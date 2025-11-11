Ft
Donald Trump Washington D.C. Orbán Viktor

„Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk” – kemény üzenetet küldött az ellenfeleinek Orbán Viktor

2025. november 11. 08:20

A kormányfő szerint vannak olyan pillanatok, amikor nincs értelme a vitának.

2025. november 11. 08:20

Történelmi léptékű megállapodásokat tárgyalt ki Washingtonban az Orbán Viktor vezette magyar delegáció: olyan kulcsfontosságú megegyezésekre került sor, amely minden honfitársunk pénztárcájára kedvező hatással vannak. Éppen ezért hangsúlyozta legfrissebb posztjában a magyar kormányfő, hogy vannak olyan pillanatok, amikor nincs helye az ellenségeskedésnek.

„A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk.

A Trump elnökkel kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják. Megvédtük a rezsicsökkentést, nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak, és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt.

Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak. Mégis van, aki csomót keres a kákán” – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor, majd így folytatta:

„A brüsszeliek azonnal léptek. Bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában. Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat. Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk” – mutatott rá a kormányfő.

Itthon sem kellett sokáig várni, hogy a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon. Ha Brüsszel füttyent, a vezetőik azonnal lábhoz.

Mi pedig látjuk, ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel. Jól jön majd ez a tudás jövő áprilisban!” – tekintett előre Orbán Viktor.

Fotó: AFP/Saul Loeb

