek és súlypontok különbségeire figyelve. A vizsgált források a 24.hu, a Mandiner, a 444, a Pesti Srácok, a Telex és az Index.

Az Index helyszíni tudósítása szerint Washingtonban Orbán Viktor teljes szankciómentességet szerzett a Török Áramlat és a Barátság vezeték ügyében, amit a kormány a rezsicsökkentés megvédéseként értékel. A miniszterelnök így fogalmazott. »Nyakig voltunk a vízben, vagy talán annál is rosszabban.« Majd ezt mondta. »Ha ez a megállapodás nem születik meg, decemberben kétszer akkora lenne a rezsi.« A csomag amerikai nukleáris partnerséget és Westinghouse üzemanyag-beszállítást hoz Paksnak, valamint elindítja az LNG irányú nyitást. Hortay Olivér – a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője – szerint ez nem leváltás hanem ellensúlyozás az energiafüggőség csökkentésére. »Ez a diverzifikáció lényege.« Kiegészítő elem a vízummentesség helyreállítása és a Philadelphia és Budapest közötti közvetlen járat visszatérése.

A Telex értékelése szerint Orbán Viktor Washingtonban elérte fő céljait, a diplomáciai koreográfia is neki kedvezett. Trump már a bejáratnál méltatta a miniszterelnököt: »Great leader.« A munkaebéden Orbán az elnök és az alelnök között ült, ami látványos támogatást jelzett, szemben a Zelenszkij-látogatáskor alkalmazott elrendezéssel. Az ukrajnai háborúról szóló párbeszédben Trump kérdően fordult Orbán felé. »Azt mondja, Ukrajna nem győzhet ebben a háborúban.« Orbán erre reagálva annyit mondott, hogy »Történhetnek csodák.« A lap szerint a szankciók ügye politikai áttörést hozott, miközben vitatott a mentesség időtartama. A cikk kiemeli, hogy a kettős adóztatási egyezmény visszaállítása nem haladt előre, ami továbbra is üzleti bizonytalanságot okoz.

A Pesti Srácok beszámolója szerint Orbán Viktor a hazafelé tartó gépen azt mondta, Trump elnökkel kézfogással rögzítették az időhatár nélküli felmentést az orosz gázra és kőolajra vonatkozó amerikai szankciók tekintetében »Kezet fogtam az amerikai elnökkel és a szankciómentesség időhatár nélküli.« A döntést válságvédő eszközként írta le, amely szerinte elhárította az árrobbanás és az ellátási sokk kockázatát. »Nagy bajtól mentettük meg a magyarokat.« Ezt a képet így magyarázta. »Ez a villámhárító tegnap működött.« A hasonlat a mentességre és az energiapiaci sokk kivédésére utal. A várható terheket számszerűsítette. »Óvatos becsléssel ezer forintos benzinártól mentettük meg a magyarokat.« és »A fűtési szezonban két és félszeres vagy háromszoros gázszámla fenyegetett.« Új elemként pénzügyi biztosítékról beszélt. »Kötöttünk egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást. Ha támadás éri a magyar pénzügyi rendszert, meg fogják védeni a stabilitást.«

A 444 szerint továbbra sem világos, mit takar pontosan a Trump által ígért pénzügyi védőpajzs, amelyről Orbán a hazafelé tartó repülőn beszélt. A miniszterelnök így fogalmazott. »Az Egyesült Államoknak érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, és ezért Magyarország számíthat az Egyesült Államokra.« A videóban azt állította, hogy a brüsszeli eszközök hatása tompul. »Az, hogy a magyar valutát meg lehet támadni, ezt el lehet felejteni. Ennek vége van.« Lázár János ezt erősítette meg egy rövid üzenetben. »Spekulációs vagy politikai támadás esetén számíthatunk egy amerikai pénzügyi védőpajzsra. Jó reggelt, Brüsszel.« A lap lehetséges magyarázatként egy jegybanki swapvonalat említ, amelyhez hasonlót Argentína kapott húsz milliárd dollár értékben. A cikk szerint ez a konstrukció a piaci támadások tompítására szolgál, a brüsszeli döntésekhez nincs köze.