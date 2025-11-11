„Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk” – kemény üzenetet küldött az ellenfeleinek Orbán Viktor

Brüsszel politikai céljaitól és a forint elleni támadásoktól is megóv az amerikai védőpajzs
Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brotherre!
A kormányfő szerint vannak olyan pillanatok, amikor nincs értelme a vitának.
Történelmi léptékű megállapodásokat tárgyalt ki Washingtonban az Orbán Viktor vezette magyar delegáció: olyan kulcsfontosságú megegyezésekre került sor, amely minden honfitársunk pénztárcájára kedvező hatással vannak. Éppen ezért hangsúlyozta legfrissebb posztjában a magyar kormányfő, hogy vannak olyan pillanatok, amikor nincs helye az ellenségeskedésnek.
„A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk.
A Trump elnökkel kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják. Megvédtük a rezsicsökkentést, nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak, és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt.
Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak. Mégis van, aki csomót keres a kákán” – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor, majd így folytatta:
„A brüsszeliek azonnal léptek. Bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában. Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat. Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk” – mutatott rá a kormányfő.
A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarországon már most mintegy 1400 amerikai vállalat működik, amelyek körülbelül 100 ezer embernek biztosítanak megélhetést.
Itthon sem kellett sokáig várni, hogy a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon. Ha Brüsszel füttyent, a vezetőik azonnal lábhoz.
Mi pedig látjuk, ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel. Jól jön majd ez a tudás jövő áprilisban!” – tekintett előre Orbán Viktor.
Az Európai Bizottság máris kétségbe vonja a Trump–Orbán-megállapodás hatását az uniós energiapolitikára.
Fotó: AFP/Saul Loeb