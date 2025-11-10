A magyar-amerikai csúcs nagy eredményéről számolt be Orbán Viktor: újabb amerikai befektetések érkeznek Magyarországra

Brüsszel támadásba lendült a magyar–amerikai alku ellen
Az Európai Bizottság máris kétségbe vonja a Trump–Orbán-megállapodás hatását az uniós energiapolitikára.
A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarországon már most mintegy 1400 amerikai vállalat működik, amelyek körülbelül 100 ezer embernek biztosítanak megélhetést.
Donald Trump amerikai elnökkel folytatott washingtoni tárgyalása után Orbán Viktor közösségi oldalán bejelentette, hogy Magyarországra további amerikai befektetések érkeznek.
A miniszterelnök szerint ezek nemcsak új munkahelyeket teremtenek, hanem a gazdaság technológiai színvonalát is emelik.
„Ezeket a beruházásokat nemcsak mennyiségben, hanem minőségben is felpörgetjük” – fogalmazott a miniszterelnök.
Hozzátette, hogy az új beruházások jellemzően magas technológiai színvonalúak, így a gazdaság versenyképességét is növelik.
