Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság befektetés Magyarország Amerika vállalat Donald Trump munkahely Orbán Viktor

A magyar-amerikai csúcs nagy eredményéről számolt be Orbán Viktor: újabb amerikai befektetések érkeznek Magyarországra

2025. november 10. 21:16

A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarországon már most mintegy 1400 amerikai vállalat működik, amelyek körülbelül 100 ezer embernek biztosítanak megélhetést.

2025. november 10. 21:16
null

Donald Trump amerikai elnökkel folytatott washingtoni tárgyalása után Orbán Viktor közösségi oldalán bejelentette, hogy Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek.

A miniszterelnök szerint ezek nemcsak új munkahelyeket teremtenek, hanem a gazdaság technológiai színvonalát is emelik.

Orbán Viktor kiemelte, hogy Magyarországon már most mintegy 1400 amerikai vállalat működik, amelyek körülbelül 100 ezer embernek biztosítanak megélhetést.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ezeket a beruházásokat nemcsak mennyiségben, hanem minőségben is felpörgetjük” – fogalmazott a miniszterelnök.

Hozzátette, hogy az új beruházások jellemzően magas technológiai színvonalúak, így a gazdaság versenyképességét is növelik.

Nyitókép:   facebook / Orbán Viktor

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. november 10. 21:28
A kommunista csürhét szerte a világon, de leginkább itthon és Brüsszelben az agyvérzés kerülgeti. Ez mindennél jobban bizonyítja a találkozó sikerét.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!