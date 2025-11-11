„Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk” – kemény üzenetet küldött az ellenfeleinek Orbán Viktor

„A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk.

A Trump elnökkel kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják. Megvédtük a rezsicsökkentést, nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak, és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt.

Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak. Mégis van, aki csomót keres a kákán” – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor, majd így folytatta: